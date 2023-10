Hessen-Wahl live: CDU triumphiert – AfD gleichauf mit SPD

Ticker zur Wahl

Hessen wählt einen neuen Landtag: CDU-Kandidat Rhein liegt in einer Prognose deutlich vor SPD-Konkurrentin Faeser. Die Linke fliegt wohl aus dem Parlament. Der News-Ticker zur Hessen-Wahl.

Klarer Wahlsieger : CDU um Boris Rhein liegt in Prognose klar vor SPD und Grünen

: CDU um Boris Rhein liegt in Prognose klar vor SPD und Grünen SPD-Spitzenkandidatin unter Druck: Zieht Nancy Faeser bei Wahldebakel Konsequenzen?

unter Druck: Zieht Nancy Faeser bei Wahldebakel Konsequenzen? Dieser News-Ticker zur Hessen-Wahl wird laufend aktualisiert

Update vom 8. Oktober, 18 Uhr: Die Wahllokale sind geschlossen, die erste Prognose zur Landtagswahl in Hessen ist da. Die CDU ist mit Abstand stärkste Partei und kann deutlich zulegen. Die SPD und AfD sind etwa gleichauf mit 16 Prozent. Es folgen die Grünen mit 15,5 Prozent. Die FDP kommt wohl auf etwa fünf Prozent, könnte den Einzug in den Landtag also knapp verpassen. Die Linke fliegt mit 3,5 Prozent aus dem Parlament. Die Freien Wähler könnten etwa auf den gleichen Wert kommen und verpassen den erstmaligen Einzug in den hessischen Landtag somit. Die verbleibenden 5 Prozent gehen an Sonstige Parteien.

Hier die erste Prognose im Überblick. Die Werte basieren auf Umfragen außerhalb der Wahllokale.

Partei Stimmen in Prozent (Vergleich zur LTW 2018) CDU 35,5 (+8,5) SPD 16 (-3,8) AfD 16 (+2,9) Grüne 15,5 (-4,3) FDP 5 (-2,5) Freie Wähler 3,5 (+0,5) Die Linke 3,5 (-2,8) Sonstige Parteien 5 (+1,5) Quelle: Infratest Dimap

Update vom 8. Oktober, 17.45 Uhr: In 15 Minuten schließen in Hessen die Wahllokale. Dann wird auch eine erste Prognose der Wahlergebnisse veröffentlicht, die auf Umfragen basiert.

SPD um Faeser droht Wahldebakel in Hessen

Update vom 8. Oktober, 17.03 Uhr: Im Hessen-Wahlkampf kommt die SPD mit Spitzenkandidatin Nancy Faeser auf miserable Werte. Eine Chance, Ministerpräsidentin zu werden, hat sie wohl kaum. Wird die Bundesinnenministerin persönliche Konsequenzen ziehen, wenn es zum historisch schlechten Ergebnis für die SPD kommt?

Bei einem Auftritt in Marburg am Samstag fragte die Bild Faeser, ob sie zurücktreten würde, wenn die SPD keine Regierungschance hat. „Fragen Sie mich das morgen“, habe sie geantwortet und dabei laut Bericht „etwas gequält“ gelächelt. Wird sie sich mit Bekanntgabe der ersten Ergebnisse nach 18 Uhr äußern?

+ Ein Wahlplakat von SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser in Frankfurt zur Landtagswahl in Hessen © Kirill Kudryavtsev/AFP

Update vom 8. Oktober, 16.41 Uhr: Die hessische Landtagswahl ist nach Angaben von Landeswahlleiter Wilhelm Kanther bislang ohne Probleme verlaufen. Im Vergleich zur letzten Wahl 2018 ist die Zahl der Briefwählerinnen und -wähler wohl deutlich angestiegen. In Frankfurt wird ein großes Plus an Briefwählern erwartet.

