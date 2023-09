Historischer Moment: Macron bietet Korsika Autonomie an

Von: Patrick Peltz

In einer Rede vor der korsischen Regionalversammlung hat Emmanuel Macron einen Verfassungstext vorgeschlagen. Dieser soll die korsische Autonomie innerhalb des französischen Staates erweitern.

Ajaccio – Gewaltsame Proteste im vergangenen Jahr als Reaktion auf den Tod des korsischen Nationalisten Yvan Colonna auf der französischen Insel Korsika belebten die immer wieder aufflammenden Autonomieforderungen. Um die Spannungen zu beruhigen, stellte der französische Innenminister der Insel damals eine „Form der Autonomie“ in Aussicht. Gestern erklärte Emmanuel Macron, was das konkret bedeuten soll.

Vor den Abgeordneten der Regionalversammlung in Ajaccio hat der französische Staatspräsident in einer Rede die Einzelheiten erläutert. Bei seiner Ansprache im korsischen Regionalparlament waren im Hintergrund die europäische, die französische und die korsische Flagge zu sehen. Macron sprach sich für eine „Autonomie Korsikas innerhalb der Republik“ aus. Dem Vorschlag waren monatelange Diskussionen zwischen Regierung und lokalen Politikern vorausgegangen. „Dies soll keine Autonomie gegen oder ohne den Staat sein, sondern eine Autonomie für Korsika und innerhalb der Republik“, führte er aus.

Macron spricht von Einbeziehung Korsikas in die Verfassung

Er versprach, den gewählten Vertretern Korsikas „innerhalb von sechs Monaten einen Verfassungstext zur Annahme vorzulegen“. Dieser soll es Korsika ermöglichen, unter der Kontrolle des Staats- und des Verfassungsrates Normen zu verschiedenen historischen, sprachlichen oder kulturellen Themen zu erlassen. Auch politische und administrative Kompetenzen sollen übertragen werden. Der französische Staatspräsident sprach über die Einbeziehung Korsikas in die Verfassung und die Besonderheiten der Inselgemeinschaft. Er forderte auch einen besseren Unterricht der korsischen Sprache und schlug die Schaffung eines „öffentlichen Bildungsdienstes zur Förderung der Zweisprachigkeit“ vor. Zuvor bekräftigte er jedoch, dass Französisch die einzige Amtssprache bleiben müsse.

Der französische Präsident Emmanuel Macron spricht vor der korsischen Versammlung.jpg © IMAGO/Lafargue Raphael/ABACA

Angebot der französischen Regierung bedeutet keine Loslösung von Frankreich

Emmanuel Macron musste in den Verhandlungen und in seiner Rede einen schwierigen Spagat vollziehen: Einerseits mussten die Zugeständnisse eine gewisse Substanz haben. Andererseits erfordert die institutionelle Umsetzung des Angebots eine Verfassungsänderung in beiden Kammern des französischen Parlaments. Hierfür ist eine qualifizierte Dreifünftelmehrheit erforderlich. Insbesondere bei der rechten Opposition dürfte die Aussicht auf eine Autonomie Korsikas auf Ablehnung stoßen. Macron betonte daher ausdrücklich, dass das Angebot keine Abspaltung von Frankreich bedeute.

Korsische Nationalisten fordern seit langem mehr Autonomie für die Insel

Die ursprünglichen Forderungen der korsischen Nationalisten, die das korsische Parlament kontrollieren, gehen über diese Zugeständnisse hinaus. Sie fordern eine eigene Gesetzgebungskompetenz, ein korsisches Aufenthaltsrecht, die korsische Sprache als Amtssprache und die Aufnahme des Begriffs des korsischen Volkes in die Verfassung. Außerdem soll der Landerwerb auf der Insel durch Franzosen vom Festland eingeschränkt und reguliert werden. Für den früheren Vorsitzenden der Korsischen Versammlung, Jean-Guy Talamoni (von der Parti Corsica libera) gebe sich Macron nur „offen in der Form“, er komme aber den „eigentlichen Forderungen der Nationalisten“ nicht nach, wie die taz berichtet.

Mord an Nationalist Yvan Colonna führte 2022 zu Protestwellen

Autonomieforderungen gibt es schon lange. Im vergangenen Jahr erhielten sie neuen Auftrieb durch den Tod des inhaftierten korsischen Nationalisten Yvan Colonna. Dieser verbüßte im Gefängnis von Arles eine lebenslange Haftstrafe, zu der er wegen eines Mordanschlags auf den korsischen Polizeipräfekten Claude Érignac im Jahr 1998 verurteilt worden war. Am 2. März 2022 wurde Colonna im Gefängnis von Arles von einem wegen Terrorismus verurteilten Dschihadisten lebensgefährlich verletzt. Nach drei Wochen im Koma erlag er seinen Verletzungen.

Der Angriff auf ihn im Gefängnis löste auf Korsika eine gewalttätige Protestwelle aus. Bei Demonstrationen in mehreren korsischen Städten kam es fast jeden Abend zu Zusammenstößen vor allem zwischen jugendlichen Demonstranten und der Polizei. Zur Beruhigung der Lage stellte die Regierung Gespräche über Selbstbestimmung in wichtigen gesellschaftlichen Bereichen wie Schule und Kultur in Aussicht. (PaPel/afp)