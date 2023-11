Israelische Bodentruppen rücken in Gaza vor: Mehrere Hamas-Kommandeure getötet

Von: Christian Stör

Die Streitkräfte zerstören Tunnel und töten Hamas-Kommandeure. Eine längere Feuerpause scheint in weiter Ferne. Der Krieg in Israel und Gaza im News-Ticker.

Bodentruppen rücken vor: Israel tötet Kommandeure der Hamas

rücken vor: Israel tötet Kommandeure der Hamas Keine Waffenruhe : Netanjahu schließt generelle Feuerpause im Gazastreifen vorerst aus

: Netanjahu schließt generelle Feuerpause im Gazastreifen vorerst aus Die hier verarbeiteten Informationen zum Krieg in Israel stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Konfliktparteien. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben zur Situation in Israel und im Gazastreifen aber teilweise nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Update vom 7. November, 06.30 Uhr: Über Nacht sind offenbar zwei israelische Raketen in der Nähe des Al-Quds-Krankenhauses in Gaza-Stadt eingeschlagen. Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds gingen die Raketen nur etwa 50 Meter vom Eingang entfernt nieder.

Der Krieg in Israel geht unvermindert weiter. Eine Waffenruhe in Gaza ist nicht in Sicht. © Abed Rahim Khatib/dpa

Israel meldet militärische Erfolge in Gaza: Hamas-Kommandeure getötet

Erstmeldung vom 7. November: Gaza/Tel Aviv – Die israelischen Bodentruppen sind nach Militärangaben bereits „tief in der Stadt Gaza“ im Einsatz. Man erhöhe dort den Druck, sagte Armeesprecher Daniel Hagari. In den vergangenen 24 Stunden seien mehrere Kommandeure der Hamas getötet worden. Zwei von ihnen seien Drahtzieher des Massakers in Israel am 7. Oktober gewesen. Zudem habe das Militär mehrere Eingänge unterirdischer Tunnel zerstört.

Palästinensische Augenzeugen hatten am Montag von Schäden am Dach des Schifa-Krankenhauses im Zuge von israelischen Angriffen berichtet. Auf die Frage, ob Israel auch die Klinik angreifen werde, die nach Darstellung der Armee ebenfalls als Hamas-Kommandozentrum dient, sagte Hagari: „Wir werden tiefer in die Stadt Gaza eindringen und an jeden Ort gelangen, an dem es Terroristen gibt.“ Es gebe „keinen Ort, an dem Hamas-Terroristen vor Angriffen der Armee sicher sein werden“.

Netanjahu schließt generelle Feuerpause im Gazastreifen vorerst aus

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine längere Feuerpause im Gazastreifen vorerst ausgeschlossen. „Ohne die Freilassung der Geiseln wird es keine allgemeine Feuerpause im Gazastreifen geben“, sagte Netanjahu dem US-Fernsehsender ABC. „Was taktische Pausen angeht – eine Stunde hier, eine Stunde dort – können wir die Umstände prüfen, um humanitäre Güter hineinzubringen und einzelne Geiseln herauszubringen. Aber ich glaube nicht, dass es eine generelle Feuerpause geben wird.“

Eine allgemeine Waffenruhe würde nach Einschätzung von Netanjahu den Kriegszielen Israels entgegenstehen. „Das würde unsere Bemühungen behindern, unsere Geiseln zu befreien, denn das Einzige, was diese Kriminellen der Hamas verstehen, ist der militärische Druck, den wir ausüben“, sagte er im ABC-Interview.

UN-Chef spricht von „Krise der Menschheit“ in Gaza

UN-Generalsekretär António Guterres bezeichnete die Situation im Gazastreifen als „Krise der Menschheit“. Er forderte erneut eine sofortige Freilassung der nach Gaza verschleppten Geiseln und einen humanitären Waffenstillstand. „Gaza wird zu einem Friedhof für Kinder“, sagte Guterres in New York. (red mit Agenturen)