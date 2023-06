Hyperschall-Antwort auf Putin? Frankreich testet Zickzack-Rakete „VMax“

Von: Eileen Kelpe

Der der VMaX-Hyperschall-Gleiter ist in der Lage, Geschwindigkeiten von mehr als 6000 Kilometern pro Stunde zu erreichen.

Paris – Frankreich hat erstmals eine Hyperschallwaffe getestet. Wie das Verteidigungsministerium in Paris am Dienstag (27. Juni) mitteilte, habe der VMaX-Hyperschall-Gleiter von einer Höhenforschungsrakete aus am Montagabend einen Flugtest absolviert und legte einen Langstreckenflug zurück. Die Rakete war von einem Stützpunkt südlich von Bordeaux in Westfrankreich abgeschossen worden. Mit diesem Test beteiligt sich Frankreich an dem Wettrüsten von Hyperschallwaffen – vorne mit dabei sind China und Russland.

Das französische Hyperschall-Programm steht unter Leitung der ArianeGroup. Am 12. Januar 2021 besuchte Emmanuel Macron den Standort in Vernon. © Witt Jacques/Imago

Frankreich testet Hyperschallwaffe: Zickzack-Linien am Himmel sorgen für Aufsehen

Die verknoteten Linien der verlaufenden Kondensstreifen des Gleiters sorgten abendlichen Himmel für Aufsehen. Örtliche Medien berichteten über weiße Spuren am Himmel, die am Montagabend vom Boden aus sichtbar gewesen seien. Der Gleiter ist in der Lage, Geschwindigkeiten von mehr als 6000 Kilometern pro Stunde zu erreichen, berichtete die Zeitung Le Figaro. Dank dieser Geschwindigkeit und seiner Manövrierfähigkeit soll der Gleiter die Abfangfähigkeiten der gegnerischen Verteidigung überlisten können.

Frankreich beteiligt sich am Wettrüsten von Hyperschallwaffen – Russland und China liegen vorne

Das 2019 gestartete französische Hyperschall-Programm wird von der Ariane-Gruppe entwickelt, ein Rüstungsunternehmen, das sich auf Weltraumstarts spezialisiert hat und für die Ariane-Raketen bekannt ist. An dem Wettrüsten mit so einer Hyperschallwaffe beteiligt sind bereits die USA, China und Russland – die beiden Letzteren seien dabei die Spitzenreiter, schrieb Le Figaro. Als das VMax-Programm im Januar 2019 aus der Taufe gehoben wurde, sagte die damalige Verteidigungsministerin Florence Parly: „Viele Länder rüsten sich mit dieser Technologie aus. Wir haben das Know-how und können nicht länger warten.“

Besondere Technologie ermöglicht Zickzack-Flug der Hyperschall-Rakete

Anders als ballistische Raketen, deren Flugbahn nach dem Start festgelegt ist, kann die Flugbahn von HGVs bei höchster Geschwindigkeit zu jeder Zeit des Flugs geändert werden, was ihnen ermöglicht, im Zickzack durch Luftabwehr zu fliegen und Luftabwehrraketen auszuweichen. Doch davon, dass man auch Highspeed-Fluggeräte, die Sprengladung transportieren können, produziert, sei man noch weit entfernt, so Le Fiagro. (eike/dpa/AFP)