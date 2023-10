Was passiert mit dem Gazastreifen am Ende des Krieges?

Israel kündigt an, die Hamas im Gazastreifen zu „zerstören“. Doch wie es nach einer Bodenoffensive weitergehen soll, ist unklar.

Jerusalem – Während Israel den Gazastreifen bombardiert und seine Streitkräfte sich auf den Beginn eines großen Krieges vorbereiten, fragen sich viele hier bereits: Was kommt am Ende?

Die unbehagliche Koexistenz, die Israel und die Hamas in den letzten 17 Jahren aufgebaut haben - Zyklen blutiger Eskalation, gefolgt von Perioden des „wirtschaftlichen Friedens“, in denen die Bewohner des Gazastreifens in Israel arbeiten und Waren nach Israel exportieren konnten - wird den kommenden Flächenbrand wahrscheinlich nicht überleben, sagen Experten.



Die Bilder von Hamas-Infiltratoren, die israelische Familien abschlachten und Kinder entführen, beendeten diesen Status quo. Was an seine Stelle treten wird, ist noch nicht abzusehen.

„So etwas haben wir noch nicht gesehen“, sagte Chuck Freilich, ein ehemaliger stellvertretender nationaler Sicherheitsberater Israels. „Dies ist nicht nur eine weitere Runde mit der Hamas.“

Wie die nächsten Beziehungen zwischen Israel und Gaza aussehen werden, hängt unter anderem davon ab, was von der Hamas und dem Gazastreifen übrig bleibt, wenn die Kämpfe aufhören. Die israelischen Luftangriffe haben bereits mehr als 2.450 Menschen getötet und die öffentliche Infrastruktur allmählich zerstört.

Ein palästinensischer Demonstrant trägt die Hamas-Flagge bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten in Ramallah, Westjordanland, am Freitag. © Lorenzo Tugnoli/The Washington Post

Israel will Hamas vernichten

Die Schockwelle eines Hamas-Amoklaufs, bei dem 1.300 Israelis getötet wurden, hat alte Annahmen hinweggefegt, so dass Szenarien möglich sind, die noch vor wenigen Tagen unmöglich erschienen: Die Wiederbesetzung des Gazastreifens durch Israel, zumindest vorübergehend; die Rückkehr der Palästinensischen Autonomiebehörde in die Enklave; internationale Friedenstruppen; eine entmilitarisierte Hamas, die technisch gesehen immer noch die Regierungsgewalt innehat.

Israelische Beamte sind nicht bereit, öffentlich über diese Möglichkeiten zu sprechen.



„Wir müssen abwarten, wie lange es dauern wird, die Hamas zu zerstören. Und dann, glaube ich, wird es eine internationale Übereinkunft mit Israel für den Tag danach geben“, sagte Geheimdienstminister Gila Gamliel in einem Interview. „Aber jetzt müssen wir unsere ganze Kraft darauf verwenden, diesen Krieg zu gewinnen.“



Israels erklärtes Ziel für die bevorstehende Schlacht ist es, die Hamas - die von den Vereinigten Staaten und anderen als Terrorgruppe eingestuft wird - ein für alle Mal zu vernichten.



„Wir werden sie zerschlagen und zerstören“, versprach der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu den Israelis in einer Fernsehansprache am Mittwoch.



Die israelische Öffentlichkeit steht weithin und wütend hinter diesem Ziel - vorerst. „Zerstört den Gazastreifen“, steht auf einem Transparent, das über einer Autobahn in der linksgerichteten Stadt Tel Aviv hängt. Doch vergangene Kriege lassen vermuten, dass die Stimmung kippen und die internationale Unterstützung schwinden könnte, wenn sich der erwartete Bodenkrieg in die Länge zieht und eine erschreckende Zahl von Toten fordert.

Ein israelischer Soldat ist am Samstag auf einem israelischen Panzer in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen zu sehen. © Heidi Levine/The Washington Post

Bald entwaffnete Hamas im Gazastreifen an der Macht? „Traumszenario für Israel“

Israels Militär ist umsichtiger als seine führenden Politiker. Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) haben erklärt, dass sie Panzer und Truppen zusammenziehen - eine der größten Mobilisierungen in der Geschichte des Landes - mit dem operativen Ziel, die Hamas zu besiegen und alle beteiligten hochrangigen Funktionäre zu eliminieren. Dies käme einer stark erweiterten Version früherer Kriegsziele gleich, bei denen sich die IDF zurückzogen, sobald sie eine Zielliste abgearbeitet hatten, die die militärischen Fähigkeiten der Hamas schwächen sollte.



Ein Szenario, in dem der politische Flügel der Hamas überlebt und die Enklave regiert, ist nach Ansicht von Yossi Melman, einem langjährigen Geheimdienstkolumnisten der Zeitung Haaretz, höchst unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.



