Israel-Krieg: Hackergruppe Anonymous stellt klare Forderung an die deutsche Regierung

Von: Jana Stäbener

Deutschland steht an der Seite Israels und hält Beziehungen zu Iran aufrecht. Eine Insiderin offenbart, dass die diplomatische Realität hinter den Kulissen anders aussieht.

Der Nahostkonflikt teilt die Welt in zwei Seiten, die einander kaum zuhören. Die deutsche Regierung hat sich nach dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel klar positioniert, das Existenzrecht Israels immer wieder als „Staatsräson“, also höchsten Grundsatz, bezeichnet. Bei der letzten UN-Resolution zum pauschalen Waffenstillstand im Gazastreifen enthielt sich Deutschland, unter anderem, weil die Erklärung nicht sage, warum Israel zur Selbstverteidigung gezwungen ist.

Auf der anderen Seite unterhalten Deutschland und Iran bilaterale Beziehungen. Seite an Seite mit Israel und gleichzeitig Diplomatie mit iranischen Politikern? Das ist „Doppelmoral“, findet das Hacker-Kollektiv Anonymous Germany.

Welche Rolle spielt Iran im Gaza-Krieg?

Seit Ausbruch des Gaza-Krieges greifen die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen Israel immer wieder an. Die Hamas wird nachweislich von Iran unterstützt, die Zukunft der Terrororganisation nach dem Krieg in Israel hängt maßgeblich von Iran ab.



„Wenn man als deutscher Politiker ‚volle Solidarität mit Israel‘ verlangt, dann muss man auch die diplomatischen Beziehungen zu Iran beenden“, fordert Anonymous im Gespräch mit BuzzFeed News Deutschland. Alles andere sei „heuchlerisch“. Kritisch sieht Anonymous vor allem das Iran-Atomabkommen (JCPoA).

Atomabkommen (JCPoA) Um den Bau von iranischen Atomwaffen zu verhindern, unterzeichneten am 14. Juli 2015 die „E3“ (Deutschland, Frankreich, Großbritannien), Russland, China und die USA die sogenannte „Wiener Nuklearvereinbarung“ mit Teheran. Der JCPoA (Joint Comprehensive Plan of Action) trat in Kraft.



Er gab Iran vor, das eigene Atomprogramm einzuschränken. Im Gegenzug hob der Westen Sanktionen auf, die iranische Wirtschaft wuchs. 2018 kündigten die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump das Atomabkommen auf. Danach brach Teheran schrittweise seine Verpflichtungen. (Mit Material der dpa)

„Alle sind sich einig, dass das Atomabkommen tot ist“

BuzzFeed News Deutschland geht Vorwurf und Forderung von Anonymous nach und nimmt Kontakt zu einer Insiderin auf. Sie steht der israelischen Regierung nahe und beschäftigt sich schon länger mit der Atompolitik Irans. Als das Atomabkommen 2015 unterschrieben wurde, haben Deutschland, Frankreich, Großbritannien den Schritt sehr gelobt, Israel hingegen massiv kritisiert, sagt sie.



Heute seien sich die Parteien nähergekommen: „Wenn Sie heute in einem geschlossenen Raum alle Parteien fragen, sind sich alle einig, dass das Atomabkommen tot ist. Nur aussprechen wird es niemand. Denn das würde bedeuten, dass man gescheitert ist und dass die diplomatischen Mittel am Ende angelangt sind“, sagt sie BuzzFeed News Deutschland.



Angesichts der aktiven Rolle von Iran im Zuge des Angriffs auf Israel würde sich die Insiderin wünschen, dass Deutschland offen dazu steht, dass das Abkommen Geschichte und die Diplomatie mit Iran am Ende ist.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Ebrahim Raisi, Präsident des Iran (Collage). © Michael Kappeler/dpa, Iranian Presidency/dpa, Collage

Bundesregierung will an diplomatischen Beziehungen zu Iran festhalten

Deutsche Diplomatie mit Iran am Ende? Am 4. Oktober 2023, drei Tage vor dem Angriff der Hamas auf Israel, veröffentlicht das Auswärtige Amt ein Update über das Atomabkommen. Darin heißt es: „Die Bundesregierung hält an ihrem Ziel einer diplomatischen Lösung fest.“



BuzzFeed News Deutschland fragt das Auswärtige Amt von Außenministerin Annalena Baerbock, wie es um das Atomabkommen steht. „Verhandlungen zum JCPoA gibt es momentan nicht“, lautet die Antwort. Trotz Irans Rolle im Nahostkonflikt wolle man weiterhin an den diplomatischen Beziehungen festhalten.



Es sei klar, dass Iran Hamas seit Jahren umfassend unterstützt und die Angriffe auf Israel daher auch mit ermöglicht habe, so das Auswärtige Amt. Dennoch sei es „entscheidend, dass wir weiterhin über Gesprächskanäle mit Iran verfügen.“ Man wolle um jeden Preis verhindern, dass es im Nahen Osten zur Atomkrise komme.



Anonymous hält dagegen: „Die deutsche Regierung begründet Diplomatie immer damit, dass sie den Einfluss auf Iran nicht verlieren will. Aber Einfluss hat sie sowieso nicht“, sagt die Hackergruppe. So gut man Annalena Baerbocks „wertebasierte Außenpolitik“ finde (die sogar im Koalitionsvertrag steht) – bei Iran versage sie völlig.

