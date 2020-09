Immer weniger Einwohner in Ost-Ländern

Marktplatz in Halle/Saale. Der Studie zufolge ist Sachsen-Anhalt vom Rückgang am stärksten betroffen. Das Bundesland büßte seit der Wende fast jeden vierten Einwohner ein. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Demografische Trennlinie

Seit der Einheit leben mehr Menschen in Deutschland. Doch während die Bevölkerungszahl in den alten Bundesländern wächst, sinkt sie in den neuen.