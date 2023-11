Iran lässt die Muskeln spielen - Mullah-Regime präsentiert neue atomare Hyperschallrakete

Von: Nadja Zinsmeister

Auf einer Militärausstellung im Iran wurde eine neue Hyperschallrakete vorgestellt. Mit der „Fattah 2“ hat das Regime einen neuen Vorteil im Falle einer Eskalation.

Teheran - Die iranische Revolutionsgarde hat am Sonntag auf einer Militärausstellung in Teheran eine verbesserte Version seiner Hyperschallrakete Fattah sowie weitere moderne Waffen vorgestellt. Es wurden nur wenige Details über die Verbesserungen der Waffe bekannt gegeben. Durch die Präsentation der neuen Rakete wurde aber eine neue Frage laut: Könnte sie bald Nuklearsprengköpfe tragen? Was könnte diese Entwicklung für den Krieg in Israel angesichts der feindlichen Beziehung zum Iran bedeuten?

Die Militärausstellung wurde von der Luft- und Raumfahrtabteilung des Korps der Islamischen Revolutionsgarden für den Obersten Führer des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, veranstaltet. Wie das Analyse-Magazin Military Watch unter Berufung auf die staatliche Nachrichtenagentur berichtete, wurde dabei der im in Iran hergestellte Hyperschallflugkörper „Fattah 2“ enthüllt. Außerdem sollen „die neuesten Fortschritte in der iranischen Luft- und Raumfahrttechnologie“ präsentiert worden sein.

Iran präsentiert offenbar neue atomare Hyperschallrakete und weitere moderne Waffen

Einzelheiten zu den Verbesserungen der Hyperschallrakete „Fattah 2“ sind nicht bekannt. Ihr Vorgänger „Fattah“ war bereits im Juni im Iran vorgestellt worden. Damals hatte der Chef der Luft- und Raumfahrtkräfte behauptet, dass die Rakete eine Reichweite von 1.400 Kilometern habe und in der Lage sei, „alle Verteidigungsschilde zu durchdringen“. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Laut Informationen der Nachrichtenagentur themedialine hatten zuständige Beamte daraufhin aber über den Plan berichtet, die Reichweite der Rakete auf 2.000 Kilometer zu verbessern, um das vom Iran als Erzfeind eingestufte Israel zu erreichen. Ob dieses Ziel mit der „Fattah 2“ nun erreicht wurde, ist nicht bekannt.

Hyperschallraketen gelten als eine der modernsten Waffen der heutigen Zeit. Sie zeichnen sich durch ihr enormes Tempo aus, bei dem gleichzeitig eine hohe Manövrierfähigkeit gegeben ist. Das macht sie für feindliche Abwehrsysteme extrem schwer zu neutralisieren. Weltweit forschen Ländern an der Technologie. Bislang sind Hyperschallraketen nur in Russland nachgewiesen. China und Nordkorea behaupten ebenfalls im Besitz der Waffe zu sein. Laut Military Watch wurde daher lange vermutet, dass auch der Iran an einer solchen Rakete arbeitet. Seit Jahrzehnten kauft das Land aus Nordkorea Technologie sowie Waffenkomponenten ein und erhält somit deutliche Unterstützung in der Raketenentwicklung.

Hyperschallraketen im Iran: Was bedeutet die neue Waffe des Mullah-Regimes für Israel?

Westliche Länder scheinen an der Entwicklung unterdessen weiterhin zu scheitern. Die USA nehmen zumindest eine führende Rolle in der Entwicklung ein, hat laut offiziellen Angaben bislang aber keine eigene Hyperschallrakete in ihrem Waffenarsenal. Dass der Iran nun laut eigener Aussage offenbar in deren Besitz ist, könnte vor allem für Israel angesichts des ausgebrochenen Kriegs gegen die Hamas ein Risiko darstellen, da die im Gazastreifen herrschende Terrororganisation von der iranischen Regierung unterstützt wird. Wie der Nahost-Analyst Guido Steinberg im Gespräch mit dem Stern im Juli bestätigte, steht der Iran Einschätzungen zufolge „an der Schwelle zum Atombombenbau“. Laut Informationen von Military Watch gehen einige israelische sowie westliche Quellen sogar davon aus, dass das Land dies vielleicht schon erreicht hat.

Wie hängt der Atombombenbau nun mit der Rakete zusammen? Sollten die Angaben der iranischen Luft- und Raumfahrtabteilung wahr sein, handelt es sich bei der „Fattah“ um einen Marschflugkörper. Diese sind laut Definition des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr darauf ausgelegt, „einen großen Gefechtskopf mit hoher Präzision über große Entfernungen zu befördern“. Unter anderem könnten somit auch nukleare Sprengköpfe an den Raketen befestigt werden. Aktuell will das Mullah-Regime im Iran aber offenbar weder eine Eskalation, noch einen Rückzug aus dem Gaza-Krieg. (nz)