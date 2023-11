Araber in Israel: „Zu israelisch für die Palästinenser und zu palästinensisch für die Israelis“

Von: Foreign Policy

Wie der Krieg in Gaza die arabischen Israelis unter Druck setzt: Eine Analyse der komplizierten Situation vor Ort von „Foreign Policy“.

Tel Aviv - Wenige Tage nach dem Massaker der Hamas im letzten Monat, bei dem 1.400 Menschen in Israel starben, war eine Tankstelle in der Nähe der südlichen Stadt Be‘er Sheva voll mit israelischen Soldaten. Konvois von verbeulten Militärjeeps fuhren im Zickzack in die Tankstellen ein und aus, und das Straßencafé nahm keine zivilen Bestellungen mehr an, um alle verfügbaren Vorräte für die Truppen zu reservieren, die sich auf die erste Bodeninvasion im Gazastreifen seit knapp zehn Jahren vorbereiteten.

Auf dem Parkplatz hatten Israelis einen behelfsmäßigen Stand aufgebaut, an dem sie Falafel an vorbeikommende Soldaten verkauften und patriotische Lieder spielten. Die Tankstellenangestellten lehnten derweil auf Lagerpaletten in einer schattigen Ecke - vier Beduinen, die sich in gebrochenem Hebräisch mit starkem arabischen Akzent unterhielten und in ein Land blickten, das nicht ganz das ihre war und am Rande des Krieges stand. Sie müssen große Angst gehabt haben, sich als Araber zu outen.

1948 befanden sich 156.000 Palästinenser innerhalb Israels

Am Ende des Arabisch-Israelischen Krieges von 1948 befanden sich etwa 156.000 Palästinenser innerhalb der offiziellen Grenzen des Staates Israel. Fast über Nacht waren sie zu Bürgern Israels geworden. Im Jahr 2020 werden es fast zwei Millionen sein (einschließlich der Palästinenser in Ost-Jerusalem, die einen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben), was etwa 20 Prozent der israelischen Bevölkerung ausmacht. Sie waren dem Exil entkommen, aber ihre ersten Beziehungen zum Staat waren von Ressentiments und Verwirrung geprägt: Viele von ihnen hatten Verwandte, die sich in Zeltstädten in arabischen Nachbarländern niedergelassen hatten, und große Teile ihres ehemaligen Agrarlandes waren enteignet worden. Es sollte fast zwei Jahrzehnte dauern, bis diese arabischen Städte in Israel von der Militärherrschaft befreit wurden.

Israelis und Araber demonstrieren gemeinsam für den Frieden im Nahen Osten auf einer Demonstration in Tel Aviv im Jahr 2006.

Die arabischen Bürger waren von Anfang an stark benachteiligt. Ein großer Teil der palästinensischen Bevölkerung lebte in bäuerlichen Gemeinschaften mit einem niedrigen Bildungsniveau. Hinzu kamen tiefe Ressentiments im Zusammenhang mit der Gründung Israels und der neuen Notwendigkeit, sich in der damals feindlichen Sprache zu bewegen.

Araber fest in die Struktur des israelischen Lebens eingebettet

Mehr als ein halbes Jahrhundert später sind diese Araber fest in die Struktur des israelischen Lebens eingebettet. Alles deutet darauf hin, dass sich die sozioökonomischen Unterschiede im Laufe der Zeit verringert haben. Kaum ein Sektor kann ohne arabische Arbeitskräfte funktionieren. Der Schulbesuch und das häusliche Leben der arabischen Israelis werden immer noch weitgehend auf Arabisch abgewickelt, und die Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppe sprechen in der Regel erst beim Eintritt in die höhere Bildung fließend Hebräisch. Im akademischen Bereich wird der meiste Stoff auf Hebräisch gelehrt, und in den meisten Berufen arbeiten arabische Israelis täglich mit israelischen Juden zusammen.



Es hat sich ein gewisses Maß an Anpassung und Verständnis herausgebildet, und für viele Israelis ist dies der goldene Standard der Koexistenz. Die Araber sind jedoch nach wie vor mit Diskriminierung und Not konfrontiert - und mit ihren eigenen internen Spaltungen.



„Was bin ich? Zu israelisch für die Palästinenser und zu palästinensisch für die Israelis. Unsere Identität ist keine Identität, und wir werden in die Verwirrung hineingeboren“, sagte Huda, eine Büroangestellte, die in der nördlichen Stadt Kafr Yasif lebt (sie wollte ihren Nachnamen nicht nennen, weil sie Angst vor Repressalien hat).



Muslime machen 18 Prozent der israelischen Bevölkerung aus

Huda ist eine christliche Araberin. Die Christen machen 1,9 Prozent der israelischen Bevölkerung aus, während die Muslime 18 Prozent und die Drusen 1,6 Prozent ausmachen.



Diese verworrene Identität wird in Zeiten des Krieges noch akuter. „Anders als israelische Juden höre ich die Schreie der Palästinenser in meiner Muttersprache und verstehe sie“, sagte sie. „Und doch läuft hier das Verstehen darauf hinaus, mit ihnen zu sympathisieren.“ (Die Interviews mit arabischen Israelis für diesen Artikel wurden auf Arabisch und Hebräisch geführt, je nach persönlicher Vorliebe der Befragten).



