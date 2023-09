Warum ist die letztjährige Protestbewegung im Iran gescheitert?

Von: Foreign Policy

Proteste in Paris am einjährigen Jahrestag der Ermordung der 22-jährigen Mahsa Amini © Dimitar Dilkoff/AFP

Am Jahrestag der Ermordung Mahsa Aminis fragen sich viele, wohin die Protestbewegung im Iran geht – die drei wichtigsten Lektionen.

Wann genau die Proteste gegen den Schah begannen, ist in der Wissenschaft umstritten.

Der heutige Führer des Regimes der Islamischen Republik zögert nicht lange, gegen oppositionelle Aktivitäten vorzugehen.

Das Regime zog seine Lehren aus der islamischen Revolution und der Beobachtung anderer Autokratien.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 18. September 2023 das Magazin Foreign Policy.

Teheran – „Dieser Mullah verursacht Probleme für Sie, für mich und für uns alle. Willst du, dass ich mich um das Problem kümmere?“ fragte Saddam Hussein, Militärdiktator des Irak, Mohammad Reza Schah im August 1978. Er sprach über Ruhollah Khomeini, einen hochrangigen Geistlichen, der sich in Nadschaf niedergelassen hatte und seit Monaten einen Regimewechsel forderte. Der Schah lehnte Saddams Angebot zur Ermordung des Ajatollahs ab. Dies war eine von mehreren wichtigen Entscheidungen, die dazu beitragen sollten, dass aus einer jungen, zersplitterten Oppositionsbewegung eine Revolution wurde.

Am einjährigen Jahrestag der Ermordung der 22-jährigen Mahsa Amini durch die iranische Sittenpolizei fragen sich viele, warum die Protestbewegung - die größte seit fast vier Jahrzehnten - nicht die von ihr geforderten Veränderungen und die von der Diaspora geforderte Revolution herbeiführen konnte. Wir sollten uns stattdessen fragen, warum das Regime erfolgreich war. In diesem Aufsatz befassen wir uns mit den Lehren aus dem Sturz des Schahs, um die Handlungen des obersten Führers und des Regimes der Islamischen Republik (Nezam) besser zu verstehen.

Lektion 1: Entschlossen handeln und nicht zögern

Wann genau die Proteste gegen den Schah begannen, ist in der Wissenschaft umstritten. Fest steht, dass 1978 die jahrzehntelang schwelende Unzufriedenheit auf die Straße ging und sich in offenen Forderungen nach dem Sturz des Regimes entlud. Der Schah, der das Land seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs regiert hatte, wurde davon überrascht. Er war bestürzt über die „Undankbarkeit“ seines Volkes. Wie er später im Exil beklagte, ist „Undankbarkeit das Vorrecht des Volkes“.

Mehr als alles andere beunruhigte ihn die neue, auf die Menschenrechte ausgerichtete Politik der Carter-Regierung, die die Bilanz der Geheimpolizei des Schahs, der SAVAK, anprangerte. Wenn er die Beziehungen zwischen dem Iran und seinem Sicherheitsgaranten stärken wollte, musste er vorsichtig vorgehen. Die Inhaftierung von Menschen und die Schikanierung iranischer Dissidenten waren Maßnahmen, die mit der außenpolitischen Agenda von Präsident Jimmy Carter unvereinbar waren. Um sich als modernisierender Führer zu profilieren, musste sich der Schah an die Standards der „freien Welt“ halten.

Obwohl seine Berater für ein entschiedenes, kinetisches Vorgehen gegen die Proteste und die sie anführenden Personen und Organisationen plädierten, tat der Schah das Gegenteil. Er versuchte, mit seiner Opposition zu verhandeln, indem er den Führern der Opposition entgegenkam und ihnen erlaubte, weiter zu organisieren und zu agitieren. Und als das nicht funktionierte, trat er vor die Fernsehkameras und verlas eine Rede, die heute unter dem verhängnisvollen Satz „Ich habe die Stimme der Revolution gehört“ bekannt ist, in der er die Korruption und Ungerechtigkeit des Systems zugab und versprach, gegen die Korruption vorzugehen. Das Versagen der Militärregierung, die Ordnung im Lande wiederherzustellen, und die massiven Verhaftungen von treuen Dienern des Schahs durch die Militärregierung, darunter auch Premierminister Amir Abbas Hoveyda, brachten das Regime nur noch mehr in Unordnung.

