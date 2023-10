Das sagen die letzten Umfragen vor der Hessen-Wahl

Von: Christian Stör

Am 8. Oktober wird in Hessen der Landtag gewählt. Hier finden Sie die letzten Umfragen zur Hessen-Wahl 2023.

Wiesbaden - Die letzten Umfragen vor der Hessen-Wahl am 8. Oktober deuten auf einen klaren Triumph der CDU hin. Spannender dürfte der Kampf um Platz zwei werden. Drei Parteien liegen demnach fast gleichauf: Die Grünen, die SPD sowie die AfD, die laut den letzten Umfragen ihr Ergebnis der Landtagswahl 2018 wohl um einige Punkte verbessern wird.

Völlig offen ist auch noch die Frage, ob eine weitere Partei den Einzug in den Landtag in Wiesbaden schaffen wird. Während bei der FDP die Tendenz eher abwärts geht, haben die Freien Wähler zuletzt etwas zulegen können. Eher schlecht stehen die Chancen für Die Linke, die in den letzten Umfragen vor der Hessen-Wahl stets die Fünf-Marke-Marke verfehlt hat.

Treten bei der Hessen-Wahl für ihre Parteien an: Tarek Al-Wazir (Grüne, l.), Nancy Faeser (SPD) und Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). © Boris Roessler/dpa

CDU in den letzten Umfragen vor der Hessen-Wahl 2023 deutlich vorne

Ein Blick auf die letzten Umfragen zeigt, wie groß der Abstand der CDU auf die anderen Parteien vor der Hessen-Wahl ist. So kommt die Partei von Ministerpräsident Boris Rhein im ZDF-„Politbarometer“ vom 5. Oktober wie in der Vorwoche auf einen Wert von 32 Prozent. Auch für die anderen Parteien gibt es in der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen bei der „Sonntagsfrage“ keine Veränderung: Grüne und SPD stehen demnach weiterhin bei 17 Prozent und die AfD bei 16 Prozent.

Die FDP muss mit fünf Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag bangen, die Linke müsste mit drei Prozent das letzte Parlament in einem westdeutschen Flächenland verlassen. Die Freien Wähler werden bei vier Prozent verortet. Im Vergleich zu einer ZDF-Umfrage aus der vergangenen Woche ergeben sich damit keine Veränderungen. Auch andere Umfragen von Infratest dimap für die ARD, des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Bild-Zeitung sowie des Civey-Instituts im Auftrag des Spiegels ergaben zuletzt ähnliche Werte - teils mit einem Prozentpunkt mehr für FDP, Linke und Freie Wähler.

Auf Grundlage der letzten Umfragen vor der Hessen-Wahl hätte die Regierung aus CDU und Grünen weiter eine Mehrheit, genauso jedoch ein Bündnis aus CDU und SPD. Für eine Regierung aus SPD, Grünen und FDP würde es nicht reichen.

Hier finden Sie die Ergebnisse der letzten Umfragen zur Hessen-Wahl im Einzelnen:

Hessen-Wahl 2023: Umfrage vom 5. Oktober (ZDF-„Politbarometer“)

Fraktion Prozent CDU 32 Grüne 17 SPD 17 AfD 16 FDP 5 Freie Wähler 4 Linke 3 Sonstige 6

Für das repräsentative ZDF-Politbarometer befragte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen am 4. und 5. Oktober 1.000 zufällig ausgewählten Wahlberechtigte in Hessen telefonisch und online. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt den Angaben zufolge bei plus/minus drei Prozentpunkten.

Hessen-Wahl 2023: Umfrage vom 4. Oktober (Insa)

Fraktion Prozent CDU 31 SPD 16 Grüne 16 AfD 16 FDP 5 Freie Wähler 5 Linke 4 Sonstige 7

Das Institut Insa hat vom 25. September bis zum 2. Oktober 2023 insgesamt 1.000 Bürgerinnen und Bürger online befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei plus/minus 3,1 Prozentpunkten.

Hessen-Wahl 2023: Umfrage vom 1. Oktober (Civey)

Laut einer aktuellen Umfrage könnte Schwarz-Grün in Hessen weiterregieren – weil die CDU so viel Zustimmung erhält. Die SPD wäre nach der Erhebung des Civey-Instituts im Auftrag des Spiegels dagegen eine der Verliererinnen der Hessen-Wahl. Die Umfrage ermittelte nämlich den schwächsten Wert für die Hessen-SPD seit mehr als einem Jahr. Tatsächlich könnte ihr die AfD gar Platz drei streitig machen. Die FDP würde den Einzug in den Landtag schaffen, anders als die Linke.

Fraktion Prozent CDU 31 Grüne 18 SPD 16 AfD 15 FDP 6 Linke 4 Sonstige 10

Civey hat vom 24. September bis 1. Oktober 2023 knapp 2.900 Personen in Hessen befragt. Die statistische Ungenauigkeit der Umfrage liegt bei bis zu 3,2 Prozentpunkten.

Hessen-Wahl 2023: Umfrage vom 28. September (ARD-„HessenTrend“)

Fraktion Prozent CDU 31 Grüne 17 SPD 16 AfD 15 FDP 6 Linke 4 Freie Wähler 4 Sonstige 7

Für die repräsentative ARD-Vorwahlbefragung hat das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1.515 Wahlberechtigte in Hessen befragt. Die Fehlertoleranz liegt je nach Größe des erzielten prozentualen Anteils zwischen zwei und drei Prozentpunkten.

Letzte Umfragen vor der Hessen-Wahl: Viele Wahlberechtigte sind noch unentschlossen

Laut „Politbarometer“ sind viele Wahlberechtigte jedoch noch immer unentschlossen. 32 Prozent der Befragten in Hessen wissen demnach noch nicht, wen sie wählen wollen. Zudem sind Wahlumfragen generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.

Die Landtagswahl 2018 gewann die CDU mit 27,0 Prozent - damals noch mit Ministerpräsident Volker Bouffier. SPD und Grüne erreichten je 19,8 Prozent. Die AfD kam damals auf 13,1 Prozent, die FDP erreichte 7,5 Prozent, und die Linke schaffte 6,3 Prozent. Die Freien Wähler kamen mit 3,0 Prozent damals nicht in den Landtag. (cs)