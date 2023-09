Auf der Jagd nach Hunter Biden: Ein Mann, besessen von der First Family

Teilen

Garrett Ziegler sammelt seit Jahren peinliche Details über Hunter Biden. Hinter ihm steht ein ganzes Netzwerk an MAGA-Verschwörern.

Washington DC - Lunden Roberts brauchte einen Experten, um zu beweisen, dass Hunter Biden das Geld hatte, um weiterhin hohe Unterhaltszahlungen für ihre vierjährige Tochter zu leisten. Sie wandte sich daraufhin an das Anwaltsteam von Garrett Ziegler.

Ziegler hat keinen Abschluss in persönlichen Finanzen. Er kennt den Sohn des Präsidenten nicht persönlich. Aber Ziegler, dessen erster Job nach dem College ein kleiner Helfer im Weißen Haus von Donald Trump war, hat sich zu einem Spezialisten für Hunter Biden entwickelt, der persönliche und finanzielle Unterlagen von überall her zusammenstellt, wo er sie bekommen kann. Dann stellt seine gemeinnützige Organisation sie online.

Drogensucht und sexuelle Eskapaden - Hunter Biden liefert Stoff für Skandale

Ziegler behauptet, dass dieses Archiv die umfassendste Darstellung von Hunter Bidens Leben bietet, von seinen Kämpfen mit der Drogensucht über seine sexuellen Eskapaden bis hin zu seinen geschäftlichen Aktivitäten. „Ich bin überzeugt, dass sich in der westlichen Welt niemand so intensiv mit der amerikanischen First Family beschäftigt hat wie wir“, sagte er kürzlich auf YouTube. „Ich bin geradezu besessen davon, die Familie zu studieren.“



Der 27-jährige Ziegler hat Zehntausende von Anhängern in den sozialen Medien und genießt die Aufmerksamkeit der konservativen Medien. Er hat sich selbst zum Hauptgegner des jüngeren Biden gemacht, was zu Klagen, einer Beschwerde bei der Steuerbehörde und anderen rechtlichen Schritten aus dem Umfeld von Hunter Biden geführt hat.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Ein ganzes Netzwerk such nach Schmutz über Hunter Biden

Ziegler steht an der Spitze eines weit verzweigten Netzwerks von Biden-Gegnern, von rechten Medienorganisationen über Kongressabgeordnete bis hin zu MAGA-Aktivisten, das sich intensiv mit dem Sohn des Präsidenten beschäftigt. Sie sehen in den Aktivitäten von Hunter Biden die größte politische Schwachstelle seines Vaters, eine Schlussfolgerung, die sich in der jüngsten Entscheidung der Republikaner im Repräsentantenhaus widerspiegelt, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten.

Am Mittwoch verklagte Hunter Biden Ziegler vor einem Bundesgericht in Kalifornien. Er behauptete, der Aktivist habe gegen Datenschutzgesetze verstoßen und nannte ihn „einen Eiferer, der seit mehr als zwei Jahren eine anhaltende, verstörte und besessene Kampagne gegen [Hunter Biden] und die gesamte Familie Biden geführt hat“.



Nachdem Ziegler, der als Mitarbeiter von Trumps Berater Peter Navarro, einem MAGA-Hardliner und Wahlverweigerer, diente, Anfang 2021 das Weiße Haus verließ, begann er, seine Aufmerksamkeit auf den Sohn von Präsident Joe Biden zu richten und seine gewaltige Energie darauf zu verwenden, jedes Detail herauszufinden, das er konnte. Ziegler erhielt einige der Finanzunterlagen von Hunter Biden und sagte, er habe sie von jemandem erhalten, der in Bidens Bank arbeitete. Er hat sich in Hunter Bidens Geschäftsbeziehungen vertieft. Er erwarb sogar eine Kopie des Tagebuchs von Ashley Biden, Hunters Schwester.

Hunter Bidens Laptop soll Vater Joe Biden zu Fall bringen

Sein größtes Projekt war jedoch die Suche nach peinlichen Informationen, einschließlich Nacktfotos und -videos, aus einem Laptop, den Hunter Biden im April 2019 in einer Werkstatt zurückgelassen hatte. Ziegler sagte in einem Interview, dass er eine Festplatte mit dem angeblichen Inhalt des Laptops von Rudy Giuliani vor dem Anschlag auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 erhalten habe.

