Versteckte Dokumente: Israelische Armee macht offenbar wichtige Entdeckung

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Bei Durchsuchungen des bombardierten Flüchtlingslagers Dschabalia soll das israelische Militär wichtige Unterlagen und Einsatzbefehle der Hamas gefunden haben.

Gaza – Während der Kämpfe zwischen Israel und der islamistischen Hamas kam es am 31. Oktober zu einem Großangriff auf das Flüchtlingslager Dschabalia, im Norden des Gazastreifens. Die israelische Armee hatte das Lager mit Kampfflugzeugen und Bodentruppen angegriffen. Laut israelischen Angaben handelte es sich um eine militärische Hochburg der Hamas. Zahlreiche Zivilisten wurden dabei verletzt oder kamen ums Leben. Nach dem Angriff fanden Soldaten geheime Informationen. Das israelische Militär veröffentlichte Details.

Israelische Armee soll Hamas-Geheimdokumente gefunden haben

Soldaten der Givati-Brigade des IDFs sollen nach den Angriffen die Kontrolle über die Hamas-Hochburg ergriffen haben. Bei Durchsuchungen der Gebäude wurden nach israelischen Angaben Einsatzkarten, Kommunikationsmittel, Kommando- und Kontrolltabellen sowie persönliche Daten von Hamas-Kommandeuren und Terroristen gefunden, wie die IDF in einer Pressemitteilung mitteilte. Wie The Jerusalem Post am 3. November berichtete, sollen auch Einsatzbefehle der Terrororganisation gefunden worden sein.

Israelische Soldaten fanden bei Durchsuchungen des Flüchtlingslagers Dschabalia Geheimdokumente. © Screenshot X/@NoiseAlerts

„Die Givati-Brigade überfiel Gaza-Stadt. Während des Überfalls drang die Einheit zusammen mit dem 196. Panzerbataillon in die Festung ein und kämpfte harte Kämpfe mit Terroristen“, zitierte The Jerusalem Post einen Kommandeur der Givati-Brigade, der „Z“ genannt wurde. Dabei soll die Brigade einige Hamas-Terroristen getötet haben sowie Schächte und den Untergrund zerstört haben. Sie fanden „wichtige Geheimdienstmaterialien“, so der Kommandeur weiter.

Hamas-Unterlagen: Israelischer Geheimdienst wertet Material aus

Die gefundenen Materialien werden von den israelischen Geheimdiensten und anderen wichtigen Einheiten geprüft, wie ynetnews.com schrieb. Die Informationen sollen dem israelischen Militär in zukünftigen Kampfeinsätzen helfen. Unter den Toten soll sich auch der Hamas-Kommandeur Ibrahim Biari befinden, der israelischen Angaben nach unter anderem an den Hamas-Massakern im israelischen Grenzgebiet am 7. Oktober beteiligt gewesen war. Dieser habe sich unter Zivilisten versteckt.

Laut der Nachrichtenagentur AFP sind bei dem Angriff auf das Flüchtlingslager mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Hamas sollen sich auch sieben verschleppte Geiseln aus Israel unter den Opfern befinden. Nur ein Tag später kam es zu einem erneuten Anschlag auf Dschabalia, bei dem weitere 27 Menschen getötet wurden. (vk)