Spitzenkandidaten lassen Koalitionsoptionen völlig offen

Update vom 8. Oktober, 16.05 Uhr: Am Wahltag in Hessen haben die Spitzenkandidaten von CDU, Grünen und SPD mögliche Koalitionsoptionen offengehalten. Ministerpräsident Boris Rhein sagte zur Frage nach einem möglichen Koalitionspartner, auch da werde es einen Fingerzeig des Wählers geben, und „dann schauen wir mal, wie sich die Dinge gestalten. Ich glaube, Demokraten müssen untereinander anschlussfähig sein.“ Es sei sein Auftrag gewesen, die Union zur stärksten Kraft zu machen. „Dann werden wir als stärkste Kraft Gespräche anbieten unserem Koalitionspartner, aber natürlich auch der SPD und der FDP.“ Derzeit regiert in Hessen eine schwarz-grüne Koalition.

Der Grünen-Spitzenkandidat und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir erklärte: „Ich bin der felsenfesten Auffassung, dass alle Demokratinnen und Demokraten miteinander gesprächs- und im Zweifel auch koalitionsfähig sein müssen. Dann werden wir sehen, was das Wahlergebnis bringt, und danach werden wir sprechen“, sagte er nach seiner Stimmabgabe.

SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser antwortete auf die Frage, ob sie sich ein Bündnis mit der CDU vorstellen könne: „Also ich finde, dass man als demokratische Parteien immer alle miteinander arbeiten können muss.“ Es gebe einen Ausschluss, den sie von Anfang an im Wahlkampf gemacht habe: „Es wird keine irgendwie geartete Zusammenarbeit oder auch nur Tolerierung mit der AfD geben können“, sagte Faeser nach ihrer Stimmabgabe. Mit allen anderen demokratischen Parteien müsse man aber in einer Demokratie arbeiten können, „jetzt kämpfe ich aber erstmal für eine starke SPD“, so Faeser.

Wahlbeteiligung in Hessen um 14 Uhr unter 30 Prozent – wohl auch wegen Briefwahl

Update vom 8. Oktober, 15.38 Uhr: Bis zum frühen Nachmittag am Sonntag hat deutlich weniger als ein Drittel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag bis 14 Uhr bei 27,7 Prozent, wie die Landeswahlleitung in Wiesbaden mitteilte. Die Stimmen der Briefwähler wurden dabei nicht mitgezählt. Beim Urnengang vor fünf Jahren hatte die Wahlbeteiligung bis 14.00 bei 38,8 Prozent gelegen, ebenfalls ohne Briefwahlstimmen. Bei der diesjährigen Abstimmung sei mit einem erhöhten Anteil von Briefwählerinnen und -wählern zu rechnen, betonte die Wahlleitung. 2018 hatte die Wahlbeteiligung laut amtlichem Endergebnis 67,3 Prozent betragen.

Rhein hofft auf schlechteres Ergebnis der AfD in Hessen

Update vom 8. Oktober, 14.10 Uhr: Ministerpräsident Boris Rhein hofft bei der Hessen-Wahl auf ein schlechteres Ergebnis der AfD, als die letzten Umfragen vermuten lassen. Am Ende müsse man dann aber ein solches Ergebnis akzeptieren und damit umgehen und sich auch politisch darauf einstellen, sagte der CDU-Spitzenkandidat im Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach. Rhein begleitete seine Ehefrau bei der Stimmabgabe. Er selbst hatte schon im Vorfeld per Briefwahl sein Votum abgegeben. Die AfD hat in Hessen nach den Umfragen Chancen, zweitstärkste Kraft im Landtag zu werden.

Rhein sieht für den Wahlausgang landes- wie auch bundespolitische Aspekte verantwortlich. Mit Blick nach Berlin sagte er: „Die Menschen wollen nicht von einer Ampel regiert werden.“ SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte ein solches Dreierbündnis wie in Berlin im Wahlkampf auch für Hessen ins Spiel gebracht.