Der heutige Führer des Regimes der Islamischen Republik, Ayatollah Ali Khamenei, zögert nicht lange, gegen oppositionelle Aktivitäten vorzugehen. Das liegt daran, dass er nicht die gleichen Handlungsbeschränkungen hat und auch keine Anreize, friedlichen Meinungsverschiedenheiten Raum zu geben. Im Gegensatz zum kaiserlichen Iran des Schahs unterhält die Islamische Republik keine Handels- oder diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, und ihre Beziehungen zu anderen liberalen Demokratien sind angespannt. Tatsächlich beschuldigt sie häufig Menschenrechtsaktivisten und Journalisten, für die USA zu arbeiten, um das Regime zu stürzen. Seine Schutzherren, namentlich Russland und China, weisen eine katastrophale Menschenrechtsbilanz auf. Das Land ist von einem Großteil der internationalen Wirtschaft abgeschnitten und ist neben Venezuela das am stärksten sanktionierte Land der Welt. Diese Isolation hat perverserweise dazu geführt, dass das Regime eher zu Gewalt und Unterdrückung von Redefreiheit neigt.

Aus der Erfahrung, der Beobachtung anderer Autokratien, die mit Volksunruhen konfrontiert sind, und den Lehren aus der „islamischen“ Revolution hat der Staat sich geweigert, auf die Forderungen der Demonstranten nach Veränderung einzugehen. Stattdessen verschärfte er seinen Griff auf die Frauen und die Zivilgesellschaft, indem er neue, drakonische Keuschheitsvorschriften einführte und Geschäfte schloss, die sich nicht an das bestehende Hidschab-Gesetz hielten. Anstatt zu versuchen, die Demonstrationen zu unterdrücken, ging man dazu über, sie zu zerschlagen. Das bringt uns zur nächsten Lektion.

Lektion 2: Kämpfen, als ob Leben und Lebensunterhalt davon abhängen

In den letzten Monaten der Schah-Herrschaft Ende 1978 wurde dem Militär die Aufgabe übertragen, für Ordnung im Land zu sorgen. Doch als sich die Opposition immer mehr zusammenschloss, war das Militär nicht in der Lage, die Unruhen zu beenden. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, unter anderem, dass der Artesh (Militär) eine Kampftruppe und keine Strafverfolgungsbehörde war. Seine modernen Waffensysteme waren auf den Straßen von Teheran oder anderen Großstädten nicht einsetzbar. Und während das Offizierskorps dem Schah gegenüber größtenteils loyal war und auf seinen Posten blieb, galt dies nicht für die Soldaten und die Wehrpflichtigen - eine Gruppe, die nicht in den Genuss der Vorteile des Offizierskorps kam. Sie wandten sich gegen den Schah, missachteten Befehle und liefen in Scharen über. Und nachdem ein Berufssoldat eine Gruppe von Offizieren in der Offiziersmesse massakriert hatte, war selbst auf die kaiserliche Garde des Schahs kein Verlass mehr.

Die Situation in der Armee des Schahs steht im Gegensatz zu den Sicherheitskräften der Islamischen Republik, die, abgesehen von seltenen Überläufen unter den jüngeren Offizieren im Militär, dem obersten Führer treu geblieben sind. Tatsächlich haben Agenten der IRGC und der Basij, die mit der Niederschlagung der Proteste beauftragt sind, ihre Befehle buchstabengetreu ausgeführt. Diese Streitkräfte sind finanziell und materiell gut ausgestattet, und der Haushalt der IRGC soll im nächsten Haushaltsjahr um 28 % erhöht werden.

Im Gegensatz zu den Befehlshabern des Schahs, die die Möglichkeit hatten, aus dem Land zu fliehen, wenn die Dinge aus dem Ruder liefen, gibt es für die Sicherheitskräfte der Islamischen Republik keinen solchen Fluchtweg. Die meisten von ihnen stehen unter Menschenrechtssanktionen. Die IRGC wurden als terroristische Vereinigung eingestuft. Ihre Möglichkeiten, Befehle zu missachten und überzulaufen, sind begrenzt. Kurz gesagt, die Institutionen, die mit dem Schutz des Nezam beauftragt sind, haben allen Grund, ihm gegenüber loyal zu bleiben.

Lektion 3: Wer die Medien kontrolliert, kontrolliert die Massen

1973 gründete der Schah das Nationale Iranische Radio und Fernsehen (NIRT), die einzige legale Quelle für Fernseh- und Radiosendungen im Lande. Theoretisch war die Agentur eines seiner größten Trümpfe, um die Berichterstattung über die regimefeindlichen Proteste zu kontrollieren, die Jahre später ausbrachen. Die Geheimpolizei machte sich NIRT zunutze, indem sie falsche und irreführende Informationen verbreitete und auf dem Bildschirm „Geständnisse“ inszenierte, die den erzwungenen Geständnissen ähnelten, die wir heute kennen.

Doch der Einfluss des Schahs auf die Organisation erwies sich als zerbrechlich. Schließlich verließen die NIRT-Mitarbeiter ihre Posten und schlossen sich anderen Streiks im öffentlichen Dienst an. Am 11. Februar 1979 stürmten die Revolutionäre das Hauptquartier und verkündeten über den Äther ihren Sieg.