Im Oktober 2022 gab Ziegler bekannt, dass die von ihm gegründete gemeinnützige Organisation Marco Polo einen umfangreichen Bericht über den Laptop veröffentlicht habe, in dem er behauptete, mindestens 459 kriminelle oder regulatorische Verstöße aufgedeckt zu haben. Diese Behauptung wurde nicht überprüft, und das Team von Hunter Biden weist sie als absurd zurück. (Die Washington Post hat auch eine Festplatte erhalten, die angeblich aus dem Laptop stammt, und einige ihrer Inhalte bestätigt).

Garrett Ziegler, ein ehemaliger Mitarbeiter im Weißen Haus von Trump, hat sich tief in die Geschichte der Familie Biden eingegraben. „Ich bin mir sicher, dass in der westlichen Welt niemand die Geschichte der ersten amerikanischen Familie besser erforscht hat als wir“, sagte er in einem YouTube-Interview. © Ricky Carioti/The Washington Post

„Wir wollen, dass (unser Bericht) auf Kaffeetischen und in Bücherregalen steht und immer dann hervorgeholt wird, wenn man etwas in den Nachrichten hört“, sagte Ziegler in dem Interview. Auf seiner Telegrammseite, auf der er rund 100.000 Anhänger hat, fügte er hinzu: „Wir glauben, dass dies die tiefste digitale Darmspiegelung ist, die jemals bei einem amtierenden US-Familienoberhaupt durchgeführt wurde.“



Hetzerische Angriffe auf Joe Biden und seine Familie

Ziegler hat eine kleinere Fangemeinde als einige bekanntere konservative Brandstifter. Aber dieses relativ niedrige Profil ermöglicht es ihm, hetzerische Angriffe mit weniger Aufmerksamkeit zu entfesseln, sagte Jared Holt, der Extremisten für die Denkfabrik Institute for Strategic Dialogue untersucht.



„Es gibt einen Anreiz für ihn, einen Schritt weiter zu gehen und noch ein wenig unverschämter zu sein, weil dies die Art von Publikum ist, die er kultiviert hat, und der Teil des Ökosystems, in das er passt“, sagte Holt.



Einige Mitarbeiter von Hunter Biden befürchten, dass Ziegler mit seinen manchmal wilden Theorien und seinem enzyklopädischen Wissen über die Geschichte von Hunter Biden sowohl die öffentliche Diskussion als auch die Ermittlungen des Repräsentantenhauses gegen den Sohn des Präsidenten beeinflussen wird.



Ziegler argumentiert, dass er eine wichtige Rolle spielt, indem er die Bidens unter die Lupe nimmt, vor allem, weil die Republikaner seiner Meinung nach nicht hart genug gegen Hunter Biden vorgehen. „Der rechte Flügel hat diese Reaktion total vermasselt“, sagte er. „Es war frustrierend, wie schnell es ging. Jetzt sind wir sieben Monate dabei, und ich glaube nicht, dass sie Hunter vorgeladen haben.“

Demokraten wollen Hunter Biden als geläutert darstellen

Für die Demokraten verkörpern Ziegler und seine Bemühungen alles, was in einer Zeit falsch ist, in der eine einzelne Person das Internet nutzen kann, um ein ausgewähltes Ziel zu demütigen und zu verleumden. Hunter Biden sei ein genesender Drogenabhängiger, der in seinem Leben eine Tragödie erlebt habe, und was auch immer seine Schwächen seien, sie hätten keinen Einfluss auf die Leistung des Präsidenten, heißt es.

„Ziegler hat sich als rücksichtsloser, unverantwortlicher Chaos-Agent erwiesen“, so Eric Swalwell (D-Calif.), Mitglied des Justizausschusses des Repräsentantenhauses. Bei einer Anhörung im Juli äußerte Swalwell Bedenken über Zieglers Postings, in denen er Beamte der Bundespolizei angriff.

Ziegler behauptet, dass sein aggressives Vorgehen gerechtfertigt sei, weil sein Ziel nicht Hunter Biden, sondern der Präsident ist. Er behauptet, Hunter Biden sei seit Jahrzehnten in zwielichtige Geschäfte mit in China ansässigen Firmen verwickelt, und der Präsident habe davon gewusst, was den Senior Biden zu einem Gefolgsmann Chinas mache.

