Flugblatt-Affäre: Keine Entlassung – aber Söder will Aiwanger 25 Fragen schicken lassen

Von: Franziska Schwarz

Bayerns Ministerpräsident Söder gibt sich mit Aiwangers Erklärungen in der Flugblatt-Affäre nicht zufrieden – er zitiert seinen Vize heute zu sich. Der News-Ticker.

Update vom 29. August, 12.10 Uhr: Söder nennt in der PK – zusammengefasst – die Vorwürfe gegen Aiwanger schwer und fordert eine rasche Klärung von ihm. Bis dahin hält er eine Entlassung seines Vize-Regierungschefs nicht für geboten.

Update vom 29. August, 12.02 Uhr: In München beginnt die Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er gibt ein Statement zur Flugblatt-Affäre um Aiwanger ab. Fragen sind nicht eingeplant. Klar sei, das Flugblatt sei „übelster Nazi-Jargon“, hinter der eine „ganz andere Energie“ als hinter eine Jugendsünde stünde, sagt Söder. Der Vorgang beschädige das Ansehen Bayerns. „Es gibt keinen Platz für Antisemitismus in der bayerischen Staatsregierung“.

Er trage als Ministerpräsident die Verantwortung, das Vorgehen fair abzuwägen. Es gehe nicht um Vorverurteilung, aber es müsse eine klare Distanzierung geben. Die Recherchen der SZ stützten sich bislang nur auf anonyme Quellen, und es müsse Gelegenheit für mehr Äußerungen Aiwangers geben. „Wir haben heute Aiwanger gehört.“ Aber es blieben viele Fragen offen.

Daher habe man Aiwanger um eine schriftliche Beantwortung gegeben. Man wolle ihm 25 Fragen schicken. „Er hat zugesagt, sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten zu wollen.“ Aiwanger sei auch bereit, noch vorhandene Schulakten zu dem Fall zu öffnen. Es sei wichtig, reinen Tisch zu machen, sodass man „weiter zusammenarbeiten“ könne.

Bis zur endgültigen Klärung sei eine Entlassung als Staatsminister jedoch ein „Übermaß“, so Söder. Aiwanger habe sich heute in dem Fall klar distanziert.

Bayerischer SPD-Fraktionschef: Mit Aiwanger kann Bayern nicht weiterregiert werden

Update vom 29. August, 11.35 Uhr: Kritische Töne aus der bayerischen SPD zur Flugblatt-Affäre: Es sei ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein stellvertretender Ministerpräsident mit solch einem Pamphlet in Zusammenhang gebracht werde, sagte Florian von Brunn dem Fernsehsender Phoenix.

„Jetzt ist die Zeit für Rücktritt oder Entlassung durch den Ministerpräsidenten“, sagte von Brunn in Richtung Markus Söder. Von Brunn ist SPD-Spitzenkandidat für die Bayern-Wahl 2023 und Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag. Ob Hubert Aiwanger das Schreiben selbst verfasst oder bloß verteilt habe, mache für ihn „keinen großen Unterschied“, so von Brunn laut einer Pressemitteilung.

Aiwanger-Gipfel mit Söder läuft: CSU schließt Schwarz-Grün angeblich vehement aus

Update vom 29. August, 10.30 Uhr: Auch nach den jüngsten Vorwürfen gegen Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger will die Landtags-CSU die Koalition mit den Freien Wählern grundsätzlich fortsetzen. Ein schwarz-grünes Bündnis wurde bei Online-Beratungen des erweiterten CSU-Fraktionsvorstandes am Dienstagfrüh ausgeschlossen, wie die Nachrichtenagentur dpa von Teilnehmern erfuhr.

Allerdings gab es in der Runde demnach den Ruf nach weiterer Aufklärung – auch die Freien Wähler müssten klären, wie sie weiter mit der Situation und mit ihrem Vorsitzenden umgehen, hieß es.

Markus Söder (r.) bestellt Hubert Aiwanger in der Flugblatt-Affäre in den Koalitionsausschuss (Archivbild). © Stefan Puchner/dpa

Aiwanger-Affäre: Kühnert warnt Söder vor „Salamitaktik“

Update vom 29. August, 10.13 Uhr: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert findet, dass man den Flugblatt-Skandal unabhängig vom Wahlkampf betrachten sollte. Er sieht Söder in der Pflicht, den Vorfall konsequent und mit aller Sorgfalt aufzuarbeiten. „Wir sind in Deutschland. Und wenn wir über Antisemitismus sprechen, dann ist hier allerhöchste Aufmerksamkeit geboten und niemand sollte ein taktisches Verhältnis dazu haben“, sagte Kühnert jetzt im Radiosender Bayern2.

Mit Blick auf den CSU-Chef sagte Kühnert weiter: „Er (Anm.: Söder) hat in Bezug auf die Ampel-Koalition beispielsweise den Rücktritt von Robert Habeck wegen der missglückten Gasumlage, den Rücktritt von Christine Lambrecht wegen eines Silvester-Videos gefordert.“

Jetzt sei schon die Frage, ob ein Vorgang in seiner Landesregierung, der es bis in die israelischen und internationalen Medien geschafft habe, bei dem der Antisemitismusbeauftragte Aufklärung fordere – „ob das einer ist, den er im Sinne einer Salamitaktik so laufen lassen kann. Ich glaube nicht“.

Knall vor der Bayern-Wahl: Vorwürfe wegen Flugblatt gegen Aiwanger

Erstmeldung: München – Hubert Aiwanger (Freie Wähler) muss an diesem Dienstag (29. August) in der Flugblatt-Affäre zum Rapport. In der CSU reiben sich viele schon lange an dem Politiker. Sein Vorgehen in der Affäre verärgert nun auch: „Ganz übles Schmierenstück“, urteilte ein CSU-Mitglied – platzt heute die Bayern-Koalition?

Aiwanger stand laut Süddeutscher Zeitung in seiner Schulzeit im Verdacht, ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Der Parteichef der Freien Wähler erklärte am Wochenende jedoch, nicht der Urheber gewesen zu sein. Parallel übernahm sein Bruder die Verantwortung.

Aiwanger-Affäre: Söder hat noch „entscheidende Fragen“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht laut seinem Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU) aber noch „entscheidende Fragen unbeantwortet“. In Bayern wird in sechs Wochen ein neuer Landtag gewählt.

Laut Bericht der Süddeutschen Zeitung (SZ) sei in der Hetzschrift (siehe folgender Tweet) von einem fiktiven „Bundeswettbewerb“ für „Vaterlandsverräter“ die Rede. Als erster Preis wird „ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz genannt.“ Hubert Aiwanger sei wegen des Flugblattes vom Disziplinarausschuss der Schule zur Verantwortung gezogen worden.

Ein Lehrer an Aiwangers ehemaliger Schule soll sich nach einer äußerst kontroversen Rede im Wahlkampf in Erding im Juni an die SZ gewandt und den Skandal ins Rollen gebracht haben. Aiwangers Bruder Helmut teilte kurz nach Erscheinen des Berichts mit, dass er der Verfasser des Flugblatts sei.

Am Vormittag kommt in München der Koalitionsausschuss von CSU und Freien Wählern zusammen. Söder bestellte das Gremium nach Angaben der Staatskanzlei am Montag ein. Im Anschluss ist eine Kabinettsitzung geplant, danach wird in einer Pressekonferenz ab 12.00 Uhr über die Gespräche informiert. Wir berichten an dieser Stelle dann fortlaufend. (mit Nachrichtenagenturmaterial)