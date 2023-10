In Russland werden immer mehr Sträflinge in den Krieg gegen die Ukraine geschickt

Ein russischer T-72-Panzer mit Soldaten geht im Rahmen der russischen Militäroperation in der Ukraine an einem unbekannten Ort in Schussposition. © Alexander Galperin/Imago

Die russischen Streitkräfte sind im Ukraine-Krieg in hohem Maße auf Gefangene angewiesen. Die Zahl der Häftlinge sinkt entsprechend deutlich.

Riga – Russland hat bis zu 100.000 Gefängnisinsassen freigelassen und in den Krieg in der Ukraine geschickt, wie aus Statistiken der Regierung und von Menschenrechtsaktivisten hervorgeht.

Der drastische Rückgang der Zahl der Gefangenen ist ein Beweis dafür, dass das Verteidigungsministerium auch nach der Blockade des Zugangs zu Gefangenen durch die Söldnergruppe Wagner, die Pionierarbeit bei der Kampagne zum Tausch von Begnadigung gegen Militärdienst geleistet hat, weiterhin aggressiv verurteilte Kriminelle rekrutiert.



Die Zahl der russischen Gefangenen, die vor dem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 auf rund 420.000 geschätzt wurde, ist nach Angaben des stellvertretenden Justizministers Wsewolod Wukolow, der diese Zahl Anfang des Monats bei einer Podiumsdiskussion bekannt gab, auf einen historischen Tiefstand von etwa 266.000 gesunken.

Die russischen Streitkräfte sind jetzt in hohem Maße auf Gefangene angewiesen, die mit dem Versprechen auf Begnadigung aus Kolonien geholt wurden. Diese Praxis wurde vom verstorbenen Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin eingeführt, der vor einem Jahr begann, Sträflinge für den Kampf in der Ukraine zu rekrutieren und eine 50.000 Mann starke Truppe aufbaute.

Die Sträflinge erwiesen sich als entscheidend für Wagners langen, blutigen und letztlich erfolgreichen Feldzug zur Einnahme der ostukrainischen Stadt Bakhmut. Im August, drei Monate nach der Eroberung der Stadt, kam Prigozhin bei einer verdächtigen Flugzeugexplosion ums Leben.



Auf dem Höhepunkt seiner Rekrutierungskampagne im vergangenen Jahr flog er mit einem Hubschrauber von einer russischen Strafkolonie zur anderen und forderte die Gefangenen auf, für ihre Verbrechen „mit Blut“ zu büßen, und bot ihnen an, sie zu freien Menschen zu machen. Ungefähr zu dieser Zeit stellte der föderale Strafvollzugsdienst Russlands (FSIN) die Veröffentlichung seiner typischerweise detaillierten Statistiken ein, kurz nachdem aus den Daten hervorgegangen war, dass die Zahl der männlichen Gefangenen in Russland in nur zwei Monaten um 23.000 Personen zurückgegangen war.

Russland hat wohl etwa 100.000 Menschen aus Gefängnissen für Ukraine-Krieg rekrutiert

„Wenn vor 10 Jahren unser Kontingent in den Gefängnissen fast 700.000 Menschen erreichte, haben wir jetzt etwa 266.000 Menschen in den Strafkolonien“, sagte Wukolow Anfang dieses Monats, als er eine seltene Enthüllung auf einem Podium über die „soziale Wiedereingliederung von Gefangenen unter heutigen Bedingungen“ machte.



Wukolows Enthüllung verblüffte die Russen, die das Gefängnissystem des Landes überwachen.

„Dies ist eine schockierende Zahl“, sagte Olga Romanowa, die Leiterin der Menschenrechtsorganisation Russia Behind Bars. „Zu Beginn des Krieges gab es 420.000 Gefangene, und wir wissen, dass Prigoschin etwa 50.000 entführt hat.“

Sie fügte hinzu: „Normalerweise ist der Zustrom neu inhaftierter Menschen in etwa so groß, so dass wir jetzt eher mit 400.000 rechnen müssen.“



„Das bedeutet, dass das Verteidigungsministerium wahrscheinlich etwa 100.000 Menschen für den Krieg rekrutiert hat“, sagte Romanowa und rechnete laut vor. „Ab dem 1. Februar kam das Verteidigungsministerium in alle Gefängnisse, und wenn Prigoschin eine Kolonie nach der anderen besichtigte, rekrutierten sie überall auf einmal, praktisch jeden Tag.“

„Man hatte das Gefühl, dass sie Wagners Quote übertrafen, aber nicht viel. Jetzt stellt sich heraus, dass sie sie weit übertreffen“, fügte sie hinzu.



