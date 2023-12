Huthi-Rebellen greifen im Roten Meer an – USA reagieren

Von: Stefan Krieger

Seit Beginn des zwischen Israel und der Hamas haben Houthis Drohnen und ballistische Raketen aus den von ihnen kontrollierten Gebieten im Jemen abgefeuert. (Symbolbild) © IMAGO/Osamah Yahya

Huthi-Rebellen aus dem Jemen attackieren mit Unterstützung aus dem Iran internationale Handelsschiffe. Die USA ziehen jetzt Konsequenzen.

Washington, D.C. – Die US-Regierung hat Sanktionen als Antwort auf Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer eingeleitet. Die Attacken wurden von den Huthi-Rebellen durchgeführt, die vom Iran unterstützt werden. Die Sanktionen zielen auf 13 Personen und Organisationen ab. Das Weiße Haus in Washington wirft ihnen vor, die Huthis durch den Verkauf und Versand von iranischen Gütern finanziell zu unterstützen. Dies wurde vom US-Außenministerium am Donnerstag (7. Dezember) bekannt gegeben.

„Die Huthis erhalten weiterhin Finanzmittel und Unterstützung aus dem Iran, und das Ergebnis ist nicht überraschend: grundlose Angriffe auf die zivile Infrastruktur und die Handelsschifffahrt, die die Sicherheit auf See stören und den internationalen Handel bedrohen“, teilte die Regierung der USA in einer Stellungnahme mit. Als Folge der Sanktionen werden mögliche Vermögenswerte der Betroffenen in den USA gesperrt. US-Bürgern oder Menschen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden, sind Geschäfte mit den sanktionierten Firmen und Personen untersagt.

Huthi-Rebellen greifen vermehrt zivile Schiffe an

In den vergangenen Tagen hatten die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen ihre Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer intensiviert. Die US-Marine schritt mehrfach ein, um angegriffenen Schiffen zu Hilfe zu kommen, und schoss mehrere Drohnen und Raketen ab, die nach US-Angaben in von Huthis kontrollierten Gebieten im Jemen gestartet wurden.

An der jemenitischen Küste vorbei führt einer der wichtigsten Schifffahrtswege der Welt vom und zum Suezkanal in Ägypten. Dieser Kanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und bietet damit die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg von Asien nach Europa. Etwa zehn Prozent des gesamten Welthandels laufen über das Rote Meer. Im Zuge des Kriegs in Israel war auch die Sicherheitslage im Roten Meer neu bewertet worden.

USA kündigen weitere Schritte an

Die US-Regierung kündigte am Donnerstag außerdem an, sie wolle eine bestehende multinationale Marineallianz stärken und ausbauen, die illegale Machenschaften in internationalen Gewässern bekämpft (Combined Maritime Forces). Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte, der Fokus liege darauf, dass die Allianz ausreichend militärische Mittel zur Verfügung habe, um die Bedrohung der Handelsschifffahrt durch Huthis und andere abzuwehren.

Konkreter wurde er nicht. Zudem würden andere Länder ermutigt, sich an der Koalition zu beteiligen. Bislang sind 39 Staaten in der Allianz vertreten, darunter neben den USA Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan, Australien, die Türkei oder der Jemen. (skr/dpa)