Nach Angaben von Adalah, dem Rechtszentrum für die Rechte der arabischen Minderheiten in Israel, wurden seit Ausbruch des Krieges mindestens 110 arabische Israelis wegen Redefreiheit verhaftet. Unabhängig davon gab die Gruppe an, dass 100 Beschwerden gegen arabische israelische Studenten eingereicht wurden, 74 wurden zu Disziplinaranhörungen vorgeladen, und drei Studenten wurden des Landes verwiesen.

Im Mai 2021 wurden Synagogen in Brand gesteckt

Abed Samara, Leiter der Herzintensivstation des Hasharon-Krankenhauses in Zentralisrael, wurde von seiner Arbeit suspendiert, weil er vor etwa zwei Jahren einen Facebook-Beitrag veröffentlicht hatte, auf dem eine grüne Flagge mit religiöser Schrift in arabischer Sprache und einer Taube als Friedenssymbol zu sehen war, zusammen mit einem kurzen Text in arabischer Sprache, der das Wort „Märtyrer“ enthielt. Die Farbe Grün wird traditionell mit dem Islam in Verbindung gebracht. Samara sagte, die Flagge sei mit der Hamas-Flagge verwechselt worden und der Beitrag sei völlig falsch verstanden worden. „Niemand hat sich auch nur die Mühe gemacht, mich zu befragen“, sagte er in einem Interview mit hebräischsprachigen Medien.



Dalal Abu Amneh, ein beliebter Sänger und Neurowissenschaftler, wurde verhaftet und zwei Nächte lang in Einzelhaft gehalten, weil er eine palästinensische Flagge mit der Bildunterschrift „Es gibt keinen Sieger außer dem von Gott“ gepostet hatte. Dies sind nur zwei Beispiele für arabische Israelis, deren Ruf nach den Ereignissen von Anfang Oktober ruiniert wurde - und das, obwohl eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass mindestens 80 Prozent der arabischen Bevölkerung Israels das Massaker kategorisch ablehnen.



Kämpfe zwischen Israelis und Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen lösen normalerweise keine Gewalt zwischen Arabern und Juden in Israel aus. Dies war jedoch der Fall, als sich Israel und die Hamas im Mai 2021 das letzte Mal einen Krieg lieferten. Bei den Angriffen auf jüdische Israelis wurden Synagogen in Brand gesteckt und Hunderte von Häusern geplündert - viele davon in und um gemischt arabisch-jüdische Städte.



„Ich sah Bilder von den Massakern und mein erster Gedanke war: Wir sind erledigt.“

Der Vorfall erschütterte Israel so sehr, dass das Militär einige Monate später zum ersten Mal seit der Zweiten Intifada eine Übung veranstaltete, bei der Szenarien für „innere Unruhen“ simuliert wurden. Am 4. Oktober, nur drei Tage vor dem Massaker, wurde in einer israelischen Schlagzeile von Gesprächen zwischen Polizeibeamten über eine Lockerung der Protokolle für den offenen Schusswechsel berichtet. Seit dem 26. Oktober liegt dieser Antrag zur Abstimmung in der Knesset vor, und das zu einem Zeitpunkt, an dem Israel besonders auf Anzeichen von Sympathie für die Hamas unter arabischen israelischen Bürgern achtet.



„Ich wachte an jenem Samstag auf, sah Bilder von den Massakern und mein erster Gedanke war: Wir sind erledigt“, sagte Hamada Mahamid, ein 30-jähriger Hebräischlehrer aus der arabischen israelischen Stadt Umm al-Fahm, der drittgrößten arabischen Stadt Israels, die zu einer Gruppe ausschließlich muslimischer Städte an der Grünen Linie gehört. „Es war uns allen klar, dass dies kein Scherz ist: Die Menschen haben sich in ihren Häusern verschanzt, meine Freunde gehen nicht mehr zur Arbeit, und wir trauen uns nicht einmal, miteinander zu telefonieren“, sagte er.



Ähnlich äußerten sich auch arabische israelische Politiker, die derzeit 10 von 120 Mitgliedern der Knesset stellen. Selbst diejenigen, die im Allgemeinen eine entschiedene Haltung gegen israelische Militäroperationen in den palästinensischen Gebieten einnehmen, wie Ahmad Tibi, haben ihre Bevölkerung aufgefordert, einen kühlen Kopf zu bewahren und alle Aktionen zu vermeiden, die ihr Ansehen in Israel gefährden könnten.



Kriminalitätsrate in arabischen israelischen Städten ist in den letzten Jahren in die Höhe geschnelltv

Hosni Sadeq, ein Restaurantbesitzer aus der arabisch-israelischen Stadt Tira, sagte, er fühle sich verraten. Selbst in den ruhigsten Zeiten würde ein Messerattentat auf der anderen Seite des Landes dazu führen, dass sein Restaurant am geschäftigsten Tag der Woche leer bleibt - das ist in der Regel der Samstag, wenn Juden zum Einkaufen und für authentisches arabisches Essen auf den örtlichen Marktplatz strömen. „Ich muss nicht nur ihre Sprache sprechen und darf keinen einzigen Fehler machen, sondern ich muss auch meine Herkunft vergessen und darf kein Wort über ihre Feinde verlieren“, sagt er.



