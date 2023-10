Bodenoffensive erst nach Biden-Besuch – doch was passiert danach in Gaza?

Von: Tadhg Nagel

Teilen

Eine israelische Bodenoffensive ist noch nicht gestartet. Selbst nach einem möglichen Sieg über die Hamas ist die Zukunft Gazas ungewiss.

Jerusalem - Eine bereits kurz nach dem überraschenden Angriff der militant-islamistischen Hamas auf Israel angekündigte Bodenoffensive im Krieg in Israel ist bisher ausgeblieben. Ein Armeesprecher dementierte bei Ippen.Media, dass die Maßnahme „verschoben“ wurde. Ein Grund für einen späteren Beginn liegt aber auf der Hand: den Besuch von US-Präsident Joe Biden.

Biden wird am Mittwoch (18. Oktober) nach Israel reisen, wo er unter anderem mit Premierminister Benjamin Netanyahu zusammentreffen wird. US-Außenminister Antony Blinken hatte die Reise angekündigt. Er sagte, Biden komme zu einem „kritischen Zeitpunkt für Israel, für die Region und die Welt“. Der US-Präsident werde dabei „das Recht und die Pflicht“ Israels verdeutlichen, sich „zu verteidigen und zukünftige Anschläge zu verhindern“.

Zudem werde es ein Briefing über Kriegsziele und -strategie geben, wobei Biden erfahren werde, wie Israel gewährleisten wolle, „dass die Opfer unter der Zivilbevölkerung so gering wie möglich gehalten werden und humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza geleistet werden kann“. Am Dienstag war Kanzler Olaf Scholz als erster ausländischer Regierungschef seit dem Überfall auf Israel in dem Land zu Gast.

„Jedes Mitglied der Hamas“ soll bald „ein toter Mann“ sein - Doch was kommt nach dem Krieg in Israel?

Doch auch für die Zeit nach Bidens Besuch bleibt das weitere Vorgehen Israels unklar. Gleich nach dem Angriff der Hamas hatte Netanjahu angekündigt, man werde die „Fähigkeiten der Hamas zerstören“. Diese Aussage wurde inzwischen in zahlreichen Variationen verwendet, wie die FAZ schreibt.

Beispielsweise habe es genießen, die Hamas dürfe nie mehr eine Bedrohung für Israel darstellen können. Netanjahu habe vom Ziel gesprochen, die „militärischen und Regierungsfähigkeiten der Hamas“ zu zerstören, sowie, dass „Jedes Mitglied der Hamas“ bald „ein toter Mann“ sei. Solange nicht alle Hamas-Funktionäre getötet seien, habe man „die Mission nicht erfüllt“, erklärte der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant am Sonntag (15. Oktober).

US-Präsident Biden warnt: Israel als Besatzungsmacht in Gaza wäre ein „großer Fehler“. © IMAGO/Ting Shen / Pool via CNP /MediaPunch

Die israelische Armee bereitet sich derzeit also auf den Kampf vor. Allerdings ist eine Bodenoffensive mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden - auch wenn die israelische Armee urbane Kriegsführung intensiv trainiert hat, wie der Militärexperte Fabian Hinz im Schweizerischen Sender SRF zu bedenken gab. Die Gebäude im Gazastreifen seien zum Teil zu Festungen ausgebaut, zudem kämpfe man immer auf zwei Ebenen: einerseits auf dem Boden, andererseits in die Höhe. Die Situation sei daher unberechenbar. Vor allem aber müssten sich die Soldaten ständig fragen, ob „nun ein Zivilist oder ein Kämpfer“ vor ihnen stehe. Es gibt Befürchtungen, dass die Hamas die Bewohner des Gazastreifens als menschliche Schutzschilde missbrauchen könnte.

Gaza-Bodenoffensive bleibt schwierig - Zivilisten und Geiseln als menschliche Schutzschilde der Hamas?

