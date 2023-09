Faeser sieht Schlüssel zum Hessen-Wahlsieg bei den Schulen – Kühnert eine „nervöse“ CDU

Von: Nail Akkoyun

Mit Blick auf die Hessen-Wahl will SPD-Spitzenkandidatin Faeser die Bildung stärken. Generalsekretär Kühnert unterstellt der CDU indes Nervösität.

Wiesbaden – Noch rund vier Wochen liegen vor der Hessen-Wahl, doch SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser ist sich bereits sicher, welche Themen die Landtagswahl entscheiden wird. „Ich bin sicher, dass die Menschen nach dem Schulanfang jetzt wieder auf eines der wichtigsten landespolitischen Themen gucken, nämlich die Bildungspolitik. Das war in den Ferien ein bisschen in den Hintergrund gerückt“, sagte Faeser in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

„Alle merken, dass wieder Stunden ausfallen, dass Lehrerinnen und Lehrer fehlen, dass Schule einfach besser gemacht werden muss“, sagte die Bundesinnenministerin. Am vergangenen Montag (4. September) hatte nach sechs Wochen Sommerferien wieder der Unterricht an Hessens Schulen begonnen.

Landtagswahl: Faeser will Hessen wieder zum „Bildungsland Nummer Eins“ machen

Faeser kritisierte die Arbeit der schwarz-grünen Koalition bei Schule und Bildung: „Hessen war früher immer vorne bei der Bildungspolitik. Wir sind jetzt hinteres Mittelfeld, und das muss wieder anders werden.“ Dazu müssten viel mehr Ressourcen in Schulen gesteckt werden, ihr Vorbild sei dabei Hamburg unter Führung des damaligen Ersten Bürgermeisters und heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD). „Hamburg schneidet heutzutage bei den Bildungsmonitoren richtig gut ab. Da sieht man, dass mehr Ressourcen in Bildung reinmüssen. Unsere Kitas und unsere Schulen haben für mich oberste Priorität. Hessen muss wieder Bildungsland Nummer Eins werden“, betonte die 53-Jährige.

Faeser saß fast zwei Jahrzehnte als Abgeordnete für die SPD im hessischen Landtag, bevor sie 2021 Bundesinnenministerin wurde. Nun kandidiert sie am 8. Oktober für das Ministerpräsidentenamt. Die SPD spielt seit fast 25 Jahren nur die Oppositionsrolle im Landesparlament.

Eine bessere Bildungspolitik sei auch ein Schlüssel gegen Fachkräftemangel, sagte Faeser. „Den Fachkräftemangel spüren wir überall. Es gibt mittlerweile Kitas, die freitags nicht mehr aufmachen, weil Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Das ist der Horror für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das schadet der Frauenerwerbsquote, die dringend höher sein müsste, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen.“

Bundesinnenministerin und hessische SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser während eines Interviews. (Archivfoto) © Boris Roessler/dpa

Vorwürfe gegen SPD-Spitzenkandidatin: Faeser soll BSI-Chef grundlos entlassen haben

Aufsehen erregt derweil aber eine Entlassung, die Faeser im vergangenen Herbst getätigt hatte. Der Spitzenkandidatin wird vorgeworfen, Arne Schönbohm im Herbst 2022 ohne triftigen Grund von der Spitze des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entbunden zu haben. Zuvor hatte die Satiresendung „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann eine Nähe Schönbohms zu einem Verein groß thematisiert, der wegen angeblicher Kontakte zu russischen Geheimdiensten in die Kritik geraten war.

Für viel Kritik sorgte, dass Faeser in dieser Woche ihre Teilnahme an zwei Sitzungen des Bundestags-Innenausschusses absagte, in denen sie zu Schönbohms Abberufung befragt werden sollte. Am Donnerstag warf Faeser der Union in der Haushaltsdebatte des Bundestags vor, sie „mit Dreck zu bewerfen“. Sie wandte sich gegen den von Unionspolitikern geäußerten Verdacht, sie habe zur Rechtfertigung von Schönbohms Abberufung womöglich den Verfassungsschutz instrumentalisiert.

Kühnert wirft CDU „öden Wahlkampf“ und „schrille Angriffe“ vor

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hält der Union indes vor, Faeser vor allem aus Wahlkampfgründen in der Causa Schönbohm zu attackieren. „Angesichts der schrillen CDU-Angriffe auf Innenministerin Nancy Faeser wird klar: Das konservative Lager wird vor der Hessen-Wahl nervös“, sagte Kühnert der Deutschen Presse-Agentur.

Dass kaum jemand im Land den amtierenden hessischen Ministerpräsidenten, den CDU-Spitzenkandidaten Boris Rhein, kenne, sei nicht die Schuld der SPD, sagte Kühnert. „Wir verwahren uns dagegen, dass Angriffe auf unsere bekannte hessische Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem öden CDU-Wahlkampf nun zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen sollen.“ (nak/dpa)