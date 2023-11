Islamkonferenz und Ditib: „Die Politik muss aufhören, legalistischen Islamismus zu hofieren“

Von: Peter Sieben

Drucken Teilen

Die Islamkonferenz ist in diesem Jahr eine Krisensitzung. Ein Experte sagt: Deutschland war lange zu naiv im Umgang mit Islamverbänden. Vor allem einer Gruppe macht er Vorwürfe.

Berlin – Es ist ein bisschen wie mit der bösen Fee bei Dornröschen, die nicht eingeladen wurde. Am Dienstag und Mittwoch findet die Islamkonferenz in Berlin statt, die angesichts des Kriegs in Israel diesmal eine Krisensitzung ist. Im Vorfeld hatte es viel Kritik an den großen Islamverbänden gegeben, weil sie sich kaum gegen Judenhass ausgesprochen hatten. Doch ausgerechnet Vertreter von konservativen Institutionen wie Ditib, Islamrat oder Zentralrat der Muslime sind nicht an prominenter Stelle mit dabei. In diesen Tagen würden die Verbände ihr wahres Gesicht zeigen, sagt Politologe und Islamwissenschaftler Ralph Ghadban – und fordert ein Umdenken der Politik im Umgang mit Ditib.

Dr. Ralph Ghadban ist Islamwissenschaftler und Publizist. © Kai Kitschenberg/imago

Vertreter von Ditib bei Islamkonferenz nicht dabei

Denn die große Organisation, die inzwischen vollständig abhängig ist vom türkischen Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan, sei komplett islamistisch durchdrungen. Die Ditib war einst unter anderem gegründet worden, um eine Ausweitung der islamistischen Bewegung Milli Görüs in Deutschland zu stoppen, die als antidemokratisch gilt. „Ditib hatte eine säkulare Politik, das hat sich komplett geändert“, erklärt Ghadban. Erdogan habe die Ditib bei der Islamkonferenz 2006 gezwungen, mit dem Islamrat und dem Zentralrat den Koordinationsrat der Muslime zu gründen. Der wiederum vertritt vor allem konservativ-fundamentalistische Muslime.

Ihre heutige Macht über muslimische Gemeinden in Deutschland hätten die konservativen Islamverbände auch einer gewissen Naivität der Politik zu verdanken: „Die Politiker in Deutschland haben gedacht: Wenn man die Leute umarmt, dann bleiben die friedlich. Aber wenn man böse Leute umarmt, dann sind die sehr nah und können einem ein Messer in den Bauch rammen“, so Ghadban.

Islamwissenschaflter über Ditib: „Die Politik muss aufhören, legalistischen Islamismus zu hofieren“

Ähnlich sieht das Islamwissenschaflter Ahmad Omeirate. „Die Politik muss aufhören, legalistischen Islamismus zu hofieren“, sagte er jüngst gegenüber IPPEN.MEDIA. Der Zentralrat der Muslime, Teile von Ditib und Milli Görüs seien islamistisch geprägt. Weil sie nicht gewaltorientiert sind, bezeichnet man diese Art von Extremismus als legalistischen Islamismus. „Das sind verfassungsfeindliche Organisationen, von denen sich der Staat distanzieren muss. Die meisten Muslime sind darin auch gar nicht organisiert.“

Ralph Ghadban sieht vor allem eine neue Generation von eher links gerichteten Politikerinnen und Politikern in der Verantwortung „Die Linken sehen Islamisten als Verbündete. Man setzt auf diese Klientel, auch aus strategischen Gründen, denn das sind potenzielle Wähler. Die wählen sicher nicht CDU“, so der Politologe. Über Jahre hatte es eine Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen und unter anderem Ditib gegeben, etwa bei der Ausbildung von Imamen in Deutschland. „Hätte die CDU Söder aufgestellt statt Armin Laschet, der ja ein Mini-Merkel ist, dann würde es jetzt anders aussehen, dann wäre die CDU vielleicht in der Regierung. Mit SPD und Grünen aber wird alles so bleiben, die hofieren die Islamisten weiter.“

Experte fordert klares Bekenntnis zur Staatsräson bei Islamkonferenz

Von der Islamkonferenz erhoffe er sich ein endlich klares Bekenntnis zur deutschen Staatsräson: „Wir haben in Deutschland alle eine historische Verantwortung. Jeder, der was anderes sagt, verhält sich schon antisemitisch.“ Islamverbände wie Ditib hätten sich erst nach viel Druck überhaupt zu dem Thema geäußert. „Es ist klar, wie sie denken, genau wie Erdogan wollen sie, dass der Staat Israel abgeschafft wird. Jetzt werden sie bloßgestellt, weil sie keine klare Position beziehen.“ (pen)