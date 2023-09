Tauwetter in Teheran: USA und Iran tauschen Gefangene aus

Der Gefangenenaustausch zwischen den USA und Teheran könnte als Kickstart für die bilateraöe Beziehung dienen. Doch es gibt weiter Widerstände.

NEW YORK - Die Vereinigten Staaten von Amerika und der Iran haben am Montag zehn Personen im Rahmen eines unter hohem Sicherheitsvorkehrungen durchgeführten Gefangenenaustauschs freigelassen – ein Austausch, der ein teilweises Tauwetter in den eisigen Beziehungen zwischen den langjährigen Gegnern signalisierte.

Fünf amerikanische Staatsbürger, die im Iran inhaftiert waren, legten einen kurzen Zwischenstopp in Katar am Persischen Golf ein, bevor sie in die Vereinigten Staaten weiterreisen konnten. Im Gegenzug ließ die Regierung von US-Präsident Joe Biden fünf Iraner frei und gab den Transfer von 6 Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Ölgeldern frei, die sich in Südkorea befanden.

Flagge der USA und Flagge des Iran auf einem Tisch (Symbolbild). © Pond5 Images/Imago

USA und Iran verhandeln über Gefangene am Rande der UN-Vollversammlung

Die Vereinbarung wurde über mehrere Monate hinweg ausgehandelt. Für die USA und den Iran stellt sie einen bedeutenden Durchbruch dar. Doch die erbitterten Feinde sind sich nach wie vor in einer Reihe von Fragen uneins, darunter die rasche Ausweitung des iranischen Atomprogramms, die anhaltende militärische Unterstützung Russlands und das harte Vorgehen des Irans gegen abweichende Meinungen im Land.

Das Treffen fand nur wenige Stunden nach der Ankunft von Präsident Biden und dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in New York statt, wo sie an einem Treffen der Staats- und Regierungschefs im Rahmen der UN-Vollversammlung teilnahmen. Ein Treffen der beiden Staatsoberhäupter ist nicht vorgesehen.

In einer Erklärung sagte Biden, die vom Iran befreiten Amerikaner hätten „Jahre der Qual, der Ungewissheit und des Leidens“ hinter sich. Er dankte den Verbündeten der USA für ihre Hilfe bei der Befreiung der Gefangenen und warnte alle US-Bürger davor, in den Iran zu reisen. Er führte auch ein „emotionales Gespräch“ mit den Familien der Amerikaner, so das Weiße Haus.

Republikaner kritisieren Gefangenenaustausch mit dem Iran

Die Freilassung der Gefangenen ist eine große Erleichterung für ihre Familien und Unterstützer, von denen viele seit Jahren auf ihre Rückkehr aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis im Iran warten. Das Abkommen wurde auch von den Republikanern im Kongress scharf kritisiert, die gegen jede Vereinbarung sind, die das Einfrieren iranischer Gelder beinhaltet. Obwohl die Gelder gemäß dem Abkommen nur für den Kauf humanitärer Güter verwendet werden dürfen, argumentieren die Republikaner, dass die Regierung ein Abkommen mit für die USA günstigeren Bedingungen hätte aushandeln sollen.

Inmitten der Gespräche über das Gefangenenabkommen haben die Vereinigten Staaten und der Iran auch eine mögliche informelle Vereinbarung erörtert. Diese soll das iranische Atomprogramm einschränken. US-Beamte haben jedoch darauf bestanden, dass diese Gespräche nichts mit den Verhandlungen über den Gefangenenaustausch zu tun haben.

Iran lässt US-Bürger nach fast acht Jahren Gefangenschaft frei

Zu den vom Iran freigelassenen US-Gefangenen gehört Siamak Namazi, ein iranischer Amerikaner, der fast acht Jahre lang in Teheran hinter Gittern saß, so lange wie kein anderer Amerikaner in der Islamischen Republik. Zu den anderen gehören Morad Tahbaz, ein iranischer Amerikaner, der auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt, und Emad Shargi, ein amerikanisch-iranischer Doppelbürger. Beide wurden letzten Monat aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis im Iran entlassen und unter Hausarrest gestellt, ein erster Schritt im Rahmen der Vereinbarung.