Um zu verhindern, dass unschuldige Palästinenser ums Leben kommen, hatte die israelische Regierung die Bewohner des nördlichen Gazastreifens daher aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und nach Süden zu gehen. Hilfsorganisationen hatten jedoch gewarnt, dass eine Evakuierung in kurzer Zeit unmöglich sei. Zudem ist der einzige Grenzübergang in Rafah weiterhin geschlossen. Israels Luftwaffe fliegt derweil weiter Angriffe, um wichtige militärische Ziele vor einer Bodenoffensive zu zerstören. Die ARD-„Tagesschau“ berichtete unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Gaza, dass die Zahl der Toten in Gaza bereits auf 2.750 angestiegen sei. Das Ministerium unterstehe allerdings der Hamas, daher seien die Zahlen nicht verifizierbar.

Bei einem Einmarsch Israels könnte die Hamas auch die israelischen Geiseln als menschliche Schutzschilde missbrauchen. Nach Angaben der islamistischen Miliz sind bei den Angriffen bereits jetzt mehrere der entführten Geiseln getötet worden. 199 Menschen befinden sich nach israelischen Angaben insgesamt in Geiselhaft. Wie die FAZ berichtet, hat die Hamas-Führung angeboten, über die Geiseln zu verhandeln, sofern die Luftangriffe eingestellt werden. Bisher lehne die israelische Regierung Verhandlungen jedoch ab, um sich nicht erpressbar zu machen.

Bodenoffensive Israels ist nicht die einzige Möglichkeit - „es könnte etwas anderes sein“

Angesichts der schwierigen Situation ist es letztlich nicht klar, ob es überhaupt zu einer Bodenoffensive kommen wird. „Alle sprechen von einer Bodenoffensive, aber es könnte etwas anderes sein“, sagte der israelische Armeesprecher Richard Hecht der dpa. Genau sowenig klar wie das weitere Vorgehen der israelischen Armee, ist die Frage, was nach dem erhofften Sieg über die Hamas folgen könnte. Der Militärexperte Carlo Masala sagte im ZDF-„Morgenmagazin“, dass es im Moment nur ein militärisches Ziel gebe: die politische und militärische Auslöschung der Hamas. „Das Problem ist aber, dass wir bislang noch keinen politischen Plan haben“, so Masala.

Biden machte in einem am Wochenende ausgestrahlten Fernsehinterview mit dem Sender CBS deutlich, dass es ein „großer Fehler“ wäre, Israel selbst wieder zur Besatzungsmacht im Gazastreifen werden zu lassen. „Hineinzugehen und die Extremisten auszuschalten“ sei notwendig, danach müsse man jedoch eine Zwei-Staaten-Lösung anstreben. „Es muss eine palästinensische Autorität geben. Es muss einen Pfad zu einem palästinensischen Staat geben“, sagte der US-Präsident. Gleichzeitig appellierte Biden an Israel, geltendes Kriegsrecht einzuhalten und Standards zu befolgen.

Verschiedenste Szenarien für Zeit nach Israel-Krieg - Quasiautonome Verwaltung in Gaza?

In Israel werden derweil verschiedenste Szenarien erwogen, von denen die meisten jedoch als unrealistisch gelten, wie die FAZ schreibt. Eine der diskutierten Möglichkeiten sei das Einrichten einer temporären Treuhandschaft über Gaza. Die könne dann zunächst mithilfe von Soldaten aus muslimischen Ländern abgesichert und später in die Hände der von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas geführte Palästinensische Autonomiebehörde (PA) übergeben werden. Das erscheine angesichts der Unbeliebtheit der korrupten PA unter den Palästinensern aber als zu weit hergeholt. Zudem gebe es zu viele Bemühungen von Teilen der israelischen Regierung, die PA weiter zu schwächen.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Eine weitere Möglichkeit sei die quasiautonome Verwaltung urbaner Gebiete des Gazastreifens in lokalen Arrangements, während ländlicheren Teile unter israelische Kontrolle kommen würden. Diese Lösung wäre mit der Aufteilung des Westjordanlands in A-, B- und C-Gebiete vergleichbar. Für die palästinensischen Bestrebungen, einen eigenen Staat zu errichten, wäre dies jedoch ein weiterer Rückschlag. (tpn)