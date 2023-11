Internes Dokument soll Israel Aussiedlung aus Gaza nahelegen

Von: Tadhg Nagel

Teilen

Ein Dokument soll die Zwangsumsiedlung der Bewohner des Gazastreifens empfehlen. Dabei erhoffen sich die Autoren offenbar Hilfe von einem Verbündeten.

Jerusalem – Ein Dokument im Auftrag des israelischen Geheimdienstministeriums soll die dauerhafte Zwangsumsiedlung der 2,2 Millionen palästinensischen Bewohner des Gazastreifens auf die ägyptische Sinai-Halbinsel während des Kriegs in Israel empfehlen. Es soll vorschlagen, die internationale Gemeinschaft für den Umzug zu gewinnen. Zudem soll das Dokument nahelegen, eine gezielte Kampagne für die Bewohner von Gaza zu starten, die „sie motivieren soll, dem Plan zuzustimmen“.

Pläne im Krieg in Israel aufgetaucht: Geheimdienst-Dokument zeigt mögliche Zukunft für Gazastreifen

Über die Pläne im Krieg in Israel schreibt das israelische Portal +972 Magazine. Bei dem Papier soll es sich um eine Art Denkschrift handeln, die keinerlei Handlungsverpflichtungen für Regierung oder Militär mit sich bringt. Der Verfasser ist der Geheimdienst. Das zuständige Ministerium bestätigte die Authentizität.

Detailreich legt der Geheimdienst in dem Dokument drei planspielerische Szenarien für die Zukunft der Palästinenser im Gazastreifen vor. Im Anschluss soll das Geheimdienstministerium einen vollständigen Bevölkerungstransfer als bevorzugte Vorgehensweise beschreiben. Man empfehle Israel, die Zivilbevölkerung während des laufenden Krieges gegen die Hamas in den Sinai zu evakuieren.

Die drei Szenarien des internen Dokuments aus Israel über Gazas Zukunft

Option A : Die Bevölkerung verbleibt im Gazastreifen und wird von der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) regiert.

: Die Bevölkerung verbleibt im Gazastreifen und wird von der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) regiert. Option B : Die Bevölkerung verbleibt im Gazastreifen und es entsteht eine lokale arabische Behörde.

: Die Bevölkerung verbleibt im Gazastreifen und es entsteht eine lokale arabische Behörde. Option C: Die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem Gazastreifen nach Sinai.

Dort solle man Zeltstädte und später dauerhaftere Städte errichten, die die vertriebene Bevölkerung aufnehmen könnten. Ziel sei es, „eine sterile Zone von mehreren Kilometern [...] innerhalb Ägyptens zu schaffen und die Rückkehr der Bevölkerung zu Wohnsitzen in der Nähe der Grenze zu Israel zu verhindern“.

Dokument im Israel-Krieg plant Kampagne für Zivilbevölkerung im Gazastreifen

Das Szenario, das in der Theorie vom Geheimdienst entworfen wurde, soll in mehrere Phasen unterteilt sein. In der ersten Phase sollen Maßnahmen ergriffen werden, damit sich die Bevölkerung von Gaza „gen Süden evakuiere“, während sich die Luftangriffe auf den nördlichen Gazastreifen konzentrieren. In der zweiten Phase solle ein Bodenangriff auf den Gazastreifen beginnen, der zur Besetzung des gesamten Streifens von Norden bis Süden und zur „Säuberung der unterirdischen Bunker von Hamas-Kämpfern“ führen solle.

Die Leiterin des israelischen Geheimdienstministeriums, Gila Gamliel. © Wassilis Aswestopoulos x-andra p/imago

Zeitgleich mit der Wiederbesetzung des Gazastreifens sollen palästinensische Zivilisten auf ägyptisches Gebiet gebracht werden „Es ist wichtig, die Reisewege nach Süden offenzulassen, um die Evakuierung der Zivilbevölkerung in Richtung Rafah zu ermöglichen“, so das mutmaßliche Szenario des Geheimdienstes.

Zukunft vom Gazastreifen: Dokument schlägt Umsiedelung im Krieg in Israel vor

Zusätzlich schlage das Dokument im Krieg in Israel vor, eine Kampagne für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu fördern, um sie zu motivieren, diesen Plan zu akzeptieren „und sie dazu zu bringen, ihr Land aufzugeben“. Die Botschaft solle sich um den Verlust von Land drehen. Es solle deutlich gemacht werden, dass es keine Hoffnung auf eine Rückkehr in die Gebiete gebe, die Israel bald besetzen werde, gleich ob das stimme oder nicht. Die Botschaft müsse lauten: „Allah hat dafür gesorgt, dass ihr dieses Land wegen der Hamas-Führung verliert – es gibt keine andere Wahl, als mit Hilfe eurer muslimischen Brüder an einen anderen Ort zu ziehen‘“, habe in dem Schreiben gestanden.

