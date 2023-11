„Wir tauschen keine Geiseln aus“ - Israels Botschaft kritisiert Wortwahl deutscher Medien

Von: Lisa Mariella Löw

„Wir sind gezwungen, verurteilte Gewalttäter aus dem Gefängnis zu lassen.“ Die israelische Botschaft beanstandet die Berichterstattung in Deutschland.

Berlin - Die israelische Botschaft hat die Wortwahl von ARD und ZDF in ihrer Berichterstattung des Gaza-Krieges bemängelt. Die öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender hätten die am 7. Oktober von der Hamas verschleppten Geiseln mit inhaftierten Terroristen gleichgesetzt. Das postete die Botschaft auf der Plattform X.

Das kritisierte Wort war im Zusammenhang mit der von Israel und der Terrororganisation Hamas beschlossenen Feuerpause gefallen, wie in dem Beitrag zu sehen ist. Beide Kriegsparteien hatten zuvor eine Freilassung von Geiseln geeinigt. Die Hamas hatte Zivilisten entführt, darunter seien friedliche Bewohner der Kibbuzim nahe des Gazastreifens und Festivalbesucher, wie die Berliner Morgenpost berichtete. Israel hingegen halte keine Palästinenser in Geiselhaft. Ausgetauscht würden Straftäter, die in einem Rechtsstaat wegen schwerer Gewaltverbrechen verurteilt wurden.

Kein „Geiselaustausch“: Israel sei gezwungen, verurteilte Gewalttäter freizulassen

Verschleppt und doch allgegenwärtig im israelischen Alltag: Fotos von Hamas-Geiseln an einer Straße von Tel Aviv. © Ahmad Gharabli/afp

Dennoch schrieben ARD und ZDF von einem „Geiselaustausch“ zwischen Israel und der Hamas. Auch in unseren Artikeln auf Fr.de und merkur.de wurde der Begriff zeitweise verwendet, nach Kritik daran aber geändert. Laut dem Online-Portal Exxpress haben auch österreichische Medien wie Puls24 und die Tiroler Tageszeitung diese Wortwahl benutzt.

Gegen diese Wortwahl wehrte sich die israelische Botschaft auf X: „Wir tauschen keine Geiseln aus. Geiseln gibt es nur auf einer Seite.“ Geiseln hätte ausschließlich die Terror-Organisation Hamas genommen. Und: „Israel hat niemals irgendwelche Geiseln genommen. Wir sind nun gezwungen verurteilte Gewalttäter aus dem Gefängnis zu lassen, um unsere Familien wieder zu vereinen.“

Politologe Prof. Jürgen Falter kritisierte ebenfalls die Wortwahl der öffentlich-rechtlichen Medien: „Hier wird gleichgesetzt, was nicht gleichgesetzt werden darf“, sagte er der BILD. Die Hamas hätte Frauen und Kinder entführt und halte sie als Geiseln, während Israel nun bereit sei, berechtigterweise Inhaftierte freizulassen. Der Begriff „Geiselaustausch“ sei eine „irreführende Verharmlosung“.

Nach Kritik von israelischer Botschaft: ARD reagiert auf falsche Wortwahl

ARD reagierte auf die Bemängelung der israelischen Botschaft und schrieb unter den entsprechenden Beitrag:

„Die Überschrift war in einer früheren Version nicht korrekt. Wir haben sie nachträglich geändert.“

Im Rahmen der Waffenruhe ab dem 24. November um 7 Uhr Ortszeit (6 Uhr MEZ) sollen in den nächsten vier Tagen laut der Tagespost mindestens 50 der rund 240 von der Hamas verschleppte Frauen und Kinder freigelassen werden. Als Reaktion verspreche Israel, 150 palästinensische Gefangene, hauptsächlich Frauen und Minderjährige, aus den israelischen Gefängnissen zu entlassen. Israel hat darüber hinaus angekündigt, für jede zehnte weitere von der Hamas freigelassene Geisel einen zusätzlichen Tag Waffenruhe zu gewähren. Die ersten 13 Geiseln aus dem Gazastreifen sollten um 16 Uhr Ortszeit (15 Uhr deutscher Zeit) freigelassen werden. Ein Kriegsende scheint jedoch weiterhin nicht in Sicht: Israels Premier Benjamin Netanjahu habe bereits angekündigt, den Kampf gegen die Hamas fortzusetzen, berichtete der RND. (Lisa Mariella Löw)