Präsidentensohn wegen Falschaussage und Waffenbesitzes in Delaware angeklagt

Hunter Biden wird wegen eines Waffenkaufs angeklagt - mitten im Wahlkampf. Das juristische Verfahren wird die Wahlkampagne von Joe Biden begleiten.

Wilmington - Präsident Bidens Sohn Hunter wurde am Donnerstag (14. September) wegen angeblicher Falschaussagen und illegalen Besitzes einer Handfeuerwaffe angeklagt. Damit ist der Weg frei für einen möglichen Strafprozess gegen den jüngeren Biden im Jahr 2024, während sein Vater sich um die Wiederwahl bewirbt.

Die Strafanzeigen folgen auf das Scheitern eines Vergleichs im Juli, den die Anwälte von Hunter Biden mit dem US-Staatsanwalt von Delaware, David Weiss, ausgehandelt hatten. Darin hätte sich Biden für zwei Steuervergehen schuldig bekannt und gleichzeitig den illegalen Besitz einer Waffe zugegeben, sich aber nicht für dieses Verbrechen schuldig bekannt.

Eine separate Anklage gegen Hunter Biden wegen Steuervergehen ist ebenfalls möglich, wenngleich der Zeitpunkt unklar war, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, um einen sensiblen Fall zu besprechen.



Trump versucht, Joe Biden mit den Problemen seines Sohnes in Verbindung zu bringen

Die Anklage vom Donnerstag ist eine weitere Erschütterung in einem ohnehin schon turbulenten Präsidentschaftswahlkampf 2024. Der derzeitige Spitzenkandidat für die GOP-Nominierung, Donald Trump, sieht sich mit vier separaten Anklagen zu einer Vielzahl von Vorwürfen konfrontiert, darunter zwei vom selben Justizministerium, das auch Hunter Biden angeklagt hat, und könnte sich noch vor den nächsten Präsidentschaftswahlen vor Gericht wiederfinden.



Umfragen zeigen, dass Trumps Vorsprung vor seinen republikanischen Konkurrenten durch die Anklagen in New York, Florida, Washington D.C. und Georgia nur noch gewachsen ist. Er und andere führende Republikaner haben wiederholt versucht, Präsident Biden mit den Rechts- und Steuerproblemen seines Sohnes in Verbindung zu bringen, indem sie die erste Familie der Korruption und die Regierung Biden der Blockade der Ermittlungen beschuldigten. Die Behauptungen der Republikaner sind ein Schlüsselelement des Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten, das das Repräsentantenhaus am Dienstag eingeleitet hat.

Das Weiße Haus lehnte am Donnerstag eine Stellungnahme ab und verwies Fragen an das Justizministerium und die Anwälte von Hunter Biden. Ein Sprecher von Weiss lehnte es ab, über eine schriftliche Ankündigung der Anklage hinaus Stellung zu nehmen. Abbe Lowell, ein Anwalt von Hunter Biden, sagte, dass Weiss mit der Anklage gegen den Sohn des Präsidenten dem unzulässigen Druck der Republikaner nachgegeben habe.

„Hunter Biden, der 11 Tage lang eine ungeladene Waffe besaß, war keine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit, aber ein Staatsanwalt, der über alle erdenkliche Macht verfügt und sich politischem Druck beugt, stellt eine ernste Bedrohung für unser Rechtssystem dar“, sagte Lowell.



+ Der Sohn von Präsident Biden, Hunter Biden, verlässt im Juli einen Gerichtstermin in Wilmington, Delhi. © Jabin Botsford/The Washington Post

Anklage gegen Hunter Biden

In der vierseitigen Anklageschrift wird Biden vorgeworfen, beim Ausfüllen der Papiere für den Kauf einer Waffe am 12. Oktober 2018 zwei falsche Angaben gemacht zu haben. Er habe behauptet, nicht süchtig zu sein oder illegale Drogen zu konsumieren, heißt es in der Anklageschrift, „obwohl er wusste, dass diese Aussage in Wirklichkeit falsch und fiktiv war.“



In Punkt drei der Anklageschrift wird Biden vorgeworfen, die Waffe, einen Colt-Revolver, nach dem Kauf elf Tage lang illegal besessen zu haben. Diese Anklage stützt sich auf ein Bundesgesetz, wonach der Besitz einer Waffe illegal ist, wenn eine Person illegale Drogen konsumiert. Im Falle einer Verurteilung beträgt die Höchststrafe für das schwerste Verbrechen in der Anklageschrift 10 Jahre Gefängnis, aber nach den Bundesrichtlinien zur Strafzumessung würde Biden, der zugegeben hat, zum Zeitpunkt des Waffenkaufs drogenabhängig gewesen zu sein, wahrscheinlich eine weitaus geringere Strafe drohen.



