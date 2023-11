Kampf um billigen Strom: Habeck wiegelt Industrie gegen FDP auf

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Volle Kraft auf Erneuerbare: Robert Habeck verspricht die Einführung eines Industriestrompreises – trotz Bedenken in der Ampel. Doch für die FDP hat er nur Hohn übrig.

Berlin – Industriestrompreis und Wärmepumpen – oder doch lieber E-Fuels und verschobenen Kohleausstieg? Im Koalitionsstreit um die Ausrichtung der deutschen Energiepolitik hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Ton verschärft und die Auseinandersetzung mit der FDP gesucht. Bei einem Wirtschaftsbranchentreffen machte er sich über seinen Koalitionspartner lustig und verhöhnte deren ständiges Werben um Technologieoffenheit.

„Als die Dampfmaschine Konkurrenz von der stromgeführten Eisenbahn bekommen hat, gab es vielleicht auch Leute, die gesagt haben: Wir optimieren die Kohleantriebe!“, sagte Habeck laut der Bild. Aber auch das sei damals nicht wettbewerbsfähig gewesen, fügte er hinzu. Bei den Liberalen nahm man die Breitseite der Grünen mit Unverständnis zur Kenntnis.

Industriestrompreis: Habeck will Widerstand von Scholz und Lindner brechen

In Berlin waren bei der Industriekonferenz sowohl die Arbeitgeberverbände als auch die Gewerkschaften zusammengekommen. Zusammen mit Robert Habeck (Grüne) besprachen die Vertreter unter anderem auch den Umbau der deutschen Wirtschaft auf die Erneuerbaren Energien. Während dieser Schritt grundsätzlich von der Industrie begrüßt wird, fürchten besonders die energieintensiven Betriebe eine Explosion der Kosten. Der Wirtschaftsminister hat ihnen deswegen – mit Unterstützung der SPD-Fraktion – die Einführung eines Industriestrompreises versprochen, mit dem die Ausgabe über einen bestimmten Zeitraum gedeckelt werden soll. Doch Kanzler Scholz und vor allem die FDP lehnen das ab – aus Angst vor neuen Dauersubventionen.

Macht im Streit um den Industriestrompreis Witze über Finanzminister Christian Lindner (FDP): Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). © Christoph Soeder/Kay Nietfeld/dpa/Montage

Industriestrompreis in Deutschland: FDP schießt nach Habeck-Attacke zurück

Dementsprechend scharf fiel die Reaktion der Liberalen auf Habecks Witzeleien aus. „Wer als Wirtschaftsminister über Technologieoffenheit nörgelt, anstatt das Land wettbewerbsfähig zu machen, hat nicht verstanden, wie Deutschland in den letzten Jahrzehnten zu Wohlstand gekommen ist“, ließ FDP-Energieexperte Michael Kruse ebenfalls via Bild-Zeitung mitteilen. Im Übrigen, so fügte der Liberale hinzu, sei sein angestrebter Industriestrompreis in Deutschland eine „Brücke ins Nirwana“.

Damit steuert die Auseinandersetzung innerhalb der Koalition auf einen neuen Höhepunkt zu. Am 16. November findet die sogenannte Bereinigungssitzung zum Haushalt 2024 im Bundestag statt. Zuvor will Kanzler Scholz die Möglichkeit für einen Industriestrompreis auch mit den Ländern beraten. Die Chance für die Einführung beziffert Habeck zuletzt auf „50:50“, wie tagesschau.de berichtet. Viel wird auch davon abhängen, ob sich die Koalitionspartner an anderer Stelle einigen.

E-Fuels, Wärmepumpe, Kohleausstieg: FDP und Grüne streiten um Erneuerbare Energien

Grundsätzlich liegen vor allem die Grünen und die FDP in einigen wesentlichen Punkten beim Umstieg auf erneuerbare Energien über Kreuz. Während die Öko-Partei eindringlich im Verkehrsbereich auf ein schnelles Verbrenner-Aus und die Elektro-Alternative pocht, wirbt die FDP – im Sinne der propagierten Technologieoffenheit – für die Nutzung neuer, synthetische Kraftstoffe (E-Fuels). Und während die Grünen vor allem den Ausbau von Windkraft oder den Einbau von Wärmepumpen setzt, mahnen die Liberalen vor einem zu schnellen Tempo. Statt den teuren, grünen Strom für die Industrie subventionieren zu müssen, will die FDP etablierte Energiequellen weiterhin nutzen, um die Kosten in einem Energiemix niedrig zu halten.

Aus Sicht von Finanzminister Christian Lindner (FDP) zählt die Kohleverstromung ausdrücklich dazu. Am Mittwoch (1. November) wagte er noch einmal einen Vorstoß. „Solange nicht klar ist, dass Energie verfügbar und bezahlbar ist, sollten wir die Träume von einem Ausstieg aus dem Kohlestrom 2030 beenden“, sagte der FDP-Politiker dem Kölner Stadt-Anzeiger und rüttelte damit explizit am Koalitionsvertrag. SPD, Grünen und FDP hatten darin eigentlich vereinbart, den Kohleausstieg „idealerweise“ von 2038 auf 2030 vorzuziehen.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

„Für das Klima bringt dieses Datum ohnehin nichts, da die in Deutschland eingesparten CO₂-Emissionen aufgrund der europäischen Regeln zum Beispiel in Polen zusätzlich anfallen dürfen“, sagte der FDP-Minister nur wenige Stunden nach dem Angriff von Habeck. Zufall? Wohl kaum. Eher eine Art Retourkutsche.

Industriestrompreis 2023: Wirtschaft erwartet schnelle Einigung

In der Wirtschaft sieht man derweil das Gezänk der Koalition über den Industriestrompreis 2023 kritisch. Eine Hängepartie bei den Weichenstellungen will man sich in den betroffenen Branchen jedenfalls nicht leisten. „Wir brauchen den Brückenstrompreis, und zwar jetzt“, sagte Jürgen Kerner, der Zweite Vorsitzende der IG Metall, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). „Wir reden über ganz viele mittelständische Unternehmen, die aktuell keine Perspektive haben.“ Und auch BDI-Präsident Siegfried Russwurm lobte den Habeck-Ansatz. „Genau richtig“ sei die „Industriepolitik in der Zeitenwende“ angesichts der veränderten geoökonomischen Lage, so Russwurm. Ein Papier allein reiche aber nicht. „Es braucht jetzt konkrete Entscheidungen und deren Umsetzung.“ (jkf)