Darüber hinaus ermutige das Dokument die Regierung, eine öffentliche Kampagne in der westlichen Welt zu führen, um den Umsiedlungsplan „auf eine Art und Weise zu fördern, die nicht gegen Israel aufstachelt oder es verunglimpft“. Dies solle dadurch geschehen, dass die Vertreibung der Bevölkerung des Gazastreifens als humanitäre Notwendigkeit dargestellt wird, um internationale Unterstützung zu gewinnen. Dazu solle argumentiert werden, dass eine Umsiedlung zu „weniger Opfern unter der Zivilbevölkerung führen“ werde, wenn man sie „mit den zu erwartenden Opfern, wenn die Bevölkerung bleibt“ vergleiche.

USA sollen Druck auf Israels Nachbarstaaten ausüben

Offenbar plant der israelische Geheimdienst für dieses Vorhaben die Hilfe der Vereinigten Staaten von Amerika ein. Die USA sollten laut des Plans Ägypten überzeugen helfen, die palästinensischen Bewohner des Gazastreifens aufzunehmen. Außerdem solle man andere europäische Länder – insbesondere Griechenland und Spanien – sowie Kanada dazu bringen, bei der Aufnahme und Ansiedlung der palästinensischen Flüchtlinge zu helfen. Ägypten sei zudem „völkerrechtlich verpflichtet, die Durchreise der Bevölkerung zu ermöglichen“, und die Vereinigten Staaten könnten zu diesem Prozess beitragen, indem sie „Druck auf Ägypten, die Türkei, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ausüben, damit diese sich an der Initiative beteiligen“.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Auch in der arabischen Welt solle eine Kampagne durchgeführt werden, die sich „auf die Botschaft konzentriert, den palästinensischen Brüdern zu helfen und sie zu rehabilitieren, selbst um den Preis eines Tons, der Israel tadelt oder sogar schadet“. Schließlich, so habe das Papier festgestellt, sei die „groß angelegte Migration“ von Nichtkombattanten aus Kampfgebieten ein „natürliches und erwünschtes Ergebnis“, das auch in Syrien, Afghanistan und der Ukraine eingetreten sei. Daher komme man zu dem Schluss, dass nur die Ausweisung der palästinensischen Bevölkerung „eine angemessene Antwort“ und eine „bedeutende Abschreckung in der gesamten Region“ sei.

Weitere Hinweise auf internes Dokument: Im Krieg in Israel gibt es Pläne für Gazastreifen

Erste Hinweise auf das Dokument gab die israelische Wirtschaftstageszeitung Calcalist am 24. Oktober. Das Schreiben sei zwar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen, habe jedoch Mitglieder einer neuen Bewegung namens „Siedlungshauptquartier – Gazastreifen“ erreicht. Diese Gruppe strebe die Wiederaufnahme der israelischen Besiedlung des Gazastreifens an. Es sei möglich, dass das Dokument zur Unterstützung der Bewegung und ihrer Ziele verfasst wurde und daher auch in ihre Hände gelangte, so die Zeitung. Eine vollständige Version des Dokuments wurde am Samstag (28. Oktober) von der israelischen Zeitung Mekomit veröffentlicht. Das 10-seitige Dokument, das auf den 13. Oktober 2023 datiert ist, trägt das Logo des israelischen Geheimdienstministeriums.

Diese Regierungsbehörde führe politische Untersuchungen durch und teile ihre Vorschläge mit Geheimdiensten, Armee und anderen Ministerien, so das +972 Magazine. Derzeit werde es von Gila Gamliel geleitet, einem Mitglied der Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu.

Die Existenz des Dokuments bedeutet allerdings nicht, dass seine Empfehlungen vom israelischen Verteidigungsapparat oder der Regierungs des Landes berücksichtigt würden oder ob gänzlich Überlegungen eine größere Rolle spielen. Trotz seines Namens ist das Nachrichtendienstministerium nicht direkt für einen Nachrichtendienst zuständig. Es erstellt dagegen unabhängig Studien und Strategiepapiere, die an die israelische Regierung und die Sicherheitsbehörden weitergeleitet würden. Bindend sind diese aber nicht. (tpn)