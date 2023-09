Neue Umfrage zur Hessen-Wahl: CDU von Rhein deutlich vorne – spannendes Rennen um Platz zwei

Von: Robert Wagner

Die Hessen-Wahl rückt näher, die CDU bleibt uneinholbar vorne. Interessant ist neben dem Rennen um Platz zwei auch der direkte Kandidaten-Vergleich.

Wiesbaden – Die CDU liegt in den Umfragen zur am 8. Oktober anstehenden Hessen-Wahl weiter deutlich vorne. Das bestätigt eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl auch das am Freitag (29. September) veröffentlichte ZDF-Politbarometer. Demzufolge kämen die Christdemokraten auf 32 Prozent, wenn bereits am kommenden Sonntag gewählt würde. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als im letzten Politbarometer von Anfang September.

Eineinhalb Wochen vor der Hessen-Wahl: CDU vorne, spannend ist das Rennen um Platz zwei

Der derzeitige Koalitionspartner der hessischen CDU, die Grünen, würden 17 Prozent der Wählerstimmen gewinnen und verlieren damit zwei Prozent im Vergleich zu Anfang September. Die gleichen Werte erreicht die SPD (17 beziehungsweise -2 Prozent), während die AfD unverändert bei 16 Prozent bleibt. Die sehr nahe beieinander liegenden Prozentpunkte für Grüne, SPD und AfD machen das Rennen um Platz zwei in Hessen besonders spannend.

Am 8. Oktober entscheiden die Hessen über ihre zukünftige Landesregierung. Wahlplakate der Spitzenkandidaten Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin, und Boris Rhein (CDU), amtierender Ministerpräsident. © Arne Dedert/dpa

Etwas besser als in Bayern steht die FDP in den Umfragen zur Hessen-Wahl da. Sie dürfte auch den Zahlen des ZDF zufolge mit fünf Prozent gerade so den Sprung in den Wiesbadener Landtag schaffen, auch wenn sie damit einen Prozentpunkt verliert. Die Linke hingegen müsste mit einem unveränderten Ergebnis von drei Prozent draußen bleiben, wie auch die Freien Wähler, die auf vier Prozent kämen. Die restlichen Parteien erreichen in dieser Umfrage sechs Prozent.

Hessen-Wahl: CDU und Grüne könnten weiterregieren, eine hessische Ampel wäre nicht möglich

Bei der letzten Landtagswahl in Hessen 2018 erreichte die CDU 27,0 Prozent, die Grünen 19,8 Prozent, die SPD ebenfalls 19,8 Prozent, die AfD 13,1 Prozent, die FDP 7,5 Prozent, die Linke 6,3 Prozent und die anderen Parteien zusammen 6,5 Prozent. Das ZDF weist darauf hin, dass sich 32 Prozent der Befragten noch nicht sicher sind, ob und wen sie wählen wollen. Die Ergebnisse der Umfrage geben auch nur ein Stimmungsbild wieder und sind keine Prognose für den tatsächlichen Wahlausgang.

Die derzeit in Wiesbaden regierende Koalition aus CDU und Grünen hätte nach den Zahlen des Politbarometers weiterhin eine Mehrheit. Allerdings würden 49 Prozent der Befragten eine Fortsetzung dieser Koalition „schlecht finden“ und nur 30 Prozent sie begrüßen. 18 Prozent haben dazu keine Meinung. Auch eine große Koalition aus CDU und SPD wäre möglich, stieße aber auf mehr Ablehnung (50 Prozent) und weniger Zustimmung (28 Prozent). Eine hessische Version der auf Bundesebene regierenden Ampel-Koalition aus SDP, Grünen und FDP wäre nicht möglich und wird auch noch deutlicher abgelehnt.

Hessen-Wahl: Nancy Faeser (SPD) schneider im direkten Vergleich mit Boris Rhein (CDU) nicht gut ab

Im direkten Vergleich zwischen den Spitzenkandidaten liegt Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) in beiden Fällen vorne. Hätten die Befragten die direkte Wahl zwischen ihm und Tarek Al-Wazir, dem Spitzenkandidaten der Grünen, würden sich 44 Prozent für Rhein und 31 Prozent für Al-Wazir entscheiden.

Interessant ist der Vergleich zwischen Rhein und seiner Herausforderin von der SPD, Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Hier zeichnet sich mit 55 Prozent für Rhein und 21 Prozent für Faeser ein deutlich größerer Abstand ab. Ein weiteres Debakel für Nancy Faser und ihre SPD kurz vor der Hessen-Wahl.

Für das repräsentative ZDF-Politbarometer befragte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen zwischen dem 25. und 28. September 1041 zufällig ausgewählten Wahlberechtigte in Hessen telefonisch und online. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt den Angaben zufolge bei plus/minus drei Prozentpunkten. (Mit Agenturmaterial)