Huthi-Rebellen im Jemen greifen deutsches Containerschiff an

Von: Daniel Dillmann

Auf der Handelsstraße im Roten Meer greifen Huthi-Rebellen erneut Handelsschiffe an. An Bord soll Feuer ausgebrochen sein.

Jemen - Huthi-Rebellen aus dem Jemen haben offenbar erneut ein Frachtschiff auf dem Roten Meer attackiert. Das geht aus Meldungen der Nachrichtenagenturen Reuters und AP hervor. Bei dem Containerschiff soll es sich um einen Frachter der deutschen Hapag-Lloyd handeln. Die Reederei bestätigte dem Spiegel auf Anfrage die Attacke.

Das Schiff mit dem Namen „Al Jasrah“ soll unter liberischer Flagge unterwegs gewesen sein, als es von einem bisher nicht näher definierten Geschoss getroffen wurde. An Deck des Frachters soll daraufhin Feuer ausgebrochen sein. Laut Informationen einer britischen Sicherheitsfirma, auf die sich der Spiegel bezieht, ist ein Teil der Fracht von Bord gefallen.

Ein norwegisches Frachtschiff, das im Roten Meer von Huthi-Rebellen angegriffen worden war. © HANDOUT/AFP

Huthi-Rebellen aus dem Jemen solidarisieren sich mit Hamas

Verletzte soll es bei dem Angriff nicht gegeben haben. Das Schiff konnte seine Fahrt offenbar in Richung Singapur fortsetzen. Es befindet sich auf dem Weg in südliche Richtung durch die Meeresstraße Bab al-Mandab, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet. Die Meeresstraße gilt als eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt.

In Folge des Kriegs in Israel hatten die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen angekündigt, aus Solidarität mit der Hamas Schiffen mit Verbindung zu Israel den Weg zu versperren. In den vergangenen Tagen war es mehrfach zu Angriffen auf Schiffe vor der Küste Jemens gekommen. Daran beteiligt waren unter anderem Kriegsschiffe der USA.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte daraufhin angekündigt, sich gemeinsam mit ihren Verbündeten um eine Ausweitung der multinationalen Seestreitkräfte in der Region zu bemühen. Auch Deutschland zieht offenbar in Erwägung, Kriegsschiffe zum Schutz der Handelsroute in die Gegend zu schicken.

USA warnen vor neuem Konflikt mit Huthi-Rebellen im Jemen

Welche Waffen die Huthi-Rebellen diesmal nutzten, ist bislang nicht bekannt. Zuletzt hatte die Gruppe vor allem unbemannte Drohnen verwendet.

In den USA wächst nach den letzten Attacken vor der Küste Jemens die Sorge vor einem weiteren internationalen Konflikt. Pentagon-Sprecher Generalmajor Patrick Ryder nannte die Angriffe der Huthi-Rebellen laut dem Spiegel „destabilisierend, gefährlich und eindeutig eine eklatante Verletzung des Völkerrechts“. (dil)