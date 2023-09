Ärger für Innenministerin: Union und FDP stellen sich frontal gegen Faesers Wahlrechts-Pläne

Von: Anne-Christine Merholz, Christian Deutschländer

Innenministerin Nancy Faeser muss viel Kritik einstecken © Michael Kappeler /dpa

Wahlrecht für Flüchtlinge? Zu dem Vorschlag von Innenministerin Nancy Faeser hat FDP-Chef Lindner eine klare Meinung.

Wiesbaden/München – Neuer Ärger für Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD): Union und FDP stellen sich frontal gegen Pläne der SPD in Hessen und Bayern, Flüchtlingen das Wahlrecht zu ermöglichen.

Linder stellt sich gegen Faeser-Vorstoß: „Das setzt falsche Anreize“

Im Wahlprogramm der SPD Hessen, deren Spitzenkandidatin Faeser ist, steht: „Wir wollen uns auf Bundesebene und im Bundesrat mit Nachdruck dafür einsetzen, dass alle Menschen, die länger als sechs Monate in hessischen Kommunen leben, ein kommunales Wahlrecht erhalten.“ Das beträfe unter anderem Flüchtlinge. Nach der Ankündigung ruderte die Hessen-SPD schnell zurück. Sagte gegenüber Bild, dass das Wahlrecht nach 6 Jahren und nicht Monaten eingeführt werden soll. Ein hessischer SPD-Sprecher nannte es einen „saublöden Fehler“. Die bayerische SPD verlangt allerdings in ihrem Programm, ein Wahlrecht bei Kommunal- und sogar Landtagswahlen nach drei Jahren Aufenthalt zu ermöglichen. Details sind in beiden Programmen nicht festgehalten.

Aber Nancy Faeser bekam noch vor der Richtigstellung ordentlich Gegenwind, nicht nur für die sechs Monate statt Jahren. FDP-Chef Christian Lindner lehnte den Vorschlag strikt ab. „Ich halte den Vorschlag für abwegig“, sagte er unserer Redaktion. Er ging erkennbar auf Distanz zu seiner Kabinettskollegin Faeser: „Das ist kein Signal aus der Bundesregierung, nur das einer einzelnen Partei.“ FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle sagte zudem in einem Interview: „Das setzt falsche Anreize und entwertet die deutsche Staatsangehörigkeit.“

„Unfug“: Bayerns Innenminister Hermann kritisiert Faeser

Auch aus der CSU kommt Protest. Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer warf Faeser vor, sie setze „ihren migrationspolitischen Irrweg gegen alle Widerstände und Realitäten weiter fort“. Die Bundesinnenministerin solle stattdessen alles tun, „um die Migration zu begrenzen“. Dass EU-Bürger bei Kommunalwahlen ihre Stimme abgeben dürften, sei richtig und Ausdruck europäischer Integration. „Aber dabei muss es bleiben“, verlangte Kreuzer. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagte unserer Redaktion, der Plan sei „Unfug“, Faeser erweise der Integration damit einen „Bärendienst“. Sie spiele mit diesen Ideen, „genau den Rechtsextremisten in die Karten, die sie ja eigentlich bekämpfen will“.

Welchen Personenkreis die SPD genau meint, ist offen. In Faesers Umfeld heißt es, es gehe um Menschen mit „unbefristetem Aufenthaltstitel“. Das würde abgelehnte Asylbewerber ausschließen und sogar Vorgaben einschließen, den Lebensunterhalt selbst zu verdienen und die deutsche Sprache zu beherrschen – was bei Inländern keine Vorgabe für das Wahlrecht ist. Formal festgehalten ist das im Wahlprogramm für den 8. Oktober, das seit dieser Woche etwas unvermittelt überregional für Aufregung sorgt, aber nicht. Zudem könnten nach diesen Kriterien dann Menschen aus Afghanistan oder Syrien in Deutschland Kommunalpolitiker mitwählen. Wie viele anerkannte Asylbewerber in welcher Gemeinde untergebracht sind, könnte sich dann auch zu einem wahlentscheidenden Faktor entwickeln, heißt es von Kommunalpolitikern besorgt. (Christian Deutschländer/Anne-Christine Merholz)