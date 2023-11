UN evakuiert Babys aus Al-Schifa-Krankenhaus – WHO schildert Lage

Ein Mitarbeiterin des Gesundheitswesens kümmert sich um evakuierte Frühgeborene in einem Krankenhaus in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen, 19. November 2023. Einunddreißig Frühgeborene des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt wurden am Sonntag evakuiert. © Xinhua/Imago

Israelische Angriffe auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen lassen Kritik immer lauter werden. Menschenrechtsgruppen sprechen sogar von Kriegsverbrechen.

Jerusalem - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte am Sonntag (19. November) mit, dass sie 31 Frühgeborene aus dem Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt evakuiert und in eine Einrichtung nahe der ägyptischen Grenze gebracht hat. Es ist ein Zeichen für eine breitere Anstrengung zur Rettung der Schwächsten inmitten der israelischen Belagerung des weitläufigen medizinischen Komplexes.

Offizielle Vertreter Israels haben die Stürmung von Al-Schifa damit begründet, dass das Krankenhaus das „schlagende Herz“ der Operationen der terroristischen Hamas sei - eine Behauptung, für die sie zumindest noch keine stichhaltigen Beweise vorlegten. Als ein Bewertungsteam der Vereinten Nationen (UN) am Samstag (18. November) das Krankenhaus erreichte, glich die einst blühende Einrichtung einer „Todeszone“, wie die WHO erklärte.

Draußen fand das Team Dutzende Leichen in einem Grab vor. Im Krankenhaus waren 25 verängstigte Sanitäter zurückgeblieben, als die israelischen Truppen sich näherten. Sie schworen, die fast 300 Patientinnen und Patienten, die nicht sicher transportiert werden konnten, nicht im Stich zu lassen. Zu den schwersten gesundheitlichen Problemen gehörten den Angaben zufolge Amputationen, Verbrennungen, Wirbelsäulenverletzungen sowie Brust- und Bauchtraumata.

Angst vor Eskalation im Krieg in Israel

Seit dem 7. Oktober, als der Krieg in Israel als Reaktion auf einen mörderischen Hamas-Angriff begann, bei dem 1200 Menschen gestorben waren, wurden mindestens 11.100 Palästinenserinnen und Palästinenser in dem Gebiet getötet. Die Kämpfer nahmen außerdem mehr als 200 israelische und ausländische Geiseln und brachten sie nach Gaza.

Am Sonntag waren die Auswirkungen des Krieges erneut in der gesamten Region zu spüren. Im Jemen beschlagnahmten die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen ein Schiff, das mit einem israelischen Schifffahrtsmagnaten in Verbindung steht und mehrere Nationalitäten an Bord hat. Das israelische Militär teilte außerdem mit, dass zehn Mörsergranaten aus dem Libanon auf Israel abgefeuert wurden, was die Befürchtung einer schleichenden Eskalation zwischen den israelischen Streitkräften und der libanesischen militanten Gruppe Hisbollah noch verstärkt.

Trotz des Aufflammens der regionalen Spannungen hofft Israel, in den nächsten Tagen eine „bedeutende“ Anzahl von Geiseln aus dem Gazastreifen befreien zu können, wie Israels Botschafter in den Vereinigten Staaten, Michael Herzog, am Sonntag (19. November) erklärte. Das von Katar vermittelte Abkommen soll im Gegenzug für die Geiseln eine Pause bei den Kämpfen beinhalten.

USA drängen Israel zu humanitären Hilfen

Die USA haben Israel dazu gedrängt, täglich etwa 100 Lastwagen mit humanitärer Hilfe in den Gazastreifen zu lassen, da die Zivilbevölkerung unter einer so schweren Nahrungsmittelkrise leidet, dass das Welternährungsprogramm vor einem möglichen Hungertod gewarnt hat. Hilfsorganisationen sagen jedoch, dass die per Lastwagen eintreffenden Hilfsgüter im Vergleich zu dem Bedarf nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind.

Im südlichen Gazastreifen haben Vertriebene aus dem Norden Krankenhäuser, Notunterkünfte und Wohngebiete erreicht und die ohnehin schon knappen Ressourcen weiter belastet. Im Süden sind riesige Zeltlager entstanden, in denen der starke Regen der vergangenen Tage das Elend noch verschlimmert hat.