Hunter Biden nach einem Gerichtstermin im J. Caleb Boggs Federal Building am 26. Juli in Wilmington, Del. © Jabin Botsford7The Washington Post

„Mein Fokus liegt nie auf Hunter Biden - es geht nur um Hunters Beziehung zu Joe“, sagte Ziegler. „Meine ganze Besessenheit mit den Bidens beginnt und endet mit Joe. Sie beginnt und endet nicht mit Hunter.“



Das Anwaltsteam von Hunter Biden hat Zieglers Bemühungen nicht gut aufgenommen. In seiner kürzlich eingereichten Klage behauptet Hunter, dass Ziegler und die anderen Mitglieder seiner gemeinnützigen Organisation illegal Teile von Bidens Laptop gehackt haben, die verschlüsselt waren, und dass sie Aufforderungen zur Unterlassung ignoriert haben, was Ziegler bestreitet. Ziegler sagt, er würde Unterlassungsaufforderungen in dieser Angelegenheit nicht „honorieren“, weil er glaubt, dass seine Handlungen rechtmäßig waren.



Joe Bidens Sohn Hunter Biden befindet sich im Unterhaltsstreit

Im Februar dieses Jahres hat Hunter Bidens Anwalt Abbe Lowell die Steuerbefreiung der Muttergesellschaft von Marco Polo, ICU, angefochten und an die IRS geschrieben, dass sie „als wenig mehr als eine dünn getarnte politische Operation betrieben hat, um die Biden-Administration und die Familie Biden anzugreifen“. Ziegler sagte, dass seine persönliche Kritik an den Bidens nicht die offiziellen Ansichten seiner gemeinnützigen Organisation widerspiegele.



Hunter Bidens Freund und Wohltäter Kevin Morris hat Ziegler ebenfalls verklagt und beschuldigt ihn der Belästigung und des Doxing. Nach der Einigung über den Kindesunterhalt hat Ziegler beispielsweise die Koordinaten von Morris‘ Flugzeug auf seiner öffentlichen Telegrammseite veröffentlicht und über Morris‘ mögliche Reisen spekuliert. Zieglers Anwälte haben in Gerichtsakten argumentiert, dass er von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht habe.



Einer seiner bemerkenswertesten Schachzüge bestand darin, dass Ziegler sich in den umstrittenen Unterhaltsstreit zwischen Roberts, einem Einwohner von Arkansas, und Hunter Biden um die gemeinsame vierjährige Tochter Navy einschaltete. Hunter Biden bestritt zunächst seine Vaterschaft für das Mädchen, bis ein DNA-Test die Beziehung bewies, und er sagte, er erinnere sich kaum an seine Beziehung zu Roberts, weil sie stattfand, als er sich in einer Spirale der Drogenabhängigkeit befand.



Roberts‘ Anwälte beantragten, Ziegler als Sachverständigen zu benennen, und behaupteten in einer Gerichtsakte, er sei „ein Experte für Hunter Biden, sein Leben, seine Finanzen, seine persönliche Geschichte, seine finanzielle Geschichte, die Biden-Firmen und die Art und Weise, wie die Familie Biden zwischenmenschlich und finanziell interagiert.“



Hunter Bidens Anwälte schlagen zurück

Die Anwälte von Hunter Biden lehnten Zieglers Einbeziehung zunächst ab - sie beklagten sich über seinen Mangel an einschlägigem Fachwissen, seinen „Hintergrund“ und seinen angeblichen Groll gegen die Familie Biden -, lenkten aber schließlich ein. Ziegler gab eine eidesstattliche Erklärung ab, die versiegelt bleibt, aber er hat nie öffentlich in dem Fall ausgesagt. Hunter Biden und Roberts einigten sich schließlich auf eine Unterhaltszahlung.

Von größerer Bedeutung für die soeben eingeleitete Amtsenthebungsuntersuchung ist die geschäftliche Karriere von Hunter Biden, ein Thema, das für Ziegler von großem Interesse war. Hunter Biden hat ein Fehlverhalten bei seinen Finanzgeschäften abgestritten, und es gibt keine öffentlich zugänglichen Beweise, die seinen Vater mit kriminellem Verhalten in Verbindung bringen.