Mediazona, ein russischsprachiger Nachrichtendienst, der sich mit dem russischen Justizsystem befasst, errechnete, dass die Zahl der russischen Gefangenen – d. h. derjenigen, die bereits verurteilt sind und ihre Strafe in einer Kolonie verbüßen – im Jahr 2023 um 54.000 zurückgehen wird, dass es aber ohne monatliche Daten schwierig ist, festzustellen, wie viele von ihnen an die Front geschickt werden.

Romanowas Schätzung umfasste auch Personen in Untersuchungshaftanstalten, in denen ihre Gruppe Fälle dokumentiert hat, in denen Angeklagte für den Krieg rekrutiert wurden, noch bevor ihre Fälle vor Gericht kamen.



Häftlinge versorgten zunächst die Wagner-Gruppe

Die ehemaligen Häftlinge versorgten Wagner mit einem nahezu konstanten Zustrom an Verstärkung. Prigoschin versprach ihnen, dass sie nach sechs Monaten Dienstzeit vom Präsidenten begnadigt würden, wenn sie die Feindseligkeiten überlebten. Sobald sie an die Front geschickt wurden, drohte einigen von ihnen der Tod, wenn sie sich zurückzogen oder sich weigerten, Befehle zu befolgen. Viele wurden in Wellen in die Schlacht geworfen, wo sie dem sicheren Tod nahe waren.

Die Rekrutierungsstrategie der Gefangenen wurde dann vom russischen Verteidigungsministerium übernommen, das darin eine wirksame Möglichkeit sah, die dezimierten Reihen des regulären Militärs wieder aufzufüllen, ohne eine weitere Mobilisierung auszulösen.



Im September 2022 ordnete Präsident Wladimir Putin eine Teilmobilisierung an, woraufhin Hunderttausende von Männern das Land verließen, um nicht in den Kampf geschickt zu werden.

Im Rahmen einer erbitterten Fehde mit Prigoschin schloss das Verteidigungsministerium Wagner schließlich von der Rekrutierung in Gefängnissen aus, da die Militärbeamten die Beteiligung des Söldnerführers am Krieg begrenzen wollten, nachdem er in öffentlichen Tiraden die Führungsspitze des Landes beschuldigt hatte, die Invasion verpfuscht zu haben.



Im Februar hatte Wagner den Zugang zu den Gefangenenkolonien verloren.



„Aus Eifersucht haben sie uns keine Gefangenen mehr gegeben“, sagte Prigoschin im Mai in einem Interview mit einem kriegsbefürwortenden Militärblogger. „Sie haben gut gekämpft, die Jungs sind von einer Gruppe von 12.000 Leuten auf 50.000 angewachsen, aber die russische Armee war auf diese Situation nicht sehr gut vorbereitet.“

Prigoschin sagte dem Blogger, er habe geplant, viermal mehr Kämpfer aus Gefängnissen zu rekrutieren, um die „Minimalziele“ des Krieges zu erreichen. Diese Äußerung löste eine Gegenreaktion unter den Beamten des Verteidigungsministeriums aus.



Prigoschins Konflikt mit Verteidigungsminister Sergei Schoigu führte schließlich Ende Juni zu einer kurzzeitigen Meuterei, bei der ein Konvoi von Wagner-Kämpfern ein Hauptquartier in Rostow am Don einnahm und dann in Richtung Moskau rollte. Die Meuterei wurde durch eine Vereinbarung beendet, nach der Wagner nach Belarus umgesiedelt werden sollte.

Der Tod Prigoschins im August ließ den Verdacht aufkommen, dass der Kreml ihn umbringen ließ. Putin gab jedoch bekannt, dass bei einer Untersuchung Beweise dafür gefunden wurden, dass an Bord von Prigoschins Flugzeug Granaten explodiert waren - ein Hinweis darauf, dass der Wagner-Führer durch den unvorsichtigen Umgang mit Waffen getötet wurde.



Viele von Prigoschins Ideen leben in Russland weiter

Unabhängig von der Ursache seines Todes leben viele von Prigoschins Ideen weiter, darunter der Einsatz von Privatarmeen als Ergänzung zu den regulären Streitkräften, um tatsächliche Verluste zu verbergen und die Sozialabgaben zu senken, und die Entsendung entbehrlicher Sträflinge auf Selbstmordmissionen, um mehr Eliteeinheiten zu erhalten.