Für Huda zeigt der Krieg die Kluft zwischen den beiden Völkern, die auf einem einzigen Stück Land leben, das jede Seite als ihr eigenes beansprucht. „Wir sind eigentlich keine Freunde“, sagt sie. „Wir lachen uns bei der Arbeit aus, aber wenn der Krieg ausbricht, zieht sich jeder in sein eigenes Lager zurück.



Die Kriminalitätsrate in arabischen israelischen Städten ist in den letzten Jahren in die Höhe geschnellt. Die israelische Polizei macht die mangelnde Kooperation der arabischen Bürger für die Unfähigkeit verantwortlich, den Trend umzukehren, aber die Araber verweisen oft auf die mangelnde Initiative der Behörden. „Genau wie in Amerika, nur ein bisschen anders“, sagte Mahamid. „Hier kümmert es niemanden, wenn Araber Araber töten - wenn überhaupt, dann dient es dem Staat.“ Israelische Politiker verweisen oft auf die Gefahr, dass arabische Gewalt in jüdische Gemeinden einsickert - was Tibi als „herablassend“ bezeichnete, da es die arabische Gemeinschaft als den „Hinterhof“ Israels darstellt, in dem „alles passieren kann“.



Israelischer Polizeipräsident auf Sprachaufnahme mit Rechtsextremen zu hören

Tatsächlich war vor einigen Monaten der israelische Polizeipräsident Kobi Shabtai auf einer durchgesickerten Sprachaufnahme zu hören, wie er in einem Gespräch mit dem rechtsextremen Itamar Ben-Gvir, Israels Minister für nationale Sicherheit, die endemische Gewalt achselzuckend abtat. „Es gibt nichts, was man tun kann“, sagte Shabtai den Berichten zufolge. „Sie bringen sich gegenseitig um. Das ist ihre Natur. Das ist die Mentalität der Araber.“



Jetzt, da die Knesset über eine Lockerung der Feuerschutzbestimmungen abstimmen soll, israelische Juden die Einrichtung bewaffneter Bürgerwehren fordern und der Anteil der arabischen Polizisten bei knapp über 5 Prozent liegt, sind die Araber davon überzeugt, dass die Polizei niemals wirklich auf ihrer Seite stehen wird. Viele haben begonnen, ihre Pläne für die Zukunft zu überdenken.



Zum Autor Ari Flanzraich ist freiberuflicher Journalist in Israel und im Westjordanland.

Mahamid, der in ein paar Monaten heiraten will, prüft zum ersten Mal die Möglichkeiten der Einwanderung.



„Das letzte Jahrzehnt der Ruhe ist vorbei - jeder weiß das, auch wenn manche es leugnen“, sagte Mahamid und griff damit die Worte des israelischen Nationalen Sicherheitsberaters Tzachi Hanegbi auf, der in einer kürzlich gehaltenen Rede über die Hamas sagte, dass „alle Bedingungen der Vergangenheit vorbei sind und sich aufgelöst haben“. Hanegbis Worte gelten sowohl für die innere Sicherheit als auch für das israelische Sozialgefüge, das nach Ansicht vieler arabischer Israelis irreparabel geschädigt wurde.



„Beim Anblick dessen, was die Hamas getan hat, ist mir schlecht geworden“

„Ich verurteile das Massaker. Beim Anblick dessen, was die Hamas getan hat, ist mir schlecht geworden. Und ich verurteile die unaufhörliche Bombardierung unschuldiger Menschen im Gazastreifen. Wenn die Israelis nicht im Voraus von dem Massaker wussten, wie hätten es dann die 2 Millionen Menschen im Gazastreifen wissen können?“ sagte Mahamid. „Aber wenn das alles vorbei ist, werden wir mit ihnen hier im Landesinneren allein gelassen“.



Überlebende des Massakers erinnern sich in der Regel an zwei Dinge, wenn sie die Schrecken jenes schicksalhaften Samstags in Erinnerung rufen: den Klang der Schüsse und den Klang der arabischen Sprache. Fast jede Erwähnung jenes Tages beinhaltet einen Hinweis auf die arabische Sprache, die 2018 von einer „offiziellen Sprache“ Israels zu einer mit „besonderem Status“ herabgestuft wurde. Diese Änderung erfolgte im Rahmen des Nationalstaatsgesetzes, einer umstrittenen Maßnahme der politischen Rechten, die Israels Rolle als „nationale Heimat des jüdischen Volkes“ bekräftigen wollte und die Araber vor die Frage stellte, worauf genau sie in den letzten Jahrzehnten hingearbeitet haben.



„Kanada sieht im Moment gut aus“, sagte mir Mahamid. „Ich spreche zwar kein Wort Englisch, aber ich plappere lieber, als mich auf der israelischen Straße auf Arabisch zu unterhalten.“