Während die in der Anklageschrift behaupteten grundlegenden Tatsachen ziemlich eindeutig sind, könnte es für die Staatsanwälte schwierig sein, diesen speziellen Fall vor Gericht zu gewinnen, da unter den an dem Fall beteiligten Bundesagenten und -beamten erhebliche Meinungsverschiedenheiten aufgetreten sind und einige dieser Personen den Kongressausschüssen bereits eine ganze Reihe von Interviews gegeben haben.



Lowell deutete am Donnerstag an, dass er versuchen wird, dieses Material zu nutzen, um die Anklage anzugreifen. Er schickte auch einen wütenden Brief an die republikanischen Repräsentanten James Comer (Kyoto) James Comer (Ky.), Jim Jordan (Ohio) und Jason Smith (Mo.), die drei Ausschüsse leiten, die sich mit Biden und Einzelheiten der Ermittlungen befassen. Der Brief beschuldigte diese Gesetzgeber, zu versuchen, einen Kriminalfall herbeizuführen, der den Republikanern bei den Wahlen 2024 helfen würde.



„Es ist nicht so, dass Mr. Biden ein ‚Schnäppchen‘ gemacht wurde. Ganz im Gegenteil: Herr Biden wurde und wird für ein Verhalten angeklagt, für das niemand sonst angeklagt werden würde, weil er als Sohn des Präsidenten Ihren unnachgiebigen Bemühungen ausgesetzt war, parteiische republikanische Politik in den Prozess zu bringen“, schrieb Lowell.



Bidens juristisches Team argumentiert seit langem, dass Staatsanwälte nur sehr selten Menschen wegen solcher Waffenverstöße anklagen, es sei denn, die Anklage kann mit schwereren Verbrechen in Verbindung gebracht werden.



Hunter Biden wollte Deal, scheiterte aber

Weiss, der als US-Staatsanwalt von Delaware während der Trump-Regierung die Ermittlungen gegen Hunter Biden eingeleitet hatte, deutete Anfang des Monats an, dass er eine Anklage anstrebe. Nachdem der Deal gescheitert war, beantragte und erhielt Weiss vom Justizministerium den Status eines Sonderberaters, der ihm die Befugnis verleiht, außerhalb von Delaware Anklage zu erheben - etwas, wofür er als US-Staatsanwalt eine Sondergenehmigung benötigt hätte.



Ein Teil von Bidens gescheitertem Deal hätte ihn verpflichtet, an einem Diversionsprogramm teilzunehmen, eine Option, die typischerweise für gewaltlose Straftäter mit Drogenmissbrauchsproblemen gilt. Insgesamt hätte Biden etwa zwei Jahre auf Bewährung verbracht, wäre aber von einer Gefängnisstrafe verschont geblieben, wenn er sich an die Bedingungen des Deals gehalten hätte, zu denen der Verzicht auf Waffenbesitz und kriminelles Verhalten gehörte.



Lowell argumentierte am Donnerstag, dass die Diversionsvereinbarung in Kraft bleibt, und sagte, dass die Staatsanwaltschaft daher von der Erhebung der neuen Anklage ausgeschlossen werden sollte. „Er hat nicht gegen das Gesetz verstoßen, und wir werden das vor Gericht beweisen“, sagte Lowell.



Die Einigung scheiterte bei einer Gerichtsanhörung im Juli in Wilmington, Delaware, an der grundsätzlichen Befragung durch einen Bundesrichter, der feststellte, dass die beiden Seiten sehr unterschiedliche Auffassungen darüber hatten, ob die Einigung bedeutete, dass Biden immer noch wegen möglicher Finanz- oder Lobbying-Vergehen angeklagt werden könnte. Seit dieser Anhörung haben die Staatsanwälte erklärt, dass der richtige Ort für eine Steueranklage gegen den jüngeren Biden nicht in Delaware, sondern in Washington und Kalifornien wäre.