Nachdem der Kreml Prigoschins Imperium zerschlagen hatte, übernahm das private Militärunternehmen Redut, das vermutlich von russischen Oligarchen finanziert und vollständig vom Verteidigungsministerium kontrolliert wird, die Zügel und wurde zu einer der größten Stellvertretergruppen, die in der Ukraine kämpfen.



Redut nahm Wagner-Kämpfer auf, die bereit waren, Putins Deal zu akzeptieren, und bot ihnen die Möglichkeit, nach der Meuterei weiterzukämpfen, indem sie sich dem regulären Militär anschlossen. Redut begann auch, mit Genehmigung des Verteidigungsministeriums Gefangene zu rekrutieren.



Romanowa schätzt, dass Redut mindestens 1.000 Häftlinge rekrutiert hat. Online-Chatgruppen für Angehörige von Gefangenen, die in der Ukraine kämpfen, haben sich von Diskussionen über die Bedingungen bei Wagner bis hin zu Angeboten von Redut verzweigt.



In einem vom kremlnahen Fernsehsender RT veröffentlichten Bericht sagte ein Ausbilder einer der Redut-Einheiten, dass die meisten seiner Auszubildenden ehemalige Sträflinge seien.



„Dies ist das größte Kontingent, das wir haben, und die jüngsten ukrainischen Offensivversuche haben gezeigt, dass diese Leute ihre Aufgaben pflichtbewusst erfüllen können“, sagte der Ausbilder, der nicht identifiziert wurde, in dem Clip.



Während einige von Prigoschins Rekruten nach dem Abzug der Wagner-Truppen aus Bakhmut begnadigt und freigelassen wurden, dürften die meisten Verurteilten, die jetzt im Dienst sind, dieses Glück nicht haben, fügte Romanowa hinzu.



Laut Verträgen, die von ihrer Organisation Russia Behind Bars überprüft wurden, erhielten diese Gefangenen im Wesentlichen ein One-Way-Ticket an die Front mit 18-Monats-Verträgen ohne Rotation oder Urlaub. Diejenigen, die sich weigern zu kämpfen, können in einem der Gefangenenlager in den Regionen Donezk oder Luhansk oder in inoffiziellen „Kellern“ landen, die zur Einschüchterung potenzieller Deserteure eingerichtet wurden.



Einige Verurteilte landen in den Sturm-Z-Einheiten

Einige Verurteilte werden in die sogenannten Sturm-Z-Einheiten gepresst, ein Wortspiel aus einem Begriff für Sturmtruppen und dem Buchstaben Z, den der Kreml zum Symbol seiner Invasion gemacht hat. Bei den Sturm-Z-Einheiten handelt es sich um Strafbataillone, die sich aus Gefangenen und regulären Soldaten zusammensetzen, die gegen Disziplinarvorschriften verstoßen haben.

„Wenn ein Soldat ein Vergehen begangen hat, wird er zur Bestrafung in das Sturm-Z-Bataillon geschickt, deshalb gilt es als Strafbataillon, aber offiziell hat es keinen solchen Status“, sagte Romanowa. „Und dieses Bataillon wird in eine brutale Angriffsmission geschickt, es ist eine Art Fleischwolf.“



Der unabhängige russische Nachrichtendienst Astra veröffentlichte letzte Woche Beschwerden von Familienmitgliedern mehrerer Storm-Z-Kämpfer, die sagten, sie seien gezwungen worden, ihre Verträge mit dem Verteidigungsministerium zu verlängern oder in die Keller der Dörfer Zaitsevo und Rassypnoe an der Grenze zwischen den besetzten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk geworfen zu werden.



Trotz des deutlichen Rückgangs der Zahl der Gefangenen in Russland wird der Strafvollzug ausgebaut, und sein Budget soll laut dem Entwurf des föderalen Haushaltsplans Russlands für 2024 bis 2026 um ein Drittel steigen. Romanowa wies darauf hin, dass die Mittel in die Ausweitung eines bereits ehrgeizigen Plans zum Bau Dutzender weiterer Haftanstalten und Gefängniskolonien in den besetzten Gebieten der Ukraine fließen werden.

„Es gibt einfach nicht genug Haftplätze“, sagte Romanowa.

