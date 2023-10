Getränke für 6000 Euro: Party von Gerhard Schröder führt zu Polizeieinsatz

Von: Felicitas Breschendorf

Der Altkanzler lädt Gäste in ein Zwei-Sterne-Restaurant in Hamburg ein. Einer von ihnen weigert sich, seine Rechnung zu bezahlen – und flieht vor der Polizei.

Hamburg – Mit umstrittenen Kontakten trifft sich der Putin-Freund Gerhard Schröder (SPD) häufiger. Am Sonntag (15. Oktober) lud der Altkanzler Gäste in das Zwei-Sterne-Restaurant „Lakeside“ in Hamburg ein. Der Gast, der Aufsehen erregte, stammt jedoch nicht aus Russland, sondern dem Iran.



Aus der SPD wird an dem Abend wahrscheinlich niemand anwesend gewesen sein. Als Schröder kürzlich für seine 60-jährige Mitgliedschaft in der Partei geehrt wurde, erntete es parteiintern Kritik. Grund ist seine Nähe zu Russland und dem Kreml – auch nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs.

6117 Euro kosten die Getränke, die der Geschäftsmann bei Treffen mit Schröder bestellte

Schröder soll nach Informationen der Bild-Zeitung angekündigt haben, alles zu zahlen, was zum Menü gehört: „Bayerisches Wagyu“ etwa, oder eine „Amalfi Zitrone“. Insgesamt kostet ein 7-Gänge-Menü 240 Euro, Getränke sind davon ausgeschlossen.

Gerhard Schröder trinkt gerne einmal ein Gläschen. Hier, 2009, zu Besuch beim Bundestagsabgeordneten Klaus Uwe Benneters (SPD) in der Kolonie Schlachtensee-Süd in Berlin. © Imago/ Metodi Popow

Das reichte dem iranische Geschäftsmann Mazid Y.-F., der ebenfalls zum ausgewählten Kreis gehörte, anscheinend nicht. Er dachte wohl, dass der Altkanzler in seiner Gastfreundschaft keine Grenzen kenne. Oder er hat sein Angebot lediglich falsch verstanden. An dem Abend soll er sich in dem Glauben, dass Schröder sie zahlt, munter Getränke bestellt haben. So exzessiv, dass er am Ende bei einem Wert von 6117 Euro landete – die Zahl stammt aus einem Polizeibericht, der der Bild vorliegt.

Polizei stellt Anzeige gegen den Freund von Schröder

Als nicht Schröder, sondern er selbst die Rechnung erhielt, sei Mazid ausgerastet. Er wolle den Preis auf keinen Fall zahlen. Die Geschäftsleitung des Restaurants informierte nach Angaben der Bild die Polizei. Doch als sie eingetroffen sei, sei der Iraner schon weg gewesen. Er hatte, wie man sagt, die Zeche geprellt.



Es ist kein Zufall, dass sich Schröder mit seinen Gästen abseits der Öffentlichkeit traf. Taucht er dort im Moment auf, erntet er oft böse Blicke. Zuletzt hat er bei dem Einheitsfestakt in Hamburg Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier getroffen – eine heikle Situation. Das Restaurant, in dem Schröder mit ihm und anderen Gäsen saß, befindet sich im Hamburger Grandhotel „The Fontenay“ an der Außenalster.



Der iranische Freund von Schröder ist kein Unbekannter bei der Polizei, heißt es. Im „Fontenay“ habe es mit ihm schon öfter Probleme gegeben. Jetzt laufe eine Anzeige wegen Zechenprellerei gegen Mazid, wie die Hamburger Polizei der Bild bestätigte. Schröder, gegen den eine Anzeige wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gestellt worden war, wollte sich bei der Zeitung nicht zu dem Vorfall äußern. Genauso wenig das „Fontenay“.