Joe Biden: Leben und Karriere des 46. US-Präsidenten in Bildern Fotostrecke ansehen

Die Bundesstaatsanwaltschaft hat mehr als vier Jahre lang gegen den Sohn des Präsidenten ermittelt und im Juni eine Einigung erzielt, wonach er sich in zwei geringfügigen Steuervergehen schuldig bekannte und den Tatbestand eines Waffendelikts zugab. Nachdem dieser Deal geplatzt war, wurde der Staatsanwalt, der den Fall untersuchte, zum Sonderstaatsanwalt ernannt, und er erwirkte vor kurzem eine Anklageschrift gegen Hunter Biden wegen des Waffendelikts, was darauf hindeutet, dass der Fall vor Gericht kommen könnte.



Über den Sohn des Präsidenten hinaus vermittelt Zieglers allgemeine Botschaft oft ein rechtsextremes Weltbild, das bestimmte Gruppen verhöhnt.



Garrett Ziegler findet über Donald Trump zur Politik

Er verbreitet aufrührerische Memes und Verschwörungstheorien. Er hat die Rhetorik geteilt, dass Christen besser sind als andere und dass Weiße besonders verfolgt werden. Er hat mit Photoshop bearbeitete Bilder von Frauen, die er nicht mag, in kompromittierenden Positionen mit Hunter Biden verbreitet.



Bevor er in der Trump-Verwaltung arbeitete, hatte Ziegler kaum Verbindungen zur Politik. Abgesehen von seinem Cousin Ron Ziegler, der Pressesprecher von Präsident Richard M. Nixon war, habe seine Familie hauptsächlich in der Landwirtschaft und im Versicherungswesen gearbeitet, sagte er 2018 der Zeitung seiner Heimatstadt in Illinois. Er schloss 2018 sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der St. Louis University ab, bevor er nach Washington zog. Inzwischen sind er und seine Frau Allie zurück nach Illinois gezogen, wo er sich in den sozialen Medien als gläubiger Lutheraner und Familienvater präsentiert.



Im Weißen Haus arbeitete Ziegler für Navarro, einen der unverblümtesten Berater Trumps, der kürzlich wegen Missachtung des Kongresses verurteilt wurde, nachdem er sich geweigert hatte, mit dem Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zu dem Anschlag vom 6. Januar zusammenzuarbeiten. In seiner Funktion im Weißen Haus schrieb Ziegler Berichte über chinesische Zölle (die seiner Meinung nach von den USA erwidert werden sollten), die Covid-19-Pandemie (die seiner Meinung nach geplant war) und die Wahlen 2020 (die seiner Meinung nach gestohlen waren).



Der Ausschuss wurde schließlich am 6. Januar auf Ziegler aufmerksam und befragte ihn zu seiner Rolle bei einem turbulenten Treffen im Weißen Haus kurz nach der Wahl 2020, bei dem es zu einer Konfrontation zwischen einigen Trump-Mitarbeitern, die den Präsidenten dazu drängten, an der Macht zu bleiben, und einer Gruppe von Helfern kam, die davor warnten.



Nach seiner Befragung durch den Ausschuss im Juli 2022 entlud Ziegler eine 27-minütige Hetztirade auf seiner Telegrammseite, in der er die Untersuchung als diskriminierend gegenüber Weißen bezeichnete und sexistische Ausdrücke verwendete, um weibliche Ex-Kollegen zu beschreiben, die mit dem Ausschuss kooperierten.



Üble Angriffe und Beleidigungen gegen Joe Biden

„Sie sehen in mir einen jungen Christen, dem sie im Grunde Angst einjagen können, richtig? Ziegler said. Er bezeichnete die Untersuchung als „bolschewistische Anti-Weiß-Kampagne“ und fügte hinzu, er sei „der am wenigsten rassistische Mensch, den viele von Ihnen je getroffen haben“.



Er hat mehrere Verbündete Bidens beschuldigt, Bolschewiken zu sein, was Jonathan Greenblatt, den Vorsitzenden der Anti-Defamation League, zu der Bemerkung veranlasste, dass solche Worte „oft als Code für Juden verwendet werden“. Ziegler wies jegliche Kritik der Gruppe zurück und sagte, dass jede Position der ADL „wahrscheinlich ein guter Hinweis auf das ist, was ich für das genaue Gegenteil halte.“



Ziegler hat auf seiner Telegrammseite auch Fotos von den Töchtern seiner Zielpersonen gepostet, die Badeanzüge tragen oder mit Freunden feiern, wobei er sich manchmal über das Aussehen der Mädchen lustig machte. In anderen Beiträgen, die er mit seinen Anhängern geteilt hat, werden Frauen als schlechte Autofahrerinnen verspottet oder als angeblich biologisch ungeeignet für den militärischen Kampf.



