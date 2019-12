Russland nimmt neue Super-Waffe in Dienst: Schon bei der Vorstellung richtete Putin den Blick in Richtung USA

Russlands Armee hat eine neue Rakete in den Dienst genommen. Diese soll von Abwehrsystem nicht abgefangen werden können.

Russland hat seine neue Hyperschallrakete in Dienst genommen.

Die Waffe sei nicht von Abwehrsystemen abfangbar, heißt es.

Russland reagiert damit nach eigenen Angaben auf Aktivitäten des Westens und der USA.

Moskau - Die russische Armee hat eine neue Waffe in Dienst genommen: Die Hyperschallrakete. Russlands Verteidigungsministerr Sergej Schoigu teilte mit, die neue Waffe „Avantgarde“ sei nun einsatzbereit, wie die Zeitung „Komsomolskaja Prawda“ (Samstag) berichtete. Dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge wurde Präsident Wladimir Putin am Freitag darüber informiert.

Schoigu sprach von einem bedeutenden Ereignis für Russland und sein Militär. Die neue Waffe ist demnach in der Region Orenburg im südlichen Ural stationiert.

Russland nimmt neue Waffe in Dienst: Antwort auf US-Aktivitäten

Nach früheren Angaben ist die Rakete mehr als 20 Mal so schnell wie der Schall. Bei diesen Geschwindigkeiten könne sie nicht von Abwehrsystemen abgefangen werden, hatte der Kremlchef gesagt. Bei einem Testflug vor einem Jahr vom Ural zu einem Testgelände in Kamtschatka am Ochotskisches Meer im Nordosten Russlands legte die „Avantgarde“ eine Strecke von 6000 Kilometern zurück.

Russischen Medienberichten zufolge wurde die Rakete gemäß den Bestimmungen des Abrüstungsvertrages Start mit den USA Ende November amerikanischen Inspektoren gezeigt. Putin hatte die Waffe im März 2018 angekündigt. Sie sei eine Antwort auf Raketenabwehrsysteme der USA. Der Präsident hatte erst am Donnerstag gefordert, militärische Aktivitäten des Westens und die mögliche Stationierung von US-Raketen mittlerer und kürzerer Reichweite in Europa im Blick zu haben.

dpa