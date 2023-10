Kritik an Faesers Flüchtlingspolitik: „Grenzkontrollen werden nicht ausreichen“

Von: Bona Hyun

Teilen

Innenministerin Faeser hofft bei der Hessen-Wahl, als Siegerin hervorzugehen. Doch mit ihrer Politik kann sie derzeit nicht punkten.

Wiesbaden – Kurz vor der Hessen-Wahl sind viele Blicke auf SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser gerichtet. Faeser stand nicht nur wegen ihrer Doppelrolle in der Kritik, da sie als Ministerin bei der Wahl antritt – in den vergangenen Wochen bekam sie Gegenwind wegen ihrer Vorstöße in der Asylpolitik. Vor der Landtagswahl in Hessen tun sich erneut Bedenken über Faesers Pläne auf.

Sorge um Belarus-Grenze: Faesers Maßnahmen nicht wirksam genug?

Derzeit bereitet mitunter die Situation an den deutsch-polnischen Grenzen der EU Sorgen. Sollte sich die Ereignisse von 2021 wiederholen, könnte das die EU in der Flüchtlingspolitik vor große Herausforderungen stellen. Vor zwei Jahren soll der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko Geflüchtete gezielt über die Belarus-Route nach Polen eingeschleust haben, um sie als Druckmittel gegen die EU zu nutzen.

Belarus-Experte Alexander Friedman an der Universität des Saarlandes hält die aktuelle Lage an den Grenzen sogar für kritischer als vor zwei Jahren. „Ich würde die Situation als noch gefährlicher als 2021 einschätzen“, sagte Friedmann gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA. „Damals wollte Lukaschenko die EU erpressen und einen Dialog, im besten Fall die Abschaffung von Sanktionen, erzwingen. Flüchtlinge kamen meistens direkt nach Belarus, in erster Linie aus dem irakischen Kurdistan. Der Kreml hat Lukaschenko zwar unterstützt, war jedoch wohl nicht direkt daran beteiligt“, so Friedmann. Nun sei die Lage deutlich komplizierter.

Faesers Vorstöße in der Asylpolitik sorgen für Kritik. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa

Faeser kündigt verschärfte Grenzkontrollen an: „Wichtig, werden aber nicht ausreichen“

„In der Ukraine tobt ein blutiger Krieg und Moskau will unbedingt die EU destabilisieren und dadurch die Unterstützung für die Ukraine schwächen. Lukaschenko ist heute vor allem Putins Handlanger und die ganze Flüchtlingsbewegung scheint von Russland organisiert zu sein. Unter diesen Umständen wird es für die EU – im Gegensatz zu 2021 – nicht so einfach sein, die Belarus-Route zu schließen“, führte Friedmann aus.

Entsprechend der veränderten Umstände hält Friedmann Faesers Vorstoß der verschärften Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien für nicht wirksam genug. „Die Grenzkontrollen sind zwar wichtig, werden aber sicherlich nicht ausreichen. Falls die Flüchtlingsbewegung über die Belarus-Nachbarn Polen, Litauen und Lettland ansteigen würde, würde es höchstwahrscheinlich zu einer vollständigen Grenzschließung kommen“, so Friedman.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Vor Hessen-Wahl: Kritik an Faeser Asylpolitik wächst – mit Blick auf Belarus

Auch Lettlands neuer Präsident, Edgars Rinkevics, beobachtet an den EU-Außengrenzen inzwischen „ein neues Muster.“ Vor dem Hintergrund illegaler Einreisen über die Belarus-Route sagte der Präsident: „Wir brauchen dringend eine Reform der europäischen Migrations- und Asylpolitik.“ Er habe darüber auch mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und der Bundestagspräsidentin Bärbel Bas gesprochen, sagte Rinkevics der Welt.

Faeser selbst sprach von einem „Migrationsdruck“ aus Belarus, der „auch ein Stück weit gesteuerter Migrationsdruck ist“. Dem müssten Deutschland und Polen gemeinsam entgegentreten „mit den verstärkten Maßnahmen hier an der Grenze, aber auch auf beiden Seiten jenseits der Grenze“. Faeser hatte zuvor stationäre Kontrollen abgelehnt. Ende September entschied sich die Innenministerin um. Nun will Faeser aus dem Grund stationäre Kontrollen an der Grenze zu Polen und Tschechien aufstellen. Mit ihnen soll irreguläre Migration begrenzt werden.

Möglicherweise könnte Faesers Asylpolitik auch die Wahlergebnisse am 8. Oktober beeinflussen. In den Umfragen für die Hessen-Wahl schneidet sie SPD bislang nicht sonderlich gut ab.