Hunter Biden stellt sich Republikanern und will öffentlich aussagen

Joe Bidens Sohn ist offenbar bereit, den Vorwürfen der Republikaner vor den Augen der USA zu begegnen. Das Risiko ist für beide Seiten groß.

Washington DC - Hunter Biden ist bereit, in einer öffentlichen Anhörung vor dem Ausschuss für Aufsicht und Rechenschaftspflicht des Repräsentantenhauses auszusagen, sagte ein Anwalt des Präsidentensohns am Dienstag. Dies würde zu einer dramatischen und öffentlichkeitswirksamen Auseinandersetzung führen, die für beide Seiten Risiken birgt.

Abbe Lowell, ein Anwalt, der Hunter Biden vertritt, unterbreitete dieses Angebot in einem Brief als Antwort auf eine Vorladung der Republikaner des Repräsentantenhauses, die eine Befragung hinter verschlossenen Türen forderten. Bidens Gegenangebot, öffentlich zu erscheinen, ist eine bemerkenswerte Eskalation im Kampf zwischen dem Sohn des Präsidenten und den Republikanern im Kongress, die sich auf seine früheren Geschäftsbeziehungen konzentriert und ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden eingeleitet haben.

Hunter Biden, Sohn von Präsident Biden, verlässt am 26. Juli einen Gerichtstermin im J. Caleb Boggs Federal Building in Wilmington, Delhi. © Jabin Botsford/The Washington Post

Hunter Bidens Anwalt: „Wir nehmen Ihr Angebot an“

Lowells dreiseitiger Brief zitiert frühere Kommentare von James Comer (R-Ky.), dem Vorsitzenden des Ausschusses, der Hunter Biden im Wesentlichen dazu aufforderte, öffentlich auszusagen.

„Herr Vorsitzender, wir nehmen Ihr Angebot an“, schrieb Lowell in einer Kopie des Briefes, die der Washington Post vorliegt. „Dementsprechend wird unser Mandant gleich zur Sache kommen, indem er sich bereit erklärt, jede sachdienliche und relevante Frage zu beantworten, die Sie oder Ihre Kollegen haben könnten, aber - anstatt sich Ihrem getarnten, einseitigen Verfahren zu unterwerfen - wird er in einer öffentlichen Anhörung des Oversight and Accountability Committee erscheinen.“

„Ein öffentliches Verfahren würde selektive Lecks, manipulierte Abschriften, gefälschte Beweisstücke oder einseitige Presseerklärungen verhindern“, fügte Lowell hinzu.

„Hunter Biden versucht, nach seinen eigenen Regeln zu spielen“

In einer Erklärung am späten Dienstagmorgen wies Comer Bidens Antrag auf eine öffentliche Anhörung zurück. „Hunter Biden versucht, nach seinen eigenen Regeln zu spielen, anstatt die Regeln zu befolgen, die für alle anderen gelten“, sagte Comer. „Das werden die Republikaner im Repräsentantenhaus nicht hinnehmen.“

Der Ausschuss erwartet, dass der Sohn von Präsident Biden am 13. Dezember zu einer Befragung hinter verschlossenen Türen erscheint, sagte Comer und fügte hinzu, dass „Hunter Biden die Möglichkeit haben sollte, zu einem späteren Zeitpunkt in einem öffentlichen Rahmen auszusagen.“

Nach dem Hin und Her ist unklar, ob die beiden Seiten zu einer Einigung kommen werden und ob Biden die Vorladung anfechten wird, wenn Comer darauf besteht, dass die Sitzung hinter verschlossenen Türen stattfindet.

Demokraten und Republikaner streiten über den Fall von Hunter Biden

Abgeordneter Jamie B. Raskin (Md.), der oberste Vertreter der Demokraten im Ausschuss, sagte, Comers Reaktion zeige, dass die Republikaner kein Vertrauen in ihren eigenen Fall gegen Hunter Biden haben und die Aufdeckung fürchten, die eine öffentliche Anhörung mit sich bringen würde.

„Lassen Sie mich das klarstellen“, sagte Raskin in einer Erklärung. „Nachdem sie zehn Monate lang gejammert und auf eine riesige, unbewiesene Familienverschwörung angespielt haben, nachdem sie Hunter Biden eine Vorladung geschickt haben, um zu erscheinen und auszusagen, lehnen Sie jetzt sein Angebot ab, vor dem gesamten Ausschuss und den Augen der Welt zu erscheinen und alle Fragen zu beantworten, die sie stellen?“

Ein Großteil des Schreibens von Lowell ist kämpferisch, zitiert frühere Aussagen von Comer und stellt fest, dass der Vorsitzende nie auf Lowells Angebote zu einem Treffen eingegangen ist. „Ihre leeren Ermittlungen dauern schon zu lange an und vergeuden zu viele besser genutzte Ressourcen. Sie sollte zu einem Ende kommen“, schrieb Lowell. „Folglich wird Herr Biden zu einer solchen öffentlichen Anhörung an dem von Ihnen [angekündigten] Datum, dem 13. Dezember, oder einem anderen Datum im Dezember, das wir vereinbaren können, erscheinen.“