Ziegler sagte, seine Angriffe auf die Frauen seien legitim, auch wenn sie Privatpersonen seien, da ihre öffentlichen Fotos „entartet“ seien. Er sagte, er stimme nicht mit jedem Beitrag überein, den er mit seinen Anhängern teile; er habe einen Scherz gemacht, als er Memes über die Fahrkünste von Frauen weitergeleitet habe, sagte er, aber er glaube nicht, dass Frauen an der militärischen Front dienen sollten.



Verbindungen zu Rassisten in den USA

Ziegler hat auch Beiträge des weißen Rassisten Nick Fuentes geteilt und behauptet, es gebe einen „Krieg gegen die Weißen“. Der liberale Aktivist David Brock, dessen Gruppe Facts First USA Zieglers Online-Kommentare verfolgt hat, sagte, er habe Gesetzgeber, Journalisten und andere vor Zieglers Rhetorik gewarnt und sie aufgefordert, Abstand zu halten. „Er gehört nicht in den Umkreis von 100 Meilen des Kongresses oder eines Gerichtssaals“, sagte Brock in einem Interview.

Ziegler sagte, er stimme nicht mit allen Ansichten von Fuentes überein, aber er glaube, dass Weiße ungerechterweise verfolgt würden, und verwies auf die Bemühungen der Regierung, eine vielfältigere Belegschaft zu erreichen. Er sei ein „Christ und Nationalist“, sagte er, aber kein christlicher Nationalist.



Die Republikaner im Repräsentantenhaus verstärken ihre Bemühungen, Hunter Biden zu untersuchen, was in einer Anweisung des Sprechers des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-Calif.), an die Ausschüsse des Repräsentantenhauses am 12. September gipfelte, eine Untersuchung zur Anklageerhebung gegen Präsident Biden einzuleiten, die sich auf die Geschäfte seines Sohnes konzentriert, einige der gleichen Bereiche, die Ziegler untersucht hat.



Ziegler sagte, er habe Kontakte innerhalb der GOP-Kongressbüros geknüpft und ihnen Kopien des Berichts über Hunter Bidens Laptop gegeben, obwohl er es ablehnte, bestimmte Gesetzgeber zu nennen.



Zur Autorin Meryl Kornfield ist Mitarbeiterin der Politikredaktion der Washington Post.

Einige Mitglieder des Kongresses haben den Bericht jedoch öffentlich erwähnt. Senator Ron Johnson (R-Wis.) sagte in einem Interview mit Chuck Todd von NBC: „Sie sollten den Marco-Polo-Bericht lesen, in dem alle möglichen Verbrechen aufgeführt sind. (Todd entgegnete, dass die Erwähnung „möglicher“ Verbrechen eine „Anspielung“ sei.) Der Abgeordnete James Comer (R-Ky.) sagte Newsmax, das „Positive“ an dem Bericht sei die Einbeziehung von Bankunterlagen.



Republikaner sind dankbar für die Arbeit von Ziegler

„Die Reaktion der Republikaner, die den Bericht erhalten haben, war offensichtlich dankbar“, sagte Ziegler. Er fügte hinzu: „Manchmal hatten sie eine Abneigung dagegen, mich anzuhören - und dann, wenn sie sich unsere Arbeit oder unsere Website angesehen haben . . . .“ Er brach ab.



Nachdem die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) bei einer Kongressanhörung Nacktfotos von Hunter Biden gezeigt hatte, bemerkten die Demokraten, dass sie die Fotos in der gleichen Reihenfolge und mit ähnlichen Schwärzungen wie im Marco-Polo-Bericht gezeigt hatte. Greenes Büro antwortete nicht auf die Frage, ob die Fotos von Ziegler oder seiner gemeinnützigen Organisation stammten, aber er deutete es an.



„Einige unserer Screenshots wurden in dem Bericht verwendet“, sagte Ziegler in dem Interview. „Ich bin also einigermaßen zufrieden.“



Jacqueline Alemany und Jeremy Merrill trugen zu diesem Bericht bei.



Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 18. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.