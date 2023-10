„Ernsthafte Bedrohung“: Anwälte von Hunter Biden gehen auf Staatsanwälte los

Hunter Biden verlässt am 26. Juli einen Gerichtstermin in Delaware. © Jabin Botsford/The Washington Post

Illegaler Waffenbesitz: Trotz eines Deals könnte Hunter Biden angeklagt werden. Die Anwälte des Präsidentensohnes werden im Ton ruppiger.

Wilmington – Es ist der nächste Schritt in einer lang andauernden Untersuchung: Hunter Biden hat vor einem Bundesgericht auf „nicht schuldig“ in drei Anklagepunkten plädiert. Die Anhörung ist heikel. Denn sie könnte zu einem Strafprozess führen, der sich mit Präsident Bidens Wahlkampagne für eine zweite Amtszeit im Jahr 2024 überschneidet.

Hunter Biden: Staatsanwaltschaft wirft dem Präsidentensohn unerlaubten Waffenbesitz vor

Bundesstaatsanwälte beschuldigen den Biden-Sohn in einer vierseitigen Anklageschrift, im Jahr 2018 zwei falsche Angaben gemacht zu haben, als er Papiere für den Kauf einer Waffe ausfüllte. Biden behauptete auf dem Formular, dass er nicht süchtig sei oder illegale Drogen konsumiere, heißt es in der Anklageschrift, „obwohl er wusste, dass diese Aussage in Wirklichkeit falsch und fiktiv war“. Außerdem wird ihm der unerlaubte Besitz der Waffe vorgeworfen.

In der halbstündigen Anhörung vor dem Richter Christopher J. Burke, bei der Bidens Anwalt Abbe Lowell formell auf „nicht schuldig“ plädierte, äußerte sich Biden kaum.

Hunter Biden vor Gericht: Ist der Deal mit der Staatsanwaltschaft geplatzt

Lowell sagte, er wolle das Gericht ersuchen, die Anklage fallen zu lassen. Er berief sich dabei auf eine Vereinbarung, die Biden in diesem Sommer mit der Staatsanwaltschaft getroffen hatte. Dabei hatte er sich für zwei Steuervergehen schuldig bekannt und die Fakten des Waffenfalls zugegeben – ohne formell angeklagt zu werden. Diese Vereinbarung scheiterte an einer Meinungsverschiedenheit darüber, ob sie Biden vor möglichen weiteren Anklagen schützte. Lowell betonte, dass die frühere Vereinbarung weiterhin Bestand haben sollte. „Wir sind der Ansicht, dass es eine gültige Vereinbarung gibt“, sagte Lowell zu Burke.

Der Richter sagte, Biden habe sich gegenüber den Bewährungsbehörden in seinem Heimatstaat Kalifornien „entgegenkommend und voll kommunikativ“ verhalten und seit dem Sommer mehrere Drogentests bestanden, wie es die im Juli auferlegten Entlassungsbedingungen verlangten. Am Dienstag wurde er unter ähnlichen Bedingungen freigelassen, einschließlich der Auflage, die Bewährungsbehörden schriftlich zu informieren, wenn er ins Ausland reist.

Der US-Staatsanwalt von Delaware, David Weiss, der die Ermittlungen seit ihrem Beginn während der Trump-Regierung beaufsichtigt hat, bat daraufhin Generalstaatsanwalt Merrick Garland, ihn zum Sonderberater zu ernennen, was ihm eine klarere Befugnis zur Erhebung von Anklagen außerhalb von Delaware verleiht. Weiss wägt nun ab, ob er in Kalifornien eine Steueranklage gegen Biden erheben soll, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

Gefundenes Fressen im US-Wahlkampf: Republikaner wollen Biden-Anklage ausschlachten

Republikaner, darunter auch der ehemalige Präsident Donald Trump, haben versucht, Präsident Biden mit dem angeblichen Fehlverhalten seines Sohnes in Verbindung zu bringen und die Hunter-Biden-Untersuchung zu einem wichtigen Thema im Präsidentschaftswahlkampf 2024 zu machen.

Laut Bundesgesetz ist es illegal, eine Waffe zu besitzen, während man illegale Drogen konsumiert. Hunter Biden hat öffentlich zugegeben, zum Zeitpunkt des Waffenkaufs 2018 drogenabhängig gewesen zu sein. Er soll den Colt-Revolver elf Tage lang besessen haben.

Nach den Bundesrichtlinien für die Verurteilung könnte Biden mit bis zu zehn Jahren Gefängnis rechnen. Da er jedoch nicht vorbestraft ist und ihm kein Gewaltverbrechen vorgeworfen wird, würde ihm in der Realität wahrscheinlich weit weniger Zeit drohen.

„Hunter Biden, der elf Tage lang eine ungeladene Waffe besaß, war keine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit, aber ein Staatsanwalt, der über alle erdenkliche Macht verfügt und sich politischem Druck beugt, stellt eine ernste Bedrohung für unser Rechtssystem dar“, sagte Lowell letzten Monat, nachdem die Staatsanwälte seinen Mandanten angeklagt hatten.

Zu den Autoren Perry Stein berichtet über das Justizministerium und das FBI für die Washington Post. Zuvor berichtete sie über das Bildungswesen in Washington. Bevor sie 2015 zur Post kam, war sie Redakteurin bei der Washington City Paper und schrieb für den Miami Herald. Devlin Barrett schreibt über das FBI und das Justizministerium und ist der Autor von „October Surprise: How the FBI Tried to Save Itself and Crashed an Election“. Er gehörte zu den Reportage-Teams, die 2018 und 2022 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurden. Im Jahr 2017 war er Mitfinalist für den Pulitzer für Feature Writing und den Pulitzer für internationale Berichterstattung.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 4. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.