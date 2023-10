Israel droht weitere Front im Krieg: Hisbollah erklärt sich „vorbereitet“

Von: Kilian Beck

Teilen

Pro-iranische Hisbollah-Kämpfer legen während einer inszenierten Militärübung in einem Lager im südlibanesischen Dorf Aramta einen Eid ab. © Marwan Naamani/dpa

Ein Führer der Hisbollah im Libanon droht Israel. Mit einer Bodenoffensive in Gaza würde ein Angriff der schiitisch-islamistischen Miliz immer wahrscheinlicher werden.

Beirut – Die israelische Regierung und die USA wollen sie unbedingt vermeiden: die zweite Front zum Libanon im Angriff auf Israel. Im Süden fielen Terroristen der islamistischen Hamas-Miliz am vergangenen Samstag in israelische Wohnorte ein und massakrierten und verschleppten Zivilist:innen. Im Norden blieb die schiitisch-islamistische Hisbollah-Miliz in den vergangenen Wochen „relativ ruhig“, sagte ein israelischer Militärsprecher am Freitagmorgen. Nun verkündete die Hisbollah laut der Nachrichtenagentur Reuters, man sei „völlig vorbereitet“, Israel anzugreifen und warte darauf, „dass es so weit ist“.

Der stellvertretende Chef der Hisbollah Naim Kassim sprach am Freitag auf einer Kundgebung im Süden Beiruts, begleitet von „Tod Israel“-Sprechchören, berichtete Reuters. Dort sagte er, man lasse sich von der US-Präsenz im Mittelmeer nicht beeindrucken. Die US-Marine hatte zuletzt einen Flugzeugträgerverband vor die Küste Israels und des Libanons entsandt. US-Präsident Joe Biden warnte alle Anrainer Israels nicht in die Kämpfe einzugreifen.

Hamas greift auch aus dem Libanon an

In der vergangenen Woche kam es bereits zu Schusswechseln und Luftalarm: Am Mittwoch griff die Hisbollah einen israelischen Grenzposten zum Libanon an. Das israelische Militär griff daraufhin nach eigenen Angaben Stellungen der Miliz im Libanon an. Die Times of Israel berichtete, auch die Hamas und die Terrorgruppe Islamischer Dschihad operierten aus dem Libanon heraus. So kam es am Montag zu einem Schusswechsel zwischen israelischen Truppen und Terroristen, bei dem drei Israelis und zwei Terroristen des Islamischen Dschihad getötet wurden.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Wann greift die Hisbollah Israel an?

Laut der US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ (ISW) hat die Hisbollah auch bereits angekündigt, wann sie Israel angreifen würde. Das ISW schreibt, sollte Israel eine Angriff mit Bodentruppen auf Gaza starten, würde die Hisbollah in den Krieg eintreten. Die Hisbollah gilt dem ISW zufolge als deutlich besser bewaffnet als die Hamas und hat zudem direkte Nachschubwege über Syrien in den Iran. Gleichzeitig mit der israelische Bodenoffensive wird also ein Kampf an zwei Fronten immer wahrscheinlicher. Einen Flächenbrand im ganzen Nahen Osten würde das aber nicht unbedingt bedeuten, das ISW listet in seinen Analysen keine andere Gruppe oder einen anderen Staat, der im Falle einer Bodenoffensive gegen Hamas und Hisbollah eingreifen würde.

Hisbollah-Führer Naim Kassim auf einer antisemitischen Kundgebung im Süden Beiruts. © ANWAR AMRO/AFP

Israel warnt Zivilbevölkerung vor eigenem Angriff

Am Freitag forderte das israelische Militär 1,1 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser auf, Gaza-Stadt zu verlassen. Man werde nach Ablauf einer 24-Stunden-Frist mit „großer Kraft“ dort angreifen. Israel berief am Dienstag 360.000 Reservist:innen ein, von denen sich nun viele an der Grenze zum Gaza-Streifen in Kampfverbänden sammeln, darüber informierten die israelischen Streitkräfte am Freitagmorgen.

Die Hamas forderte die Zivilbevölkerung in Gaza laut Reuters auf, der „Desinformation Israels“ nicht zu folgen. Laut der US-Administration zeigte sich Israel am Freitag bereit, „einige sichere Gebiete“ für die Zivilbevölkerung Gazas zu schaffen. Das solle jetzt, so ein US-Vertreter, mit dem Roten Kreuz und dem Roten Halbmond sowie den Vereinten Nationen umgesetzt werden.