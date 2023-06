Interview hat Nachspiel – AfD verklagt Pistorius: „Können wir so nicht stehen lassen!“

Von: Bona Hyun

Ein Interview im vergangenen Dezember hat Konsequenzen für Verteidigungsminister Boris Pistorius. © Political-Moments/IMAGO

Wegen eines Interviews reicht die AfD Niedersachsen Klage gegen Verteidigungsminister Pistorius ein. Landesvorsitzender Rink rechnet mit Erfolg.

Bückeburg – Für Äußerungen im Interview im vergangenen Dezember will die AfD gegen den früheren Innenminister Niedersachsens Boris Pistorius vorgehen. Beim Niedersächsischen Staatsgerichtshof ist laut einer Pressemitteilung von Freitag (16. Juni) ein Antrag des niedersächsischen Landesverbandes der AfD auf Durchführung eines Organstreitverfahrens eingegangen. Im Gespräch mit kreiszeitung.de bestätigte der Landesvorsitzende der AfD Niedersachsen, Frank Rinck, dass eine Klage gegen Pistorius eingereicht wurde. Die Klage richtet sich auch gegen die derzeitige niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens.

AfD geht wegen NSDAP-Vergleich gegen Pistorius und niedersächsische Landesregierung vor

Hintergrund der Klage sind Aussagen des Verteidigungsministers Boris Pistorius während seiner Zeit als niedersächsischer Innenminister bei der Bild am Sonntag. Pistorius habe diverse Aussagen Äußerungen mit Bezug zur AfD getätigt, heißt es in dem Antrag. Unter anderem hatte Pistorius erklärt, dass er die AfD in weiten Teilen für rechtsextremistisch halte. Außerdem verglich der damalige niedersächsische Innenminister die AfD mit der Partei der Nationalsozialisten NSDAP. „Generell versucht die AfD das Gleiche, was die NSDAP Ende der 20er-Jahre auch gemacht hat: in die Sicherheitsorgane, in die Justiz vorzudringen“, sagte Pistorius im Bild-Interview vom 11. Dezember 2022.

Die AfD sieht durch das Interview ihr im Grundgesetz verankertes Recht auf Chancengleichheit der Parteien verletzt. Boris „Pistorius hat sich als Minister an eine Neutralitätspflicht zu halten. Solche Vergleiche anzustellen – das können wir so nicht stehen lassen!“, sagte Rinck zu kreiszeitung.de.

AfD verklagt Pistorius und rechnet mit Erfolg – Innenministerium befindet Klage als „unzulässig“

Das niedersächsische Innenministerium kommt zu dem Urteil, dass die „Klage gegen Ministerin Behrens unzulässig ist“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage von kreiszeitung.de mit. „Das am 11.12.2022 von der Bild am Sonntag veröffentlichte Interview wurde vom ehemaligen Innenminister Boris Pistorius gegeben, ohne dass ein Anhaltspunkt dafür besteht, dass er für die gesamte Landesregierung oder für die gegenwärtige Innenministerin gesprochen hat“, so die Sprecherin. „Insofern gehen wir davon aus, dass die Klage gegen Ministerin Behrens unzulässig ist und sehen dem weiteren Verfahren gelassen entgegen.“

Diesem Urteil widerspricht Rinck. „Das ist so nicht richtig, sowas wurde nie aus geurteilt.“ Ein solches Verfahren, wie dieses, habe es bislang noch nicht gegeben. Die Einschätzung des Innenministeriums bezeichnete Rinck deshalb als „voreilig.“ „Wir gehen davon aus, dass wir mit der Klage Erfolg haben werden, weil wir den Antrag akribisch geprüft haben“, sagte Rinck. Deshalb habe sich der Prozess so verzögert, bis die Klage beim Staatsgericht einging. Rinck kündigte an: „Das ist nur eine von zwei Klagen, wir werden auch gegen den Verfassungsschutz vorgehen, der uns zum Verdachtsobjekt hochgestuft hat. Die Klage werden wir in Kürze einreichen.“

AfD droht Pistorius mit rechtlichen Schritten: „Verharmlost Verbrechen der Nationalsozialisten“

Bereits vergangenes Jahr kündigte der AfD-Landesverband rechtliche Schritte für Pistorius Äußerungen im Interview ein. Der Innenminister wolle sich offenbar als Nachfolger von Bundesinnenministerin Nancy Faeser ins Spiel bringen, die als SPD-Spitzenkandidatin für die Hessen-Wahl gehandelt werde, sagte AfD-Landesvorsitzender Frank Rinck damals. Der Politiker setze „eine bürgerliche-konservative Partei“ mit der NSDAP gleich und „verharmlost auf unerträgliche Weise die Verbrechen der Nationalsozialisten“, so Rinck. Seine Partei werde juristische Schritte gegen Pistorius prüfen.

AfD im Umfragehoch – Partei ist derzeit drittstärkste Kraft

Indes setzt sich der Höhenflug der AfD fort. Laut neuesten Umfragewerten des ZDF-Politbarometers bleibt die AfD drittstärkste Kraft und kommt auf ihren bisherigen Höchstwert von 18 Prozent (plus eins). Die SPD erreicht 19 Prozent (minus eins) der Stimmen und die CDU/CSU 28 Prozent (unverändert). Die Grünen würden 16 Prozent (unverändert) erreichen, die FDP käme auf 6 Prozent (unverändert) und die Linke auf 5 Prozent (unverändert). (bohy)