Zwei weitere amerikanische Gefangene, die an dem Austausch beteiligt sind, wurden auf Wunsch ihrer Familien nicht öffentlich bekannt gegeben. „Dies ist ein bedeutender Tag für die Familie Namazi, die seit Anfang 2015 nicht mehr zusammen war“, sagte Jared Genser, der Anwalt der Familie Namazi, in einem Interview. „Ehrlich gesagt, hätten wir nie gedacht, dass dieser Tag tatsächlich kommen würde. Die Familie hat während dieses sehr, sehr langen und schmerzhaften Prozesses ein außergewöhnliches Trauma durchlebt. Es gibt viele Herausforderungen, die vor uns liegen“.

Der komplexe Deal war ein sorgfältig choreographierter Prozess, der sowohl von Teheran als auch von Washington durchgeführt wurde, so US-Beamte, die anonym bleiben wollten, um die sensible Vereinbarung zu beschreiben.



Gefangenenaustausch mit dem Iran: Amerikaner kommen in Doha an

Gegen 9 Uhr morgens, nachdem Washington DC die Bestätigung erhalten hatte, dass sich die fünf Amerikaner an Bord eines Flugzeugs der katarischen Regierung befanden, das den iranischen Luftraum verließ, übermittelte ein hochrangiger Regierungsbeamter eine kurze Erklärung an Reporter. In dieser gab er an, dass die fünf Amerikaner „gut gerüstet“ und sicher auf dem Weg nach Doha seien. An Bord befanden sich auch Effie Namazi, die Mutter von Siamak Namazi, und Vida Tahbaz, die Ehefrau von Morad Tahbaz, sowie die Schweizer Botschafterin in Teheran, Nadine Olivieri Lozano, die in Ermangelung offizieller diplomatischer Beziehungen die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran verwaltet, so die Beamten.

Emad Sharghi (l-r), Morad Tahbaz und Siamak Namazi steigen aus einem Flugzeug der Qatar Airways, das sie von Teheran nach Doha brachte. © Lujain Jo/dpa

Aufnahmen von der Ankunft der Amerikaner in Doha, der Hauptstadt Katars, zeigen, wie Siamak Namazi und Morad Tahbaz aus der Kabine des Flugzeugs steigen und auf das Rollfeld gehen, wo sie von den anwesenden US-Beamten umarmt werden, um sie zu begrüßen. Namazi lächelte und winkte von den Stufen des Flugzeugs aus und schien den Moment zu genießen.



USA lassen fünf Iraner frei

Als die Amerikaner den Iran verließen, ließen die Vereinigten Staaten fünf Iraner frei, von denen einige wegen Verbrechen angeklagt, aber noch nicht verurteilt worden waren. Ein iranischer Beamter bezeichnete sie als Kaveh Afrasiabi, der wegen illegaler Lobbyarbeit angeklagt war, Reza Sarhangpour Kafrani, der wegen des Exports von Laborausrüstung für das iranische Atomprogramm unter Verstoß gegen die Sanktionen angeklagt war, Mehrdad Ansari, der wegen des Erwerbs von Militärausrüstung eine fünfjährige Haftstrafe verbüßt, Kambiz Attar Kashani, der der Verschwörung zum Export illegaler Güter beschuldigt wurde, und Amin Hasanzadeh, der wegen des Diebstahls sensibler Planungsinformationen angeklagt war.



US-Beamte haben sie als einfache, gewaltlose Kriminelle bezeichnet, die keine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA darstellen. Nasser Kanaani, ein Sprecher des iranischen Außenministeriums, erklärte am Montag, der Deal verlaufe wie geplant. „Zwei der in Amerika freigelassenen iranischen Staatsbürger werden nach [Iran] zurückkehren. Eine weitere Person wird aufgrund der Anwesenheit ihrer Familie in ein anderes Land reisen, und die anderen beiden Personen werden in den Vereinigten Staaten bleiben“, sagte Kanaani nach Angaben der iranischen Staatsmedien gegenüber Reportern.

Iran und USA: Geldgeschäfte über Südkorea

In der Zwischenzeit hat ein Netzwerk privater Banken und staatlicher Finanzinstitutionen die Überweisung der Gelder auf Konten abgeschlossen, auf die der Iran unter Aufsicht der Vereinigten Staaten Zugriff haben wird. Die 6 Milliarden Dollar befanden sich in Südkorea, einem der größten Ölkunden Irans, aufgrund einer von der Trump-Administration im Jahr 2018 erteilten Ausnahmegenehmigung, die es Seoul erlaubte, weiterhin iranisches Öl zu kaufen. Diese Mittel wurden 2019 blockiert, als die Trump-Regierung die Sanktionen gegen den Iran verschärfte.

