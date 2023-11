Israelischer Soldat bei Kämpfen getötet – Bodentruppen im Zentrum von Gaza

Von: Christian Stör

Soldat aus Israel in Gaza getötet. Armee dringt weiter vor. Netanjahu schließt Feuerpause aus. Der Krieg in Israel und Gaza im News-Ticker.

Update vom 8. November, 09.30 Uhr: Bei seinem Vormarsch im Norden Gazas hat sich das israelische Militär nach eigenen Angaben darauf konzentriert, das ausgedehnte Tunnelnetz der Hamas zu zerstören. Spezialeinheiten setzten Sprengsätze ein, um das sich über Hunderte Kilometer unter dem Gazastreifen erstreckende Tunnelnetz unschädlich zu machen, erläuterte Militärsprecher Daniel Hagari. Das Militär tötete dabei einen der führenden Waffenentwickler der Hamas, wie die Armee mitteilte. Muhsin Abu Sina war den Angaben nach unter anderem Experte für die Entwicklung von Raketen.

Israels Armee setzt ihre Angriffe im Gazastreifen fort. © afp

Opferzahlen im Krieg in Israel und Gaza steigen weiter

Erstmeldung vom 8. November: Gaza – Nach Angaben der israelischen Armee ist bei Kämpfen im Norden des Gazastreifens ein Soldat der 401. Panzerbrigade getötet worden. Damit erhöht sich die Zahl der israelischen Soldaten, die seit Beginn der Bodenoffensive in Gaza ihr Leben verloren haben, auf 31.

Derweil ist die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser nach Angaben des Hamas-kontrollierten Gesundheitsministeriums auf mehr als 10.300 gestiegen. Die palästinensischen Behörden machen dabei keinen Unterschied zwischen Kombattanten und Zivilisten. Allerdings sollen 4.237 Kinder unter den Opfern sein. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden im Gazastreifen täglich rund 160 Kinder getötet. „Das Ausmaß von Tod und Leid ist kaum vorstellbar“, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier. Bei ihrem Terrorangriff am 7. Oktober ermordete die Hamas nach israelischen Angaben mehr als 1.400 Menschen. Zudem verschleppte etwa 240 Geiseln in den Gazastreifen.

Hier ein Überblick über die Daten, die die UN auf Grundlage der Angaben zusammengestellt haben (Stand 7. November). Die Zahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Palästinensische Opfer Israelische Opfer Tote: 10.328 Tote: ca. 1.400 Verletzte: 25.956 Verletze: ca. 5.400

Netanjahu bekräftigt Haltung zu Waffenruhe in Gaza

Nach dem mutmaßlichen Vordringen der israelischen Armee ins Zentrum der Stadt Gaza hat Regierungschef Benjamin Netanjahu erneut eine Waffenruhe ohne eine Freilassung von Geiseln ausgeschlossen. Solange die von der Hamas verschleppten Menschen nicht frei seien, werde es keine Lieferung von Treibstoff in das Gebiet, keinen Zugang für palästinensische Arbeiter nach Israel und keine Waffenruhe im Gazastreifen geben, sagte Netanjahu in einer Fernsehansprache.

US-Präsident Joe Biden hatte zuvor mit Netanjahu über die Möglichkeit von „taktischen Pausen“ bei den Kämpfen im Gazastreifen gesprochen, ohne jedoch eine Einigung zu erreichen. Einem Bericht von Axios zufolge hatte Biden dem israelischen Ministerpräsidenten erklärt, dass eine dreitägige Feuerpause zur Freilassung einiger Geiseln führen könnte.

Israels Armee im Zentrum von Gaza: Stützpunkt der Hamas gesichert

„Wir sind im Herzen der Stadt Gaza“, sagte Israels Verteidigungsminister Joav Gallant. Gaza sei der „größte je errichtete Terroristen-Stützpunkt der Welt“. Die Stadt im Norden des Gazastreifens war nach Angaben des israelischen Militärs zuvor umstellt worden. Ein Sprecher hatte kürzlich erklärt, das Küstengebiet sei nun in eine nördliche und eine südliche Hälfte geteilt. Bei jüngsten Gefechten wurde nach Armeeangaben ein „militärischer Stützpunkt der Hamas-Terrororganisation im nördlichen Gazastreifen gesichert“. (red mit Agenturen)