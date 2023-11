Wegen Menthol-Zigaretten-Aus: US-Politiker fürchten Geldsegen für Hamas und Hisbollah

Von: Lisa Mariella Löw

Die USA wollen Methol-Zigaretten verbieten. Doch Kritiker sehen die Sicherheit in Gefahr – Hamas und Hisbollah hätten die Finger im Spiel.

Washington - Ein Verbot von Menthol-Zigaretten in den USA soll Menschen von der Tabaksucht fernhalten. Doch es gibt offenbar auch Bedenken gegen den Plan: Der republikanische Senator Tom Cotton warnte davor, dass dadurch der Schwarzmarkt explodieren und ausgerechnet der Hisbollah einen breiten Markt in den Vereinigten Staaten bieten könne, wie das Portal Newsweek berichtet. Schon seit den 1990ern schmuggelt die Hisbollah in den USA Zigaretten, um mit den Gewinnen unter anderem die Hamas im Krieg gegen Israel zu unterstützen.

Menthol-Zigaretten können schneller und länger süchtiger machen als herkömmliche Zigaretten. Das Weiße Haus versucht daher seit langem, die Tabakprodukte zu verbieten. Die Food and Drug Administration (FDA), die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel, übermittelte im Oktober einen Bericht zum Verbot von Menthol-Zigaretten an das Weiße Haus. Das Aus für Menthol-Zigaretten und aromatisierten Zigarren könne laut FDA hunderttausende Leben retten, notierte der US-amerikanische Fernsehsender CNN.

Verbot von Menthol-Zigaretten in den USA: „Riesiger Schwarzmarkt“ für Hisbollah

.Joe Biden will Menthol-Zigaretten in den USA verbieten lassen. © Matt Rourke/AP/dpa

Doch Bidens Plan stößt auf Widerstände. In einem Beitrag auf der Plattform X äußerte Cotton Bedenken darüber, welche Auswirkungen das Verbot auf die nationale Sicherheit haben könnte: „Joe Biden will Menthol-Zigaretten verbieten, die bei schwarzen Rauchern beliebt sind“, schrieb Cotton. „In der Zwischenzeit möchte er für weiße College-Studenten Gras legalisieren und kostenlose Crack-Pfeifen verschicken.“

„Das Verbot der Regierung ist paternalistisch, heuchlerisch und schafft einen riesigen Schwarzmarkt für mexikanische Kartelle und die Hisbollah“, fügte Cotton in einem Kommentar unter seinem Post hinzu. „Und das alles nur, weil Mike Bloomberg es ihm gesagt hat.“ Allerdings hat auch die Lobby der Tabakindustrie durchaus Einfluss in der US-Politik.

Drogenschmuggel in USA seit 1990ern: Hisbollah macht Gewinne über Staatsgrenzen hinweg

Bereits in den 1990er Jahren stellten laut Newsweek US-Beamte des Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives fest, dass ein Teil der Gewinne aus Zigarettenschmuggel zwischen den Bundesstaaten North Carolina und Michigan zur Finanzierung der Hisbollah verwendet wurde. Die Hisbollah hat wiederholt bekräftigt, die Hamas im Gaza-Krieg gegen Israel zu unterstützen.

Ein ähnlicher Plan wurde laut CNN 2013 in New York aufgedeckt. Damals seien 16 palästinensische Männer, von denen einige Verbindungen zu bekannten Terrororganisationen hatten, wegen des Schmuggels von Zigaretten über mehrere Staatsgrenzen hinweg angeklagt worden.

Hamas und Hisbollah als Profiteure von US-Zigarettenschmuggel – auch ein Demokrat warnt

Nicht nur Cotton befürchtet durch das Menthol-Zigaretten-Verbot eine Gefahr für die Sicherheit der USA. Laut Newsweek warnen der republikanische Kongressabgeordnete Andrew Garbarino aus New York und der demokratische Abgeordnete Jared Moskowitz aus Florida in einem gemeinsamen Brief, dass das bevorstehende Verbot zu „unbeabsichtigten Folgen für die nationale Sicherheit“ führen könne. „Es ist gut dokumentiert, dass die Hisbollah führend im illegalen Zigarettenhandel ist – nicht um die halbe Welt, sondern genau hier in der westlichen Hemisphäre“, heißt es in dem Schriftstück weiter.

Es gebe Fälle, in denen Hisbollah- und Hamas-Zellen Zigaretten in die Vereinigten Staaten geschmuggelt hätten, um die Einnahmen ins Ausland zu schicken. „Angesichts des etablierten Zigarettengeschäfts der Hisbollah und ihrer Verbindungen zu den mexikanischen Drogenkartellen können wir das Potenzial dieser von der FDA vorgeschlagenen Regelung nicht außer Acht lassen, dieser mit der Hamas verbündeten ausländischen Terrororganisation eine massive Einnahmequelle zu eröffnen.“ (Lisa Mariella Löw)