„Krieg ist noch nicht vorbei“: Israel warnt Menschen in Gaza – Feuerpause in Kraft

Von: Christian Stör

Drucken Teilen

Hunderte Palästinenser zieht es in den Norden Gazas. Feuerpause in Gaza scheint zu halten. Erste Hamas-Geiseln sollen freigelassen werden. Der News-Ticker zum Krieg in Israel.

Update vom 24. November, 08.45 Uhr: Nach dem Beginn der Feuerpause im Gaza-Krieg haben sich Augenzeugenberichten zufolge Hunderte palästinensische Binnenflüchtlinge auf den Weg gemacht, um in ihre Wohnorte zurückzukehren. Die Menschen wollten etwa in der Stadt Gaza und in anderen Teilen des nördlichen Gazastreifens nach ihren Häusern oder Wohnungen sowie ihren Angehörigen sehen, hieß es am Morgen.

Das israelische Militär warnte jedoch, es sei verboten, sich vom Süden in den Norden des Küstengebiets zu begeben. Der nördliche Gazastreifen sei weiterhin eine „gefährliche Kriegszone“, teilte Militärsprecher Avichay Adraee mit. Es sei verboten, sich dort hin- und herzubewegen: „Der Krieg ist noch nicht vorbei.“

Menschen stehen inmitten der Trümmer einer Schule, die während eines israelischen Angriffs vor Beginn eines viertägigen Waffenstillstands in Rafah getroffen wurde. © MOHAMMED ABED/afp

Waffenruhe zwischen Israel und Hamas tritt in Kraft

Update vom 24. November, 08.35 Uhr: Die zwischen Israel und der Hamas vereinbarte Waffenruhe scheint mittlerweile zu halten. Es gab keine weiteren Berichte über Bomben-, Artillerieangriffe oder Raketenangriffe. Zuvor hatten auch nach Beginn der Feuerpause noch kurzzeitig Warnsirenen geheult.

Update vom 24. November, 07.40 Uhr: Auch nach Inkrafttreten der Feuerpause zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Krieg hat es am Morgen im israelischen Grenzgebiet Raketenalarm gegeben. Die israelische Armee teilte mit, Warnsirenen hätten in Gemeinden entlang des Gazastreifens geheult.

Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts Fotostrecke ansehen

Update vom 24. November, 06.40 Uhr: Die vereinbarte Feuerpause zwischen Israel und der Hamas ist in Kraft getreten. Sie begann um 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MEZ) und soll mindestens vier Tage dauern. Möglich ist eine Verlängerung der Waffenruhe auf zehn Tage.

Erste Hamas-Geiseln sollen freigelassen werden

Erstmeldung vom 24. November: Gaza/Tel Aviv – Mit der vereinbarten Feuerpause zwischen Israel und der Hamas soll am Freitagmorgen eine neue Phase im Gaza-Krieg beginnen. Um 16.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MEZ) sollen im Zuge der Vereinbarung zwischen Israel und Hamas dann auch die ersten 13 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freigelassen werden.

Nach Angaben der Hamas sollen für jede entführte Geisel drei palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Innerhalb von vier Tagen sollen insgesamt 50 Geiseln freikommen. Es handle sich dabei um Frauen und Jugendliche unter 19 Jahren. Insgesamt sieht die zwischen beiden Konfliktparteien getroffene Vereinbarung einen Austausch von bis zu 100 Geiseln aus Israel gegen bis zu 300 palästinensische Häftlinge vor.

Intensive Kämpfe vor Feuerpause in Gaza

Die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas dauerten bis zuletzt an. Am Morgen heulten im Grenzgebiet zwischen Israel und Gaza erneut die Alarmsirenen. Unter anderem soll ein Krankenhaus in Gaza-Stadt bombardiert worden sein. Die israelische Armee hatte zuvor die Angriffe im Gazastreifen noch intensiviert und wird ihre Soldaten auch während der Kampfpause im Gazastreifen stationiert lassen.

Mit der Waffenruhe soll es auch mehr Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen geben. Das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA will die Kampfpause nutzen, um dringend benötigte Hilfsgüter zu verteilen. (red mit Agenturen)