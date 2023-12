Israel-Krieg: Weitere tote Geisel im Gazastreifen gefunden

Von: Christian Stör

Die USA stützen Israel, machen aber Druck wegen der vielen zivilen Opfer. Israel soll die Hamas gezielter bekämpfen. Die Entwicklungen im News-Ticker.

Update vom 15. Dezember, 06.50 Uhr: Israels Militär hat nach eigenen Angaben die Leiche einer von der Hamas festgehaltenen Geisel geborgen. Der tote Körper sei nach Israel zurückgebracht und dort identifiziert worden, teilte die Armee am Morgen mit. Demnach handelt es sich um einen 28 Jahre alten Mann. Zur Todesursache machte die Armee zunächst keine Angaben.

Krieg zwischen Israel und Hamas könnte noch lange dauern

Tel Aviv/Gaza – Israel bekommt von den USA zunehmend Druck, im Gazastreifen mehr Rücksicht auf die Zivilbevölkerung zu nehmen, schwört seinen Verbündeten aber zugleich auf einen noch sehr langen Krieg ein. US-Präsident Joe Biden sagte am Donnerstag (Ortszeit) an die Adresse Israels: „Ich möchte, dass sie sich darauf konzentrieren, wie sie das Leben von Zivilisten retten können. Sie sollen nicht aufhören, die Hamas zu verfolgen, sondern vorsichtiger sein.“

Bei einem Treffen mit dem Nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, in Tel Aviv machte Israels Verteidigungsminister Joav Galant gleichwohl klar, der Krieg werde noch „mehr als ein paar Monate“ dauern – bis die Hamas komplett zerstört sei.

Israel setzt auf neue Kampfmethoden, um Hamas-Terroristen zu töten

Was auf die Hamas zukommt, dazu gab ein israelischer Armeesprecher schon mal einen kleinen Einblick. „Wir haben neue Kampfmethoden, die wir einsetzen werden, um Terroristen zu töten“, erklärte Daniel Hagari am Donnerstagabend. Die Terroristen der Hamas und insbesondere ihre Anführer versteckten sich in ihren Tunneln im Untergrund. „Wir werden eindringen, Sprengstoff an Orten anbringen, von denen wir wissen, dass die Terroristen sie häufig aufsuchen, und auf den richtigen Moment warten, um sie unterirdisch zu töten“, sagte Hagari. „Die Terroristen werden im Untergrund nicht sicher sein.“

Israels Armee hat zudem laut US-Medienberichten die Flutung der Tunnel getestet. Dabei sei Meerwasser in einige Tunnel gepumpt worden, um herauszufinden, ob sich die Methode zur großflächigen Zerstörung des Tunnelnetzwerks eigne. Wie die Times of Israel berichtete, „scheinen sie erfolgreich gewesen zu sein“. Die Tunnel erstrecken sich über viele Kilometer. Darin sollen sich laut Israel etliche Terroristen verstecken und auch Geiseln aus Israel festhalten. Um israelischen Bomben aus der Luft widerstehen zu können, reichen manche Tunnel Dutzende Meter unter die Erde. Viele Tunnel sind mit Sprengfallen versehen, um israelische Soldaten zu töten. (mit Agenturen)