In der letzten Woche wurden diese Gelder in Vorbereitung auf den Abschluss des Abkommens von der koreanischen Währung in Euro umgetauscht, bevor sie auf Konten in Katar überwiesen wurden, die nur für den Kauf von nicht sanktionierten Waren wie Lebensmitteln und Medikamenten verwendet werden können. US-Beamte sagen, dass sie das Geld weiterhin überwachen werden, um sicherzustellen, dass es nicht für ruchlose Zwecke verwendet wird.



Joe Biden und die iranische Regierung: Misstrauen gegenüber Teheran

Raisi sagte vor einer kleinen Gruppe von Journalisten in New York, die nicht eingefrorenen iranischen Öleinnahmen gehörten dem iranischen Volk und würden ausschließlich zur Befriedigung der Bedürfnisse des iranischen Volkes verwendet werden. US-Beamte sagten, dass der Iran erst dann über das Geld verfügen kann, wenn das Büro für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte des Finanzministeriums ein Dokument ausstellt, das besagt, dass die US-Gefangenen ihren endgültigen Bestimmungsort erreicht haben.

Vor dem Gefangenen-Deal war das Verhältnis der Biden-Regierung zu Teheran von tiefem Misstrauen geprägt, vor allem wegen des Scheiterns der Wiederbelebung des Atomabkommens, für das sich Biden bei seiner Kandidatur eingesetzt hatte. Teheran hat sich geweigert, direkt mit Washington zu sprechen, und verlangt, dass Dritte bei der Vermittlung von Gesprächen helfen.

Katar und Oman vermitteln zwischen USA und Iran

Die Regierungen von Katar und Oman spielten eine wichtige Rolle bei der Erleichterung der Gespräche zwischen den beiden Seiten über die Freilassung der Gefangenen und bei der Ausrichtung der Gespräche, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Auch die Schweiz, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Irak spielten eine Rolle.



Die europäischen Verbündeten der Vereinigten Staaten, die ein überarbeitetes Abkommen zur Begrenzung des Teheraner Atomprogramms weitgehend unterstützen, hoffen, dass Fortschritte bei den Gefangenen den Weg für produktivere Atomgespräche ebnen werden, doch die Erwartungen bleiben gering. „Der Iran hat in den vergangenen Jahren und vor allem in jüngster Zeit keinen großen Willen gezeigt, mit den Vereinten Nationen und dem Wiener Übereinkommen zusammenzuarbeiten und seine Verpflichtungen einzuhalten“, sagte die französische Außenministerin Catherine Colonna am Montag vor Reportern in der Vereinten Nationen.

Donald Trump holt die USA aus dem Atomprogramm mit dem Iran

Das iranische Atomprogramm hat sich nach der Entscheidung von Präsident Donald Trump, die Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen von 2015 herauszuholen, erheblich ausgeweitet. Das von der Obama-Regierung ausgehandelte Abkommen sah im Gegenzug zu Sanktionserleichterungen strenge Beschränkungen für das iranische Atomprogramm vor.



Auf die Frage, ob der Gefangenen-Deal zu produktiven Gesprächen an der Nuklearfront führen könnte, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter: „Wir schließen die Tür zur Diplomatie nicht völlig zu, aber wir gehen mit prinzipiellen Maßstäben an sie heran“. „Wenn wir eine Möglichkeit sehen, werden wir sie erkunden“, sagte der Beamte.

Susannah George in Dubai und Michael Birnbaum in New York haben zu diesem Bericht beigetragen.

Zu den Autoren Susannah George ist die Leiterin des Afghanistan- und Pakistan-Büros der Washington Post. Zuvor leitete sie das Büro der Associated Press in Bagdad und berichtete über nationale Sicherheit und Geheimdienste im Washingtoner Büro der AP. John Hudson ist Reporter bei The Washington Post und berichtet über das Außenministerium und die nationale Sicherheit. Er gehörte zu dem Team, das für die Berichterstattung über die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi in die Endrunde des Pulitzer-Preises für Öffentlichkeitsarbeit kam. Er hat aus Dutzenden von Ländern berichtet, darunter die Ukraine, China, Afghanistan, Indien und Belarus.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 18. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.