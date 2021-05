Nahost-Konflikt: Zehn Menschen sterben offenbar bei Angriff im Gaza-Streifen - darunter acht Kinder

Auch am Wochenende laufen die gewaltsamen Attacken zwischen der israelischen Armee und der palästinensischen Hamas weiter. Die Entwicklungen im Ticker.

Die Kette von gewaltsamen Angriffen in Israel und im Gaza-Streifen reißt nicht ab.

Am Samstagmorgen gab es erneut Luftangriffe seitens Israels auf den Gaza-Streifen, sowie palästinensische Raketen auf israelische Städte.

Zehn Personen, acht Kinder und zwei Frauen, sind bei einem Angriff auf ein Flüchtlingslager im Westen des Gaza-Streifens getötet worden.

Dieser News-Ticker zum Nahost-Konflikt wird regelmäßig aktualisiert.

Gaza/Tel Aviv/Jerusalem ‒ Am frühen Samstagmorgen hat ein israelischer Luftangriff zehn Menschen im Gazastreifen getötet. Das berichten Ärzt:innen aus dem palästinensischen Gebiet. Demnach sind acht Kinder und zwei Frauen einer Familie ums Leben gekommen. Der Angriff soll im Westen des Gazastreifens stattgefunden haben. Ein dreistöckiges Gebäude im Flüchtlingslager Al-Schati stürzte dabei ein, wie die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur Wafa mitteilte.

Nahost-Konflikt: Zehn Menschen sterben bei Angriff auf den Gaza-Streifen

Obwohl es internationale Bemühungen gibt, die aktuellen Angriffe zu stoppen, dauert die Gewalteskalation im Nahost-Konflikt zwischen Israel und der Hamas* seit Tagen an. Rund 2000 Raketen wurden seit Montag aus dem Gazastreifen auf Israel* abgefeuert. Die israelische Armee hat seit Anfang der Woche rund 800 Ziele angegriffen.

+ Der Gazastreifen © dpa Grafik

Von beiden Seiten gab es am Samstagmorgen weitere Angriffe. In der israelischen Stadt Beerscheva im Süden des Landes sowie in Grenzorten zum Gazastreifen heulten die Warnsirenen, weil die Raketenangriffe aus den palästinensischen Gebieten fortgesetzt wurden. Das teilte das israelische Militär mit. In Beerscheva wurde nach Polizeiangaben ein Haus durch Raketensplitter getroffen. Es gebe Sachschaden, aber keine Verletzten, hieß es. Die israelischen Küstenstädte Aschkelon und Aschdod wurden erneut angegriffen. Auch die israelische Armee hat weiter Ziele im Gazastreifen angegriffen. Die Luftwaffe habe mehrere Raketenabschussrampen und zwei Kampfeinheiten der im Gazastreifen herrschenden Hamas beschossen, hieß es in der Mitteilung des Militärs.

Israel/Gaza: Palästinensische Agentur spricht von 136 Toten im Gaza-Streifen

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet, neben dem Angriff auf das Flüchtlingslager Al-Schati seien auch bei Angriffen in Beit Lahia im Norden des Landes und an anderen Orten Menschen der Zivilbevölkerung gestorben. Laut der Agentur sind seit Montag 136 Palästinenser:innen getötet worden. Wie Israels Armee mitteilte, kamen in Israel durch den Raketenbeschuss der vergangenen Tage acht Menschen ums Leben. (AFP/dpa/lb)

Rubriklistenbild: © Ashraf Amra/dpa