Update vom 8. Oktober, 13.15 Uhr: SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser steht bei der Hessen-Wahl unter enorm viel Druck. Ihr Ziel, Ministerpräsidentin zu werden, dürfte die 53-jährige Juristin deutlich verfehlen. Schlimmer noch: Der SPD in Hessen droht Umfragen zufolge sogar das schlechteste Ergebnis bei einer hessischen Landtagswahl überhaupt. Vor fünf Jahren musste sich die SPD nach zweistelligen Verlusten mit 19,8 Prozent der Stimmen begnügen, diesmal könnte es für die SPD noch weiter abwärts gehen. Nicht einmal Platz zwei ist sicher.

Faeser droht bei Hessen-Wahl historische Niederlage: Kandidatin bleibt aber wohl Ministerin

An den zuletzt aufgekommenen Spekulationen, dass eine Wahlverliererin Faeser für Kanzler Olaf Scholz zu einer Belastung und daher abgelöst werden könnte, scheinen sich aber nicht zu bewahrheiten. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf führende Regierungskreise. Es sei klar, dass Scholz Faeser nicht ablösen werde, hieß es. Faeser ihrerseits habe auch keine anderen Signale empfangen.

+ Nancy Faeser, Spitzenkandidatin der SPD und Bundesinnenministerin, gibt in einem Wahllokal in Schwalbach am Taunus ihre Stimme für die Landtagswahl ab. © Boris Roessler/dpa

SPD von Spitzenkandidatin Faeser liegt vor der Hessen-Wahl in den Umfragen weit zurück

Update vom 8. Oktober, 11.55 Uhr: SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser hat am Vormittag in einem Wahllokal in Schwalbach am Taunus ihre Stimme abgegeben. Ob ihr bei der Hessen-Wahl 2023 doch noch ein Comeback gelingen wird? In den Umfragen liegt die SPD jedenfalls deutlich hinter der CDU zurück. Ministerpräsident Boris Rhein geht heute dagegen nicht ins Wahllokal. Der CDU-Spitzenkandidat hatte seine Stimme bereits mit Beginn der Briefwahl Ende August abgegeben. Die Briefwahl sei „eine ganz wichtige Möglichkeit, an der demokratischen Abstimmung teilzunehmen“, sagte er damals.

Landtagswahl in Hessen Wie geht es nach der heutigen Landtagswahl in Sachen Regierungsbildung weiter? Die derzeitige Legislaturperiode endet erst in über zwei Monaten, am 17. Januar 2024. Das neue Parlament trifft einen Tag später zusammen. Dabei wählen die mindestens 110 Abgeordneten einen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin von Hessen. Erhält kein Kandidat oder Kandidatin die absolute Mehrheit der Stimmen, bleibt die derzeit amtierende Landesregierung geschäftsführend im Amt. Die Parteien treffen sich nach Wahlen zunächst zu Sondierungsgesprächen, dann zu Koalitionsverhandlungen. Dabei geht es untera anderem auch um die Aufteilung der Ministerposten.

Update vom 8. Oktober, 11.00 Uhr: CDU-Ministerpräsident Boris Rhein will bei der Hessen-Wahl sein Amt verteidigen - zum ersten Mal. Erst im Frühling 2022 ist er während der laufenden Wahlperiode Regierungschef geworden, als Nachfolger von Volker Bouffier (CDU). Zuvor hatte Rhein das Amt des Landtagspräsidenten inne. Mit den Grünen hat er bislang meist relativ geräuschlos regiert. Die Zusammenarbeit könnte nach der Hessen-Wahl 2023 weitergehen.

