Schlechtestes SPD-Ergebnis mit Faeser und AfD-Rekord: Das sind die Gründe

Von: Andreas Schmid

Teilen

Was ist mit der SPD in Hessen los? Ein Politologe ordnet den Niedergang der Partei und Nancy Faesers Wahlkampf ein.

Wiesbaden – SPDesaster in Hessen! Zur Erinnerung: In dem Bundesland war die SPD mal stärkste Kraft, bevor sie ihren Niedergang antrat. Und der scheint aktuell unaufhaltsam. Obwohl mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser eine bekannte Persönlichkeit aus der Regierung in den Ring stieg, fiel das Ergebnis fatal aus. Das Paradoxe: Gerade weil Nancy Faeser der Regierung, der Ampel-Koalition, angehört, hat das den Niedergang der SPD in Hessen beschleunigt. Eine Einordnung mit Werner Weidenfeld, Professor für Politische Wissenschaft an der LMU München.

So kam es zum schlechtesten Hessen-Ergebnis aller Zeiten

Hessen hat gewählt – und dem amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) das Vertrauen ausgesprochen. Die regierende CDU ist der klare Wahlsieger der Hessen-Wahl, während die bisher mitregierenden Grünen im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl verlieren. Größter Verlierer ist die SPD, deren Spitzenkandidatenplan krachend scheiterte. Die Sozialdemokraten stehen vor ihrem schlechtesten Hessen-Ergebnis aller Zeiten, die AfD vor ihrem besten. Die Linke fliegt aus dem Landtag, die FDP verliert wie alle Ampel-Parteien und muss zittern.

Experte: „Abstrafung der Ampel-Parteien“

Weidenfeld sieht eine „Abstrafung der Ampel-Parteien“ als Hauptbotschaft dieser Landtagswahl. Die etablierten Parteien verpassten es, der Bevölkerung Orientierung zu geben. „Die Schwäche wird weiter vorangetrieben und entsprechend stärker werden die Verluste.“ Besonders stark sind sie in Hessen für Grüne und SPD.

Die Sozialdemokraten, die bis zur Jahrtausendwende fast durchgehend den Ministerpräsidenten in Hessen stellten, steuern auf ein Debakel zu. Faeser hatte frühzeitig kommuniziert, nur bei einem Wahlerfolg in Hessen zu bleiben. Letztlich wurde sie in ihrem Wahlkreis nur Dritte. Dieses Alles-oder-Nichts-Spiel sei kein Fehler gewesen, wie Weidenfeld meint: „Wenn Faeser etwas anderes gesagt hätte, hätte man das als unglaubwürdig abgetan.“ Die Entscheidung für Faeser als Kandidatin sei ohnehin aus Mangel an Alternativen erfolgt. Nun kehrt die (Noch-)Vorsitzende der Hessen-SPD nach Berlin zurück. Es sieht danach aus, als bleibe sie Bundesinnenministerin. „Was sollen die SPD und die Bundesregierung auch anderes tun“, sagt Weidenfeld. „Sie haben ja nicht wahnsinig viele Talente.“

CDU ist strahlender Gewinner mit eher unbekannten Kandidaten

Derartige Sorgen hat man in der CDU nicht. Der lange unter dem Radar fliegende Ministerpräsident Boris Rhein kam am Wahltag aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Rhein hat es geschafft, das schwere Erbe des einstigen Landesvaters Volker Bouffier zu überwinden. Zu diesem Erfolg hat der gebürtige Frankfurter laut Weidenfeld maßgeblich selbst beigetragen. Mit einer „souveränen Gelassenheit“ und „unspektakulären Demut“. Es handle sich eindeutig um einen Erfolg der hessischen Landes-CDU. „Rückenwind aus der Bundes-CDU wäre ein Fremdwort“, sagt Weidenfeld. Die Christdemokraten, die 2018 noch herbe Verluste erlitten hatten, machten rund acht Prozentpunkte im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl gut. Zugewinne verzeichnet darüber hinaus nur die AfD, die auch in Bayern feiert.

Die AfD, die in Hessen gemäßigter als andenorts auftritt, hat ihre Stellung laut Weidenfeld im Westen gefestigt. Er erkennt bei den Wählern eine „Protestaktion gegen die Nichtlieferung von orientierenden Lösungen durch die etablierten Parteien“. Der Politikprofessor sieht dabei auch die CDU in der Verantwortung. „Ich wundere mich, dass sich die etablierten Parteien nicht längst darum bemüht haben, diese Orientierungsnot der Menschen zu heilen. Denn das stärkt die extremen Ränder.“ Nicht nur in Hessen.

Zur Person Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Weidenfeld ist Direktor des Centrums für Angewandte Politikforschung (CAP) an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er auch als Professor in Erscheinung tritt. Der 76-jährige Politologe arbeitete unter dem einstigen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) als Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit und ist seit den 1990er Jahren am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft der LMU München tätig.

Interview: Andreas Schmid