Das falsche Spiel im Gaza-Krieg: Warum Netanjahu und die Hamas vor dem Aus stehen

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu besuchte die IDF-Truppen im Gazastreifen. Netanjahu erhielt Sicherheitsanweisungen von Kommandeuren und Soldaten und besuchte einen der Hamas-Tunnel. © Avi Ohayon/Israel Gpo/Imago

Lange war die Hamas für Benjamin Netanjahu nützlich. Doch Israels Premier unterschätzte die Terrororganisation. Jetzt steht er deswegen vor dem Aus.

Jerusalem – Als Benjamin Netanjahu 2009 für eine zweite Amtszeit als Ministerpräsident in Israel an die Macht zurückkehrte – ein Amt, das er mit kurzer Unterbrechung seit dem innehat – sah er sich mit einer großen Veränderung in der Region konfrontiert: Die Hamas, eine militante islamistische Gruppe, war drei Jahre zuvor im Gazastreifen an die Macht gewählt worden.

Die Hamas hatte von Anfang an geschworen, Israel zu vernichten. Und Netanjahu hatte in seinem Wahlkampf 2009 geschworen, die Hamas zu vernichten. Was stattdessen geschah, waren anderthalb Jahrzehnte unruhiger Koexistenz, in denen Netanjahus Serienregierungen und die Hamas-Führer einander für ihre eigenen Zwecke nützlich fanden.

Ende ihrer Machtstellung: Der Gaza-Krieg katapultiert Netanjahu und die Hamas ins Aus

Diese merkwürdige Symbiose hielt an – über Jahre der Eskalation und des Entgegenkommens, über Hoffnungen auf Ruhe und Zeiten des Chaos. Bis jetzt. Jetzt stehen sich beide Seiten im Israel-Krieg gegenüber. Und sowohl die Hamas als auch Netanjahu sehen dem möglichen Ende ihrer Machtstellung entgegen.

Die Hamas-Führer werden nach dem Angriff, bei dem am 7. Oktober mindestens 1.200 Israelis getötet wurden, von einem israelischen Militär bombardiert und gejagt, das versprochen hat, dass die Gruppe nie wieder im Gazastreifen herrschen wird. Inmitten der verheerenden Angriffe, die nach Angaben palästinensischer Beamter mehr als 11.000 Menschen im Gazastreifen getötet haben, haben sogar einige Bewohner des Gazastreifens den seltenen Schritt gewagt, die Hamas öffentlich für den Angriff im Oktober zu kritisieren und die Zivilbevölkerung dem militärischen Ansturm auszusetzen.

Netanjahu, der im vergangenen Monat zugestimmt hat, die Kriegsbefugnisse mit seinem politischen Hauptkonkurrenten zu teilen, sieht sich einer beispiellosen öffentlichen Wut gegenüber, weil er den Angriff im Oktober nicht verhindern konnte und die Reaktion der Regierung auf die Folgen des Angriffs ungeordnet war. Umfragen zufolge fordern 75 Prozent der Israelis, dass er jetzt zurücktritt oder ersetzt wird, wenn die Kämpfe aufhören.

Seltsame Allianz: Netanjahu setzte bei der Hamas falsche Akzente

„Es ist eine seltsame Allianz, die ihren Lauf genommen hat“, sagte der israelische Historiker Adam Raz, der eine Studie über die Beziehungen zwischen dem Premierminister und der militanten Gruppe erstellt hat. „Die Hamas wird nicht die Regierung von Gaza sein. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass Netanjahu sich dem Ende seiner politischen Karriere nähert.“

Die Umstände ändern sich schnell und das Schicksal der beiden ist ungewiss. Am Freitag begann eine viertägige Kampfpause, auf die sich Israel und die Hamas geeinigt hatten. Die ersten der 50 israelischen Geiseln wurden am selben Tag im Rahmen dieser Vereinbarung freigelassen. Netanjahu hat geschworen, den Kampf nach der Pause fortzusetzen, mit dem Ziel, „die Hamas auszurotten“. Dennoch bleibt die eigentliche Zielsetzung im Krieg mit der Hamas unklar.