Hessen-Wahl: Faeser kämpft mit heftigem Gegenwind

Update vom 8. Oktober, 10.00 Uhr: Bei der Hessen-Wahl geht es nicht nur um die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien - sondern auch um Personen. Für die SPD tritt Bundesinnenministerin Nancy Faeser an. Zuletzt wehte der 53-Jährigen in der Bundespolitik und auch im hessischen Wahlkampf beim Thema Migration der Wind schärfer ins Gesicht. Zudem monierte die Konkurrenz Faesers Ankündigung, nur im Fall eines Wahlsieges nach Wiesbaden wechseln zu wollen. Die SPD-Spitzenkandidatin sei nicht mit vollem Herzen bei der Sache und halte sich ein Hintertürchen offen, heißt es. Faeser weist diese Vorwürfe von sich.

Update vom 8. Oktober, 9.15 Uhr: Spannend ist bei der Hessen-Wahl auch die Frage, ob die Freien Wähler den Sprung in den Landtag schaffen werden. Umfragen sahen sie zuletzt bei vier bis fünf Prozent. „Wenn wir das schaffen, wollen wir auch gern Teil der Landesregierung sein“, Spitzenkandidaten Engin Eroglu dem Tagesspiegel. „Wir können uns eine Koalition mit der CDU sehr gut vorstellen.“ Die Hessen-Wahl sehe er als „wichtige Bewährungsprobe“ für die Ambitionen der Partei im Bund. Eroglu glaubt sogar daran, dass die Freien Wähler eine neue Volkspartei werden könnten.

Hessen-Wahl 2023: Fortsetzung von Schwarz-Grün scheint möglich

Update vom 8. Oktober, 8.00 Uhr: In Hessen haben am Sonntagmorgen die Landtagswahlen begonnen. Zur Stunde öffnen in beiden Ländern die Wahllokale. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet. Seit 2014 regiert in Hessen ein Bündnis aus CDU und Grünen. Eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition scheint nach den jüngsten Umfragen möglich, doch auch eine Koalition aus CDU und SPD nach der Wahl ist rechnerisch und politisch denkbar.

Update vom 8. Oktober, 6.45 Uhr: In Hessen wird heute ein neuer Landtag gewählt. Rund 4,3 Millionen Hessen sind mit Öffnung der Wahllokale um 8.00 Uhr dazu aufgerufen, ihre Kreuze auf dem Stimmzettel zu setzen. Nach den jüngsten Umfragen geht die CDU als klare Favoritin in die Wahl und kann damit rechnen, erneut stärkste Kraft zu werden. Dahinter wird ein enges Rennen um Platz zwei zwischen SPD, Grünen und AfD erwartet. Derzeit regiert in Hessen eine schwarz-grüne Koalition.

Endspurt im Wahlkampf vor der Hessen-Wahl

Update vom 7. Oktober, 22.57 Uhr: Trommeln für die Regierungsbeteiligung: Im Wahlkampf-Schlussspurt zur Hessen-Wahl hat die FDP um die Gunst der CDU gebuhlt. So warb die hessische Landeschefin der Liberalen, Bettina Stark-Watzinger, um die Bildung einer Deutschlandkoalition. „Ich begrüße, dass sich Ministerpräsident Boris Rhein für andere Koalitionen als Schwarz-Grün geöffnet hat. Hessen braucht eine Landesregierung der Mitte, die Ambitionen hat und etwas bewegen will“, sagte die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende zu fr.de von IPPEN.MEDIA und fügte hinzu: „Wir setzen deshalb auf eine Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP.“

Angesichts der letzten Umfragen vor der Landtagswahl an diesem Sonntag (8. Oktober) hatte der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) zuvor angekündigt, nach der Wahl mit allen demokratischen Parteien Gespräche für eine Regierungsbildung zu führen. Die CDU lag den Meinungsforschern zufolge mit 31 Prozent klar in Führung. SPD, Grüne und AfD kämpfen mit deutlichem Abstand um Platz zwei. Die FDP jedoch ringt mit der Fünf-Prozenthürde.

