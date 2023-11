Aiwanger redet sich bei Lanz in Rage: „Erzählen Sie uns doch keinen Sch...!“

Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat noch Redebedarf in Sachen Flugblatt-Affäre. Im ZDF-Polit-Talk will er die „Taugenichtse“ aber nicht benennen.

Hamburg – Hubert Aiwanger hegt wegen der Flugblatt-Affäre noch großen Groll – kann aber auf wenig Verständnis für seine Befindlichkeiten hoffen. In der jüngsten Folge von „Markus Lanz“ hatte der Freie-Wähler-Chef irgendwann alle Talk-Gäste gegen sich. Moderator Lanz rieb sich das Kinn.

„Wenn wir jetzt schlimme Dinge nicht mehr verbreiten dürfen, weil wir eine Reichweite haben – das ist jetzt auch der falsche Weg“, konterte The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröcker den Vorwurf des Politikers Aiwanger. Das war nach gut einer Stunde, in der Aiwanger in der von ihm angezettelten Debatte über vermeintlich tendenziös berichtende Medien seine Gesprächspartner ständig unterbrach.

Aiwanger sieht sich weiterhin als Opfer: „Erzählen Sie uns doch keinen Scheiß! Natürlich will die ‚Süddeutsche‘ die Grünen an die Regierung bringen und den Bauern Aiwanger seit zehn Jahren weghaben“, warf er dem neben ihm sitzenden Roman Deininger, Reporter der Süddeutschen Zeitung (SZ), vor.

Hubert Aiwanger bei „Markus Lanz“ in der Kritik – „Brandgefährlich“

Die Debatte um das antisemitische Flugblatt aus Aiwangers Schulranzen – angeblich von dessen Bruder verfasst – hatte die CSU bei der Bayern-Wahl geschwächt; die Freien Wähler waren im Umfrage-Hoch. Aiwanger stellte sich erfolgreich als Opfer einer Schmutzkampagne dar, die er wahlweise bei den Medien, den Grünen und der SPD verortete.

Deininger verteidigte die SZ-Recherche bei „Markus Lanz“ jetzt erneut und warf wiederum Aiwanger vor: „Sie bedienen eine Systemskepsis bei den Leuten, die in unserer Zeit brandgefährlich ist. Und Sie tun das, um eigenen politischen Profit in diesem Wahlkampf herauszuschlagen.“

Aiwanger spricht von „Taugenichtsen“ in der Bundesegierung

Gleichzeitig teilt Aiwanger selbst ganz gut aus. „Deutschland muss sich auf seine eigene Zukunftsfähigkeit konzentrieren. Der Geldkoffer für ideologische Träumereien ist leer. Und irgendwann erlahmt die Arbeitsmoral der Gutwilligen, wenn sie merken, dass sie für und von Taugenichtsen ausgenutzt werden“, schrieb Bayerns Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Aiwanger vor zwei Tagen auf der Plattform X.

Das postete Aiwanger im Hinblick auf die Ampel-Krise nach dem Haushalts-Urteil. Bröcker stieß das in dem Politik-Talk auf. „Man kann doch kritisieren, ohne verächtlich machen zu müssen oder Häme anzubringen.“ Lanz stimmte ein und wollte wissen, an welchen regierenden „Taugenichts“ Aiwanger denn konkret denke?

Aiwanger bei „Lanz“: „Weil ich dann vielleicht angezeigt werde“

An „jemand, der in einer Regierung sitzt, keinen Schulabschluss hat, den Leuten Käse erzählt und selber noch nie gearbeitet hat und am Ende Dinge an die Wand fährt“, war die Antwort. Konkreter wollte Aiwanger nicht werden, „weil ich dann angezeigt werde vielleicht“. Lanz hakte nach: „Sie sagen Dinge, von denen Sie befürchten müssen, dass Sie dafür angezeigt werden?“

Wer gerade einen Talk gebrauchen kann, in welchem allen Beteiligten an einem Punkt die Gesichtszüge entgleisen – auch der Neuköllner Integrationsbeauftragten Güner Balci – möge sich die Sendung vom 23. November ansehen. Rätsel des Tages bliebe dann noch, welchen „Käse-Erzähler“ in der Ampel-Koalition Aiwanger meinte und warum dieser Tage so viele aus dem Bayern-Kabinett im Norden sind. In der Sendung davor saß schon Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im ZDF-Studio in Hamburg. (frs)