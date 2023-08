21 Listen für die Hessen-Wahl zugelassen – nur eine scheitert

Teilen

Die Hessen-Wahl naht. Nun ist das Bewerberfeld für den Landtag klar: 21 Listen dürfen antreten. Eine scheiterte an der geforderten Unterstützerzahl.

Wiesbaden – 21 Listen sind für die Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober zugelassen worden. Lediglich eine wurde zurückgewiesen, wie der Landeswahlleiter am Freitag (11. August) in Wiesbaden nach der Sitzung des Landeswahlausschusses mitteilte.

Betroffen davon ist die Landesliste von Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C). Diese Liste wurde zurückgewiesen, weil die erforderlichen 1000 Unterstützungsunterschriften nicht vorlagen.

Hessen-Wahl: 21 Listen sind dabei – 745 Menschen wollen in den Landtag

Unter den zugelassenen Listen sind die von den bereits im Landtag vertretenen Parteien CDU, Grüne, SPD, AfD, FDP und Linke. Hinzu kommen weitere 15 Listen, darunter etwa die der Satirepartei Die Partei und Volt. Insgesamt kandidieren 745 Menschen für einen Sitz im Landtag. Bei der Landtagswahl 2018 standen 23 Listen zur Wahl.

In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Seit 2014 regiert dort eine Koalition aus CDU und Grünen, zunächst unter Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), seit seiner Amtsniederlegung 2022 unter Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Umfragen sahen die CDU zuletzt deutlich in Front. (AFP)

Sie waren Hessens Ministerpräsidenten Fotostrecke ansehen