Hunter Bidens Anwalt sieht keinen Grund für Versteckspiele

„Von allen Personen, die Sie um Aussagen oder Interviews gebeten haben, werden Sie nur erfahren, dass Ihre Anschuldigungen unbegründet sind“, fügte er hinzu. „Das amerikanische Volk sollte sich jedoch selbst davon überzeugen.“

Lowell deutete auch an, dass sein Hunter Biden wenig Grund habe, sich zu verstecken - und dass er den Republikanern im Repräsentantenhaus nicht vertraue, dass sie nicht selektiv Details aus einer privaten Anhörung durchsickern ließen.

„Wir haben gesehen, wie Sie geschlossene Sitzungen nutzen, um die Fakten zu manipulieren, ja sogar zu verdrehen und die Öffentlichkeit falsch zu informieren. Wir schlagen daher vor, die Tür zu öffnen“, schrieb der Anwalt. „Wenn, wie Sie behaupten, Ihre Bemühungen wichtig sind und Fragen betreffen, über die die Amerikaner Bescheid wissen sollten, dann lassen Sie das Licht auf diese Verfahren scheinen.

Der Ausschuss des Repräsentantenhauses hat monatelang gegen Hunter Biden ermittelt und im September ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden eingeleitet, bei dem es darum geht, ob der Präsident von den Geschäften seines Sohnes profitiert hat. Die Ermittler haben sich mehr als 12.000 Seiten Finanzunterlagen beschafft und Interviews mit Personen geführt, die in verschiedenen Funktionen eng mit dem Sohn des Präsidenten zusammengearbeitet haben.

Hunter Biden nutzte Familiennamen für Geschäfte

Der Ausschuss hat zwar Beweise gefunden und Zeugenaussagen gehört, dass Hunter Biden versucht hat, den Namen der Familie Biden auszunutzen, aber er hat keine Beweise gefunden, dass Joe Biden von den Geschäften seines Sohnes profitiert hat. Auch wurde der Präsident nicht mit einem Fehlverhalten in Verbindung gebracht, als der Kongress die Ermittlungen des Justizministeriums gegen Hunter Biden untersuchte.

Das Oversight Committee hat Anfang des Monats Vorladungen für Hunter Biden und James Biden ausgestellt und verlangt, dass der Sohn und der Bruder des Präsidenten im Rahmen der Ermittlungen des Ausschusses zu den Finanzen der Familie zu einer Befragung erscheinen. Der Ausschuss hat James Biden gebeten, am 6. Dezember zu einer Befragung zu erscheinen.

Paul J. Fishman, ein Anwalt von James Biden, sagte am Dienstag: „Wir stehen in Kontakt mit den Mitarbeitern des Oversight Committee über ihre Anfragen“, lehnte es aber ab, weitere Kommentare abzugeben.

Kompromittierende Bilder von Hunter Biden im US-Kongress

Einen Vorgeschmack darauf, wie eine Kongressanhörung mit Hunter Biden aussehen könnte, gab es im Juli, als die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) während einer Anhörung des Oversight Committee sexuell eindeutige Bilder des Präsidentensohns zeigte, was sofort den Protest der Demokraten hervorrief.

Die Republikaner behaupten, Hunter Biden habe wiederholt versucht, finanziell vom Namen und der Position seines Vaters zu profitieren, auch als der ältere Biden Vizepräsident war. Der Oversight-Ausschuss sagt, er halte Anhörungen ab, um die Gesetzgebung zu den Aktivitäten von Familienmitgliedern eines Präsidenten zu untersuchen.

Lowell argumentierte jedoch, dass der Ausschuss die geschäftlichen Aktivitäten der Mitglieder der Familie Trump eifrig ignoriert hat, obwohl einige von ihnen - anders als Hunter Biden - während der Präsidentschaft von Donald Trump in offiziellen Positionen tätig waren.

„Ungeachtet dieses krassen Unterschieds haben Sie Hunters legitime Geschäftstätigkeiten und seine Zeiten schrecklicher Abhängigkeit zu einer politisch motivierten Grundlage für Anhörungen gemacht, um seinen Vater eines Fehlverhaltens zu beschuldigen“, schrieb Lowell.

Zum Autor Matt Viser ist Reporter für das Weiße Haus bei The Washington Post. Er kam im Oktober 2018 zur Post und berichtete über die Zwischenwahlen und die Präsidentschaftswahlen 2020, bevor er ins Weiße Haus wechselte, um über die Regierung von Präsident Biden zu berichten. Zuvor war er stellvertretender Leiter des Washingtoner Büros für den Boston Globe.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 29. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.