Raz und andere Beobachter machten deutlich, dass Netanjahu den Angriff der Hamas und die Gefangennahme von rund 240 Israelis am 7. Oktober, dem tödlichsten Tag für Juden seit dem Holocaust, nicht vorausgesehen hat.

Aber sie sagen, dass Netanjahu - der als Kandidat versprochen hatte, „die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen zu beenden“ - nach seiner Rückkehr an die Macht stattdessen weitgehend eine Strategie verfolgte, die den Status quo einer geteilten palästinensischen Bevölkerung nicht störte, indem er der Hamas die Herrschaft im Gazastreifen und der rivalisierenden Palästinensischen Behörde im Westjordanland überließ.

„Da es keine einheitliche Führung gab, konnte Bibi [Netanjahu] sagen, dass er die Friedensverhandlungen nicht vorantreiben konnte“, sagte Dahlia Scheindlin, eine israelische Meinungsforscherin und politische Analystin, die sich auf Netanjahu mit seinem Spitznamen bezieht. „So konnte er sagen: ‚Es gibt niemanden, mit dem man reden kann.‘“

Vor dem Israel-Krieg hat Netanjahu die Hamas-Frage ausgeblendet – mit Absicht

Die Situation erlaubte es Netanjahu, die „palästinensische Frage“ weitgehend auszublenden, ein Thema, das die Amtszeiten der israelischen Führer in den vergangenen vier Jahrzehnten geprägt hatte. Stattdessen konzentrierte sich Netanjahu auf den Iran und andere Bedrohungen sowie auf die Entwicklung Israels zu einer Wirtschaftsmacht, so der Netanjahu-Biograf Anshel Pfeffer.

„Netanjahu hatte immer das Gefühl, dass der Palästinenserkonflikt in Israel als Ablenkungsmanöver benutzt wurde“, so Pfeffer. „Er nannte ihn ein ‚Kaninchenloch‘.“

Jahr für Jahr billigten die aufeinanderfolgenden Netanjahu-Kabinette Maßnahmen, die den Druck auf die Hamas verringerten: Israel stimmte der regelmäßigen Freilassung von Gefangenen und der Überweisung von Geld aus Katar zu, um die Gehälter im Gazastreifen zu zahlen, die Infrastruktur zu verbessern und, wie Kritiker sagen, militärische Operationen der Hamas zu finanzieren.

Der Premierminister hoffte, eine Versöhnung zwischen der Hamas und der Palästinensischen Autonomiebehörde zu verhindern, selbst als die beiden Seiten 2018 kurz vor einer Annäherung standen. „In den letzten zehn Jahren hat Netanjahu daran gearbeitet, jeden Versuch zu blockieren, die Hamas in Gaza zu zerschlagen“, sagte Raz.

Harmlose Strategie im Gaza-Konflikt – Netanjahu weist Kritik zurück

Netanjahus Büro lehnte es ab, jemanden für eine offizielle Stellungnahme zur Verfügung zu stellen. Ein hochrangiger Regierungsbeamter, der anonym bleiben wollte, bestritt jedoch, dass der Premierminister jemals eine Politik verfolgt habe, die Hamas an der Macht zu halten.

„Er ist der meistzitierte Premierminister in der Geschichte, und ich glaube nicht, dass Sie eine Aussage von ihm finden werden, die sich für eine Stärkung der Hamas einsetzt“, sagte der Beamte. „Es war das Gegenteil der Fall. Er hat die Hamas härter getroffen als jeder andere Premierminister in der Geschichte. Er leitete drei groß angelegte Militäroperationen gegen die Hamas in den Jahren 2012, 2014 und 2021.“

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Regierung gehen auf den Feuerpausen-Deal mit der Hamas zugunsten der Befreiung israelischer Geiseln ein. © IMAGO / Xinhua

„Er hat die Hamas nicht zerstört, was sein Kriegskabinett nach den Gräueltaten vom 7. Oktober anordnete“, sagte der Beamte. „Das ist es, was die IDF im Moment tut.“

In jenen Jahren entwickelte sich eine unbeständige Entspannungspolitik. Die Hamas feuerte weiterhin Raketen auf Israel ab, von denen die meisten von hoch entwickelten Luftabwehrsystemen abgefangen wurden. Kriege flammten auf, endeten aber jeweils mit ausgehandelten Waffenstillständen. Die Hamas blieb an der Macht und die Hoffnungen wuchsen, dass sich die Gruppe zu einer verlässlicheren Regierung entwickeln würde, die sich auf den Aufbau des Gazastreifens statt auf einen totalen Krieg konzentriert.

