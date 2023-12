Erstmals Hamas-Anschlag in Deutschland geplant? Polizei nimmt vier Männer fest

Von: Florian Naumann

Drucken Teilen

Die Ermittler haben in Deutschland und den Niederlanden mutmaßliche Hamas-Attentäter festgenommen. Im Justizministerium gab es dabei wohl eine Panne.

Berlin/Rotterdam – Womöglich hat die Hamas erstmals einen Terroranschlag in Deutschland geplant: In Berlin und Rotterdam haben Sicherheitskräfte insgesamt vier Männer festgenommen, wie tagesschau.de am Donnerstagnachmittag (14. Dezember) berichtete. Demnach waren Anschläge auf jüdische Einrichtungen in der Bundesrepublik geplant – allerdings noch nicht in konkreter Form. Bislang hatte die Hamas in Deutschland keinen terroristischen Attacken ausgeführt.

Mutmaßliche Hamas-Mitglieder festgenommen – offenbar Waffen in Deutschland gelagert

Die Bundesanwaltschaft erklärte unterdessen, die Verdächtigen seien wegen einer mutmaßlichen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung festgenommen worden. Laut der Anklagebehörde ging es zudem um Waffen, die für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden sollten.

Drei der Männer hätten Waffen aus einem Erddepot nach Berlin bringen wollen, hieß es in Berichten der ARD. Zuletzt liefen weitere Durchsuchungen in fünf Wohnungen und einem Restaurant. Ein weiterer Verdächtiger sei auf Antrag des Generalbundesanwalts in den Niederlanden festgenommen worden. Spätestens ab dem Frühjahr 2023 sei einer der in Berlin ansässigen Beschuldigten damit befasst gewesen, im Auftrag der Hamas ein Erddepot mit Waffen in Europa ausfindig zu machen, das die Organisation dort in der Vergangenheit angelegt habe. Es soll kein direkter Zusammenhang mit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober bestehen.

In Deutschland ist seit dem Beginn des Kriegs in Israel die Sorge vor Gewalt und Terror gegen jüdische Einrichtungen gewachsen. Die Zahl der Übergriffe ist angestiegen. Die mutmaßlichen Pläne der Hamas zeigten „in erschreckender Weise, wie akut die terroristische Bedrohung auch in Deutschland ist“, sagte Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden, in Berlin. „Gleichzeitig ist es beruhigend, mit welch wachem Blick die Sicherheitsbehörden jüdisches Leben in Deutschland schützen. Ihnen gilt mein Dank.“

Hamas-Terror in Deutschland? Polizei nimmt drei Verdächtige fest – weiterer Zugriff in den Niederlanden

Offenbar kam es am Rande der Aktion auch zu einer Panne: Das Ministerium von Justizressortchef Marco Buschmann verbreitete laut tagesschau.de vorzeitig ein Statement zu den Vorgängen. Zu diesem Zeitpunkt war es der Spezialeinheit GSG9 demnach aber noch nicht gelungen, alle Gesuchten zu überwältigen.

GSG-Kräfte im Einsatz (Archivbild). © imago stock&people/Olaf Wagner

Aus den Niederlanden hieß es, ein 57-jähriger Terrorverdächtiger sei auf Antrag aus Deutschland festgenommen worden. Worum sich die Ermittlungen drehen, teilte die niederländische Polizei nicht mit. Die Festnahme in den Niederlanden war am Donnerstag laut dpa allerdings in Zusammenhang mit einem Antiterroreinsatz in Dänemark bekannt geworden. Dabei wurden drei Personen festgenommen. Als Grund nannten die Ermittler den Verdacht der Vorbereitung eines Terrorangriffs.

Die in Däenmark Festgenommenen hätten im Auftrag der Terrororganisation gehandelt, teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu unter Berufung auf den Auslandsgeheimdienst Mossad mit. Die Behörden hätten damit „einen Anschlag vereitelt, dessen Ziel es war, unschuldige Zivilisten auf europäischem Boden zu töten“. Den Angaben nach wurden insgesamt sieben Personen festgenommen. Ob auch die Verdächtigen in Deutschland hierzu zählten, blieb zunächst unklar. (dpa/AFP/fn)