Der Generalstaatsanwalt von Präsident Biden, Merrick Garland, behielt Weiss als US-Anwalt in Delaware, so dass er weiterhin für die Untersuchung zuständig sein würde. Die Republikaner haben Weiss - einen von Trump nominierten Staatsanwalt, der im Heimatstaat der Bidens tief verwurzelt ist - wiederholt angegriffen, weil er nicht in der Lage oder nicht willens sei, den politisch heiklen Fall zu verfolgen.



Ermittlungen gegen Hunter Biden nahmen im Frühjahr eine seltsame Wendung

Die Geschichte der Ermittlungen nahm im Frühjahr eine weitere seltsame Wendung. Zwei IRS-Agenten, die in den Fall verwickelt waren, wurden zu Whistleblowern und erzählten einem Kongressausschuss, dass Weiss und sein Büro die Ermittlungen über viele Monate hinweg behindert und in die Länge gezogen hatten, was die Agenten frustrierte, die sagten, dass sie härtere Anklagen in dem Fall hätten verfolgen wollen. Ein hochrangiger FBI-Agent, der die Ermittlungen leitet, hat einige - aber nicht alle - Behauptungen der Agenten zurückgewiesen.



Garland hatte sich lange Zeit gegen die Forderungen der Konservativen im Kongress gewehrt, einen Sonderbeauftragten für den Fall Hunter Biden zu ernennen, da er der Meinung war, dass Weiss am besten geeignet sei, den Fall zu bearbeiten, und dass er selbst entscheiden könne, welche Anklage er erheben wolle. Doch nachdem der Deal geplatzt war, bat Weiss um die Ernennung eines Sonderanwalts, und Garland stimmte zu.



Das Ausfüllen von Formularen, die für den Erwerb einer Feuerwaffe erforderlich sind, macht nur einen kleinen Prozentsatz der gesamten Strafverfolgung im Zusammenhang mit Feuerwaffen aus.



Zwischen Oktober 2022 und März 2023 wurden laut der TRAC-Datenbank der Syracuse University, die Daten der Bundesbehörden sammelt, 3.863 Fälle eingereicht, in denen der unerlaubte Besitz einer Feuerwaffe die Hauptanklage war.



In 130 dieser Fälle, d. h. in etwa 3 Prozent, stand die Hauptanklage wegen unerlaubten Waffenbesitzes im Zusammenhang mit der Abgabe einer falschen Erklärung zum Erwerb der Waffe.



Während desselben Sechsmonatszeitraums reichten Bundesstaatsanwälte in Delaware neun Fälle ein, in denen der rechtswidrige Waffenbesitz die Hauptanklage war, wie aus den TRAC-Daten hervorgeht. In einem der neun Fälle ging es um die Abgabe einer falschen Erklärung zum Erwerb der Waffe.



Selbst nach der Anklageerhebung stellten die Republikaner im Kongress am Donnerstag weiterhin in Frage, ob das Justizministerium den Fall angemessen verfolgt hat.



Comer, der den Vorsitz des House Oversight Committee innehat, sagte, er sei der Meinung, dass die Waffenvorwürfe „das einzige Verbrechen sind, das man nicht auf Joe Biden zurückführen kann“.



„Dies trägt nicht dazu bei, dass ich glaube, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird, oder irgendetwas anderes“, sagte er. „Ich bin immer noch skeptisch.“



Zu den Autoren Perry Stein berichtet über das Justizministerium und das FBI für die Washington Post. Zuvor berichtete sie über das Bildungswesen in Washington. Bevor sie 2015 zur Post kam, war sie Mitarbeiterin der Washington City Paper und schrieb für den Miami Herald. Devlin Barrett schreibt über das FBI und das Justizministerium und ist der Autor von „October Surprise: How the FBI Tried to Save Itself and Crashed an Election“. Er gehörte zu den Reportage-Teams, die 2018 und 2022 mit Pulitzer-Preisen ausgezeichnet wurden. Im Jahr 2017 war er Mitfinalist für den Pulitzer für Feature Writing und den Pulitzer für internationale Berichterstattung. Tyler Pager und Jacqueline Alemany trugen zu diesem Bericht bei.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 145 September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