Netanjahu war nicht der Einzige, der in dieser Situation Vorteile sah. Gemäßigte Israelis begannen, sich eine Zukunft neben einem sich stabilisierenden Gazastreifen mit einem besseren Lebensstandard vorzustellen. Die Wirtschaft begrüßte die verbesserten Beziehungen Israels zu den arabischen Nachbarn, die bereit waren, engere Beziehungen mit dem jüdischen Staat zu knüpfen.

Die Exporte aus dem Gazastreifen nahmen zu. Und in den letzten Jahren gewährten sowohl Netanjahu als auch eine 18-monatige Regierung, die von weniger konservativen Oppositionsparteien geführt wurde, immer mehr Menschen aus dem Gazastreifen eine Arbeitserlaubnis in Israel. Bis zum 7. Oktober waren es mehr als 18.000.

Kriegsvorbereitung statt Entspannung: Netanjahu hat Hamas unterschätzt

Jetzt wird die Strategie, die dazu geführt hat, dass sich die Hamas im Gazastreifen verschanzt hat, von den traumatisierten Israelis genau unter die Lupe genommen. Die Wut quer durch das politische Spektrum hat Netanjahus Unterstützung auf einen historischen Tiefstand gebracht. Laut Scheindlin halten ihn nur noch 25 Prozent der Wähler für den am besten geeigneten Politiker für das Amt des Ministerpräsidenten.

„Die Rechte wünscht sich, er hätte die Hamas ausgelöscht, und die Mitte und die Linke wünschen sich, er hätte den Verhandlungskurs nicht aufgegeben“, sagte sie.

Im Gazastreifen, wo seit 2006 keine Wahlen mehr stattgefunden haben, ist es schwieriger, die Unterstützung für die Hamas abzuschätzen. Vor dem Krieg beschränkte sich die Kritik am Regime aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen der Hamas weitgehend auf ein Flüstern. Jetzt machen die massiven Beeinträchtigungen durch Bombardierung und Vertreibung Umfragen fast unmöglich. Einige kürzlich durchgeführte Umfragen zeigen, dass die Hamas weiterhin unterstützt wird, da die Wut auf Israel während der laufenden Militärangriffe wächst.

Aber immer mehr Menschen im Gazastreifen sind bereit, die Hamas in den sozialen Medien und in Interviews mit der Washington Post zu kritisieren.

Kritik an Hamas wächst wegen der Zerstörung auch im Gazastreifen

„Ich habe keine Angst, es zu sagen: Wir wollen die Hamas nicht, und das nicht nur wegen des Krieges, sondern seit Jahren“, sagte Ahmad, 44, ein Apotheker aus Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens. Die Post verwendet nicht seinen vollen Namen, um ihn vor möglichen Repressalien zu schützen. „Das Fehlen einer kompetenten Regierung hat uns in Armut und Elend gestürzt, das durch diesen verheerenden Krieg noch verschlimmert wird. Israels Aktionen verschonen niemanden, unabhängig davon, ob er der Hamas angehört oder nicht.“

Motaz, 39, sagte, der Angriff der Hamas auf Israel habe ihn „entsetzt“ und seine Familie den israelischen Angriffen ausgesetzt, die letzten Monat seinen Lebensmittelladen in Khan Younis zerstörten. Er glaubt nicht, dass die Hamas überleben kann. Aber er sieht nicht, was ein Führungswechsel in Gaza für die verwüsteten Bürger bedeuten würde.

„Selbst wenn die Hamas an der Macht bleibt, was bleibt dann für uns hier?“ fragte Motaz. „Wir haben keine Häuser, in denen wir leben können, und keine Arbeit, von der wir leben können. Ich habe meine einzige Lebensgrundlage verloren.“

Balousha berichtete aus Amman, Jordanien. Judith Sudilovsky in Jerusalem trug zu diesem Bericht bei.

