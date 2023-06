IS-Kämpfer werden in Syrien vor Gericht gestellt – auch aus Rücksicht vor Erdogan

Von: Erkan Pehlivan

Die Selbstverwaltung in Nordostsyrien muss tausende inhaftierte IS-Kämpfer selbst vor Gericht stellen, nachdem sich der Westen geweigert hat, diese aufzunehmen. Dadurch soll Erdogan nicht verärgert werden.

ar-Raqqa – Noch immer sind in Nordostsyrien rund 11.000 IS-Kämpfer sowie 55.000 IS-Anhänger, Frauen und Kinder aus aller Welt inhaftiert, darunter auch aus Deutschland. Offenbar wollen die Heimatländer die Kämpfer des Islamischen Staates (IS) sowie ihre Familienangehörigen nicht zurückholen. Die „Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens“ (AANES) reagiert jetzt und will die mutmaßlichen Terroristen jetzt selbst vor Gericht stellen, nachdem ihr Ruf nach einem internationalen Tribunal nicht erhört wurde.

Bis zu 100 IS-Terroristen und -Angehörige aus Deutschland

„Die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien hat erklärt, mit Gerichtsverfahren gegen die inhaftierten IS-Mitglieder zu beginnen. Auf Grundlage eines überarbeiteten Terrorgesetzes sollen auch ausländische IS-Mitglieder, die sich seit 2019 in den Haftanstalten der Selbstverwaltung befinden, angeklagt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Deutschlandvertretung von AANES. Bis zu 100 IS-Mitglieder aus Deutschland sollen ebenfalls darunter sein.

Bundesregierung will Erdogan nicht verärgern

Eigentlich unterstützt das Auswärtige Amt die Aufarbeitung der IS-Verbrechen in Syrien, lehnt jedoch ein internationales Tribunal auf geopolitischen Gründen ab. „Die Bundesregierung wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass auch die in Syrien begangenen Gräueltaten des IS aufgearbeitet und strafrechtlich verfolgt werden“, heißt es in einer Antwort auf eine Frage der Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut (Linke). Die Einrichtung eines internationalen Tribunals sei jedoch aus Sicht der Bundesregierung aufgrund unterschiedlich gelagerter internationaler Interessen derzeit nicht durchsetzbar.“



Vor allem wolle die Bundesregierung nicht die Türkei und ihrer Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verärgern, fürchtet die Politikwissenschaftlerin Dastan Jasim, vom German Institute for Global and Area Studies (GIGA) im Gespräch mit unserer Redaktion. „Zu viel Zusammenarbeit mit der kurdischen Selbstverwaltung würde zu viel Anerkennung der kurdischen Selbstverwaltung bedeuten. Und das wollen Sie aus Rücksicht gegenüber der Türkei verhindern.“

Erdogan sieht Selbstverwaltung von AANES als Terroristen

Die Haltung des Westens sowie des Auswärtigen Amtes verärgert jedoch auch Menschenrechtsorganisationen. Damit wolle die Bundesregierung den Nato-Partner Türkei bei Laune halten und nicht verärgern, erzählt Dr. Kamal Sido, Nahostreferent bei der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), im Gespräch mit Fr.de von Ippen.Media. „Denn die AANES wird von Kurden geführt. Diese Kurden gehören zu den Kritikern des türkischen Machthabers Erdogan. Für Erdogan sind diese Kurden reine ‚Terroristen‘, die vernichtet werden müssen“.

Deutsche Ermittlungsbehörden können Kriegsverbrechen nicht aufklären

Zudem seien deutsche Ermittlungsbehörden, die gegen einzelne IS-Angehörige in Deutschland wegen Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen oder Völkermord an den Yeziden und anderen Volksgruppen ermitteln, oder Rechtsanwälte, die mutmaßliche IS-Angehörige oder Kämpfer in Gerichtsverfahren vertreten, dringend auf Aussagen der in Nordsyrien inhaftierten IS-Angehörigen angewiesen. „Die deutsche Bundesregierung, insbesondere das Auswärtige Amt in Berlin, darf die deutschen Ermittlungsbehörden und einzelne Anwälte in Sachen IS nicht im Stich lassen. Es kann nicht sein, dass Erdogan bestimmt, mit wem deutsche Behörden und Einzelpersonen sprechen und mit wem nicht“, so Sido.

IS-Gefangene versuchen immer wieder Ausbrüche

Die Bundesregierung fordert von der Selbstverwaltung in der Region bei den Strafprozessen gegen IS-Kämpfer die EInhaltung internationale Standards. „Um die von der Bundesregierung angesprochenen internationalen Standards einhalten zu können, haben wir die internationale Gemeinschaft zur Beobachtung der Gerichtsverfahren eingeladen, was bereits auf einiges Interesse gestoßen ist,“ erzählt uns im Gespräch Abdulkarim Omar, Repräsentant der AANES-Selbstverwaltung in Europa. Derzeit fänden keine Rückholaktionen männlicher IS-Gefangener statt. „Dies stellt angesichts wiederholter Fluchtversuche ein ernstzunehmendes Risiko für die Sicherheit und Stabilität der Region dar“, warnt Omar. (Erkan Pehlivan)