So schlimm sie auch waren, die Aktivitäten der SAVAK im Medienbereich waren nichts im Vergleich zu denen des gegenwärtigen Regimes, das das Fernsehen und andere Medien nutzt, um die Menschen zu manipulieren, indem es mit Emotionen und Intrigen spielt und die Fakten verwischt. Bei den Amini-Demonstrationen stellte der Staat die Demonstranten in Provinzen mit großen ethnischen Minderheiten als „Terroristen“ und „Separatisten“ dar (und tut dies immer noch). Er verbreitet Lügen in den sozialen Medien und verwendet altes und gefälschtes Filmmaterial, um weibliche Demonstranten zu verunglimpfen und eine massive öffentliche Unterstützung für seine Herrschaft zu behaupten.

Die wichtigste Waffe im Kommunikationsarsenal der Islamischen Republik ist jedoch eine technologische Meisterleistung, die die kühnsten Vorstellungen des Schahs oder jedes anderen Diktators seiner Zeit übertrifft. Es ist das Nationale Informationsnetz (NIN). Nach dem Vorbild der Intranets in Russland und China ist das NIN ein System des digitalen Autoritarismus, das dem Staat die Möglichkeit gibt, zu kontrollieren, was die Menschen sehen, wie sie kommunizieren und welche Entscheidungen sie treffen. Von 2012 über 2019 bis heute hat sich NIN mit jeder Protestrunde verbessert, seine Fähigkeiten wurden im Kessel des öffentlichen Protests getestet und verfeinert. Es überrascht daher nicht, dass der Staat, als die Proteste im September landesweit ausbrachen, das Internet verlangsamte und wichtige Kommunikations-Apps wie Instagram und WhatsApp blockierte. Es wurden „digitale Ausgangssperren“ verhängt, die eine effektive Kommunikation mit der Außenwelt fast unmöglich machten.

Jüngste Berichte deuten auf weitere Fortschritte hin. Das Regime kann nun den Informationsraum auf einer granularen Ebene manipulieren, indem es Mobilfunkbetreiber in besonders unruhigen oder bedrohlichen Provinzen anweist, den Dienst vollständig einzustellen. Diese örtlich begrenzten Stromausfälle sind strategisch, da sie mit Jahrestagen und Trauertagen übereinstimmen. Technologen beobachteten beispielsweise am 15. Juli, dem Tag, an dem die Sittenpolizei wieder auf die Straße ging, nachdem sie mehrere Monate lang still und leise abgezogen worden war, weit verbreitete Internetausfälle. Die Ambitionen des Regimes an der Technologiefront sind nur noch größer geworden. Beamte preisen fortschrittliche Technologien zur biologischen Überwachung und Datenbanken an, während kürzlich gehackte Dokumente Pläne zur „Abtrennung“ des Internets enthüllen.

Letztlich verlor der Schah seinen Kampf gegen die Opposition und floh aus dem Land, wobei seine Entscheidungen die Voraussetzungen für den Sturz des Regimes schufen. Khamenei scheint die Lektion dieser Geschichte gelernt zu haben und hat sie in den Umgang des Regimes mit den Protesten, die nach Aminis tragischem Tod entstanden, einfließen lassen.

Aber auch andere können aus dieser Geschichte lernen. Natürlich sollten rücksichtslose Methoden wie gezielte Ermordungen und organisierte Brutalität jenseits der Skala liegen. Aber für die Demonstranten zeigt die iranische Geschichte, dass die Opposition eine klare Führung haben muss. Sie muss dem Staat das Gewaltmonopol entziehen, indem sie zum Austritt aus den Streitkräften ermutigt. Sie muss das staatliche Rundfunk- und Medienmonopol und das nationale Internet untergraben und sogar auflösen. Und sie darf niemals aufhören.

Für die internationale Gemeinschaft gibt es angesichts der Geschichte und unserer Beobachtungen der Taktiken und Strategien dieses Regimes ebenfalls Lehren zu ziehen. Die Vereinigten Staaten müssen die unwirksamen Wirtschaftssanktionen und die diplomatische Isolation beenden und den perversen Anreizen für die Sicherheitsdienste, Gräueltaten zu begehen, entgegenwirken. Die internationale Gemeinschaft als Ganzes muss das iranische Volk mit der Kommunikationstechnologie und dem Know-how ausstatten, um den elektronischen Vorhang, der NIN heißt, nicht nur zurückzuziehen, sondern in Brand zu setzen.

Zu den Autoren Emily Blout ist die Autorin von Media and Power Modern Iran: Mass Communication, Ideology, and the State (2023) und ist Senior Research Fellow am International Institute for Counter Terrorism. Twitter (X): @EmilyBlout Sina Azodi ist Doktorandin in internationalen Angelegenheiten und Dozentin für internationale Angelegenheiten am Institut für Nahoststudien der George Washington University. Twitter (X): @Azodiac83

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 18. September 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