Im nördlichen Gazastreifen, wo Israel seine Bodenoffensive konzentriert hat, gingen den Ärzten bereits letzte Woche die Narkose- und Schmerzmittel für Operationen aus. Ein Stromausfall in Al-Schifa zwang die Mediziner, 39 Babys aus ihren Inkubatoren zu nehmen. Um die Säuglinge warmzuhalten, legte das Personal sie eng aneinander und wickelte sie in Alufolie und medizinische Kittel. 31 Säuglinge überlebten das Warten auf die Evakuierung, zwei von ihnen starben in der Nacht, bevor ein UN-Team sie erreichte, so die WHO.

Säuglinge aus Al-Schifa-Krankenhaus evakuiert

Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der WHO, sagte am Sonntag, dass 31 „sehr kranke“ Säuglinge in Krankenwagen der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft in den südlichen Gazastreifen evakuiert worden seien. Die Mission fand unter „extrem intensiven und risikoreichen Sicherheitsbedingungen“ statt, sagte Tedros und fügte hinzu, dass seine Organisation in den kommenden Tagen voraussichtlich weitere Patienten evakuieren werde.

Der Sprecher des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, Ashraf al-Qudra, sagte, die Babys würden am Montag nach Ägypten gebracht und ihre Eltern gebeten, sich an das Tal al-Sultan-Krankenhaus in der südlichen Stadt Rafah zu wenden, um die Erlaubnis zur Ausreise ihrer Kinder zu erhalten.

Es war unklar, wie die Mütter benachrichtigt werden würden oder ob sie in der Lage sein würden, die Reise anzutreten. Treibstoffmangel und Kriegsschäden haben das Kommunikationsnetz im Gazastreifen unterbrochen, und humanitäre Organisationen sagen, dass der Weg aus Gaza-Stadt, wo eine unbekannte Zahl von Zivilistinnen und Zivilisten eingeschlossen ist oder zu viel Angst hat, die Stadt zu verlassen, voller Gefahren ist.

Ärzte ohne Grenzen teilte am Sonntag mit, dass ein Verwandter eines Mitarbeiters getötet und ein weiterer verwundet wurde, nachdem die israelischen Streitkräfte am Vortag „absichtlich“ auf einen Konvoi mit 140 Mitarbeitern der Organisation und deren Familienangehörigen geschossen hatten. Der Konvoi war nach Angaben der Organisation, die auch unter der französischen Abkürzung MSF bekannt ist, deutlich gekennzeichnet, und beide Kriegsparteien waren über seine Durchfahrt informiert.

„Es handelte sich nicht um ein Kreuzfeuer“, sagte Michel O. Lacharité, der Leiter der Notrufzentrale von Ärzte ohne Grenzen, am Sonntag. „Es war gezielt. Unsere MSF-Fahrzeuge sind deutlich mit einem großen Logo - MSF - auf der Motorhaube, auf dem Dach und an den Türen gekennzeichnet.“

Der Konvoi hatte sich auf den Weg gemacht, als mehr als 2500 Menschen, die in Al-Schifa Zuflucht gesucht hatten, ebenfalls evakuiert wurden, nachdem die israelischen Truppen ihnen eine Stunde Zeit gegeben hatten, um die Stadt zu verlassen, so die Gesundheitsbeamten. Erschöpft und erschöpft liefen viele von ihnen die 15 Meilen nach Khan Younis im Süden. Am Sonntagabend suchten Menschen erneut Schutz auf dem Gelände von Ärzte ohne Grenzen in der Nähe von al-Shifa, ohne Essen und Wasser, sagte Lacharité.

Unklar, ob Israel der Zivilbevölkerung die Rückkehr erlaubt

Kürzlich warfen israelische Flugzeuge in der Nähe der Stadt Flugblätter ab, in denen die Bewohner aufgefordert wurden, sich erneut in Bewegung zu setzen, da die Militärführung signalisierte, dass die Offensive bald über den Norden hinausgehen würde.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte am Samstag, dass seine Streitkräfte den Raum für die Operationen der Hamas „mit jedem Tag“ verkleinern würden. „Die Menschen im südlichen Gazastreifen werden das auch bald verstehen“, sagte er.