Klarer Favorit bei der Hessen-Wahl: CDU um Boris Rhein wohl deutlich vorn

Erstmeldung vom 7. Oktober, 20.56 Uhr: Wiesbaden – Endspurt im Wahlkampf: Hessen wählt am Sonntag (8. Oktober) einen neuen Landtag. Etwa 4,3 Millionen Menschen in Hessen sind wahlberechtigt. Mindestens 110 Abgeordnete werden für die nächsten fünf Jahre gewählt. Das Parlament könnte wegen Überhang- und Ausgleichsmandaten aber größer werden – aktuell hat der Landtag in Wiesbaden 137 Abgeordnete.

Kurz vor der Wahl liegt die CDU um Boris Rhein in Umfragen klar vorne. Umfragen sagen für die CDU Werte zwischen 31 und 32 Prozent voraus. Dahinter folgen weit abgeschlagen die SPD von Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser sowie die Grünen von Spitzenkandidat und Vizeministerpräsident Tarek Al-Wazir sowie die AfD.

Für den hessischen CDU-Chef Rhein ist es die bislang wichtigste Wahl in seiner Karriere. Er ist Nachfolger des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Volker Bouffier – und befindet sich nun im Dauerwahlkampf. Der Jurist aus Hessen präsentiert sich als Mann für Recht und Ordnung und wettert regelmäßig gegen die Ampel-Koalition in Berlin.

Nancy Faeser und SPD kommen in Umfragen zur Hessen-Wahl nicht gut weg

Mit großen Ambitionen war die SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser in den Wahlkampf in Hessen gestartet. Doch Faesers scheinbarer Plan, ihre als mediale Aufmerksamkeit als Bundesinnenministerin im Wahlkampf zu nutzen, geht wohl nicht auf. In Umfragen hat die SPD zuletzt sogar einige Prozentpunkte verloren. Mit 16 bis 17 Prozent wäre man weit hinter der CDU. Nur rund 14 Prozent gaben in einer Umfrage von Infratest Dimap für die ARD an, dass sie Nancy Faeser direkt wählen würden. Zum Vergleich: bei Boris Rhein sind es 35 Prozent, beim Grünen-Kandidaten Al-Wazir immerhin 19 Prozent.

Am Tag vor der Wahl will Faeser in Marburg noch einmal mit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert auftreten. Auch in Kassel wird sie erwartet.

Die AfD liegt in Umfragen etwa gleichauf mit der SPD. Anders als die Sozialdemokraten werden die Rechtspopulisten aller Voraussicht nach aber einige Stimmen im Vergleich zur Landtagswahl 2018 dazugewinnen. Am Samstag vor der Hessen-Wahl will Bundeschefin Alice Weidel nach Wiesbaden reisen, um ihre Partei auf einer Kundgebung zu unterstützen.

Auf einen ähnlichen Wert in den Umfragen kommen die Grünen, die im Vergleich zur letzten Landtagswahl wie die SPD auch wahrscheinlich Stimmen verlieren werden. Ein Weiterführen der schwarz-grünen Koalition wäre aber möglich.

FDP zittert vor Hessen-Wahl – Freie Wähler optimistisch

Die FDP muss Umfragen zufolge um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die Partei liegt bei fünf bis sechs Prozent. Schlechter sieht es für die Linke aus, die an der Fünfprozenthürde zu scheitern drohen.

Derweil hoffen die Freien Wähler, ins Parlament einzuziehen. In den letzten Umfragen zur Hessen-Wahl lag die Partei unter Spitzenkandidat Engin Eroglu zwischen vier und fünf Prozent. Dieser bekräftigte kurz vor der Wahl den Anspruch, Teil der Landesregierung und bald zur Volkspartei zu werden.

Nach Prognosen und Hochrechnungen am Sonntagabend wird ein vorläufiges Ergebnis der Hessen-Wahl in der Nacht zu Montag erwartet. Die Wahl findet zeitgleich zur Bayern-Wahl statt. (lrg/dpa)

