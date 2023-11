Durchbruch im Geisel-Drama? Aussagen aus Katar schüren Hoffnung

Von: Franziska Schwarz

Das Emirat Katar hat im Drama um die Hamas-Geiseln eine wichtige Vermittlerrolle – und sieht eine Einigung nahen. Der News-Ticker zum Israel-Krieg.

„Geringfügige Hindernisse“ : Deal um Geisel der Hamas scheint greifbar

: Deal um Geisel der Hamas scheint greifbar Kampfpause zur Freilassung der Geiseln ? Waffen im Gazastreifen könnten vorübergehend schweigen

zur Freilassung der ? Waffen im Gazastreifen könnten vorübergehend schweigen Die hier verarbeiteten Informationen zum Krieg in Israel stammen von lokalen und internationalen Medien sowie von Nachrichtenagenturen. Unabhängig überprüfen lassen sich viele Angaben zur Situation in Israel und im Gazastreifen nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Tel Aviv/Gaza/Doha – In Katar befindet sich sowohl ein großer US-Militärstützpunkt als auch das politische Büro der Hamas. Die katarische Regierung hatte in Verhandlungen über die Freilassung der Hamas-Geiseln vermittelt. Im Zuge dessen waren bisher vier Geiseln freigekommen.

Terroristen der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas und anderer Gruppen hatten am 7. Oktober bei Massakern und Angriffen im Grenzgebiet zu Israel rund 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Verhandlungen im Israel-Krieg – Geisel-Deal scheint greifbar

Ein Deal zur Freilassung einiger Dutzend der Geiseln scheint unterdessen in Reichweite zu kommen. Es gebe nur noch sehr niedrige Hürden für eine Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas, sagte am Sonntag (19. November) Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani in Doha. Die ungelösten Punkte seien jetzt eher „praktisch und logistisch“, berührten aber nicht den Kern des Deals. Die Hindernisse seien „geringfügig“.

Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani am 19. November 2023 auf einer Pressekonferenz in Doha. © -/AFP

Al-Thani zeigte sich nach einigen „Aufs und Abs“ in den Gesprächen „zuversichtlicher, dass wir ziemlich nahe vor einer Übereinkunft sind, die die Leute sicher nach Hause zurück bringen kann“. Einen Zeitplan nannte der katarische Ministerpräsident nicht. Zuvor hatte die US-Regierung bekräftigt, sie arbeite „weiter hart daran, eine Einigung zu erzielen“. Das Weiße Haus dementierte allerdings einen Bericht der Washington Post über eine vorläufige Einigung.

Verhandlungen in Israel? Laut Hamas Kampfpause am Montag

Laut einem Medienbericht äußerte sich inzwischen auch ein Vertreter der islamistischen Terrororganisation Hamas. Er soll eine Kampfpause zur Freilassung der israelischen Geiseln an diesem Montag (20. November) angekündigt haben. Im Rahmen einer Vereinbarung werde angeblich um 11.00 Uhr Ortszeit eine Kampfpause in Kraft treten.

Das soll ein Hamas-Beamter der jordanischen Zeitung Al Ghad gesagt haben, wie die NachrichtenseiteYnet meldete. Ein israelischer Beamter habe den Bericht jedoch dementiert und erklärt, es gebe keine solche Vereinbarung, hieß es. Sämtliche Angaben ließen sich zunächst unabhängig nicht überprüfen.

Geisel-Drama: Israels Kriegskabinett will angeblich Familien treffen

Unterdessen wollen Mitglieder des israelischen Kriegskabinetts angeblich am Montag Familienangehörige der Geiseln treffen. Wie die Zeitung The Times of Israel in der Nacht meldete, war zunächst noch unklar, wie viele Angehörige an dem am Abend erwarteten Treffen teilnehmen werden. Eine Bestätigung für das Treffen gab es zunächst nicht. (mit Nachrichtenagenturmaterial)