Starker Regen im Gazastreifen verschlechtert die Bedingungen in einem Lager in Khan Younis am Sonntag. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Ein Bodenangriff im Süden des Gazastreifens würde jedoch Hunderttausende Menschen ins Kreuzfeuer bringen, von denen viele bereits auf der Flucht sind und nirgendwo mehr hin können. Israelische Angriffe und intensive Kämpfe in den Städten haben einen Großteil des nördlichen Gazastreifens verwüstet, und es blieb unklar, ob Israel den Zivilisten die Rückkehr erlauben würde.

Die Regierung Biden ist zunehmend unzufrieden mit dem Verlust von Menschenleben im Gazastreifen. Am Sonntag warnte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Jon Finer, dass ohne eine sorgfältige Planung der Operationen im Süden die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.

Israel habe das Recht, militante Hamas-Kämpfer im südlichen Gazastreifen zu verfolgen, sagte Finer in der CBS-Sendung „Face the Nation“, fügte aber hinzu: „Ihre Operationen sollten erst dann fortgesetzt werden, wenn diese Menschen - diese zusätzlichen Zivilisten - in ihrer militärischen Planung berücksichtigt worden sind“. „Und deshalb werden wir ihnen das direkt mitteilen und haben es ihnen auch direkt mitgeteilt“, sagte er.

Menschenrechtsgruppen bezeichnen israelische Angriffe als Kriegsverbrechen

Die internen Berechnungen der israelischen Armee über die Schwelle für zivile Opfer, die nicht veröffentlicht werden, scheinen nach Ansicht von Rechtsexperten höher zu sein als bei früheren Operationen, da die militärischen Planer den Kampf gegen die Hamas als existenziell betrachten.

Nach internationalem Recht müssen Militärs klar zwischen Zivilisten und Kombattanten unterscheiden und alle möglichen Maßnahmen ergreifen, um zivile Schäden zu vermeiden. In der Praxis haben die israelischen Angriffe Wassertürme und Bäckereien, Schulen und Krankenwagen getroffen. Menschenrechtsgruppen haben weitere Angriffe als mögliche Kriegsverbrechen bezeichnet und auf eine internationale Untersuchung gedrängt.

Unter den Familien der israelischen und ausländischen Geiseln im Gazastreifen wächst die Wut darüber, dass es der israelischen Regierung nicht gelungen ist, eine Freilassung zu erreichen. Einige sind entsetzt über die Intensität der Bombardierung und befürchten, dass auch ihre Angehörigen davon betroffen sein werden; andere bezeichnen die Militäroperation als notwendige Reaktion auf den Massenmord im Oktober und die Entführungen.

Geisel-Deal zwischen Israel und Hamas greifbar?

Die Washington Post berichtete am Samstag, die Parteien stünden kurz vor einer Einigung, die im Gegenzug für eine fünftägige Kampfpause zur Freilassung von Dutzenden von Frauen und Kindern führen könnte, die in Gaza als Geiseln gehalten werden. Der katarische Premierminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani sagte am Sonntag, die Knackpunkte des Abkommens, das auch Hilfslieferungen in die belagerte Enklave ermöglichen soll, seien vor allem logistischer Natur.

In einer Pressekonferenz sagte Thani, die Bemühungen um eine Einigung hätten in den letzten Wochen „Höhen und Tiefen“ erlebt, aber er sei „jetzt zuversichtlicher, dass wir nahe genug dran sind, um eine Einigung zu erzielen, die die Menschen sicher in ihre Häuser zurückbringen kann“. Die verbleibenden Herausforderungen seien „sehr gering“, sagte er und fügte hinzu, dass „die Bemühungen fortgesetzt werden“.

Sarah Dadouch berichtete aus Beirut. Annabelle Timsit in London sowie Karen DeYoung und Brittany Shammas in Washington trugen zu diesem Bericht bei.

Zu den Autoren Sarah Dadouch ist Nahost-Korrespondentin der Washington Post in Beirut. Zuvor war sie als Reuters-Korrespondentin in Beirut, Riad und Istanbul tätig. Louisa Loveluck ist die Leiterin des Büros in Bagdad. Zuvor war sie für die Post in Beirut tätig und arbeitete als Kairo-Korrespondentin für den Daily Telegraph.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 20. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.