Ein israelischer Soldat trägt am Samstag in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen eine Panzergranate. © Heidi Levine/The Washington Post

Offiziell wird diese Möglichkeit vor allem deshalb in Betracht gezogen, weil sie eine strategische Priorität Netanjahus unterstützen würde: die Fortsetzung der Spaltung des palästinensischen Volkes zwischen der Hamas und der Palästinensischen Behörde, die das Westjordanland regiert.



„Dies war schon immer ein Traumszenario für Israel: eine entwaffnete Hamas, die an der Macht bleibt“, sagte Melman.



Selbst wenn Israel alle Hamas-Führer im Gazastreifen tötet und alle Tunnel sprengt, ist es nach Ansicht von Experten nicht möglich, die Organisation zu „zerstören“. Die Hamas hat Anführer, die im Exil leben, aber aktiv sind und dafür bekannt sind, dass sie zwischen Beirut, Istanbul und Doha (Katar) hin und her reisen. Und Hamas-Anhänger sind nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im gesamten Westjordanland und anderswo zu finden.

„Was bedeutet es, die Hamas zu zerschlagen? fragte Melman. „Die Hamas ist eine Ideologie, wie [der Islamische Staat]. Es ist schwierig, eine Idee zu zerschlagen.“



Das Vakuum, das auf eine abgesetzte Hamas folgen würde, müsste von einem Regierungsgremium gefüllt werden, das die verwüstete Enklave wieder aufbauen und gleichzeitig verhindern könnte, dass die Hamas sich regeneriert. Aber wer?



Israel hat 2005 die jüdischen Siedlungen aufgelöst und seine ständige Militärpräsenz aus dem Gazastreifen abgezogen. Das letzte Mal waren 2014 Militärkräfte in der Enklave stationiert, und zwar während eines siebenwöchigen Krieges, in dem mehr als 2.300 Menschen aus dem Gazastreifen und 73 Israelis getötet wurden.



„Israel wird den Gazastreifen nicht besetzen“

Während Sicherheitsanalysten erklärten, es sei leicht vorstellbar, dass dieser Krieg noch länger dauern würde, wird die Möglichkeit, dass Israel ganztägig in den Gazastreifen zurückkehren könnte, hier weithin als ausgeschlossen angesehen.



Israel ist nicht bereit, das Leben seiner Soldaten mehr als nötig zu opfern, sagte Kobi Michael, ein leitender Forscher am Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv. Nach einer möglicherweise brutalen Invasion ist ein Aufenthalt in Gaza zum Regieren nicht attraktiv.



„Israel wird den Gazastreifen nicht besetzen und über das Leben von 2 Millionen Palästinensern bestimmen“, so Michael.



Eine internationale oder arabische Friedenstruppe ist eine Option, so Michael. Eine andere ist die Rückkehr der Palästinensischen Autonomiebehörde, die den Gazastreifen zwischen 1994 und 2006 regierte, als die Hamas einen überraschenden Wahlsieg errang.



Eine Wiedereinsetzung der Behörde, die von vielen Palästinensern bereits als korrupter Agent der israelischen Sicherheitsbehörden angesehen wird, müsste sorgfältig gesteuert werden, sagte er. Die Legitimität der Behörde würde einen weiteren Rückschlag erleiden, wenn Israel die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde einfach einführt, sobald die IDF abziehen wollen.



„Es wird der Eindruck entstehen, dass sie mit dem Bajonett der israelischen Armee hineingetragen wurden“, sagte Melman.



Einigen Analysten zufolge könnte das jüngste Tauwetter in den Beziehungen Israels zu den arabischen Staaten einen Ausweg bieten. Vor dem Hamas-Angriff sprach Saudi-Arabien mit der Regierung Biden über die Aufnahme von Beziehungen zu Israel. Es ist möglich, dass Riad eine Rolle bei der Vermittlung der Ankunft der Palästinensischen Autonomiebehörde in Gaza-Stadt spielen könnte.



Die Saudis hatten signalisiert, dass jedes bilaterale Abkommen mit Israel Bestimmungen für die Palästinenser enthalten müsse, wahrscheinlich auch Maßnahmen zur Unterstützung der schwindenden Palästinensischen Autonomiebehörde, merkte Freilich an.



„Vielleicht ist das der richtige Weg“, sagte er.



Wut auf Netanjahu kocht hoch

Die Bereitschaft der Staaten am Persischen Golf und anderer Regierungen, Israel bei der Ausarbeitung eines Endspiels zu helfen, könnte jedoch davon abhängen, wie der Gaza-Krieg ausgeht. Die Welt war schockiert über die Brutalität der Hamas, aber die Erfahrung zeigt, dass die zivilen Opfer und die humanitäre Not im Gazastreifen die öffentliche Unterstützung schwächen werden.

„Wir sehen jetzt eine starke Unterstützung durch die USA und die westlichen Länder“, sagte Freilich. „Aber die öffentliche Unterstützung wird sich verschieben, schwächer werden, wenn die Gaza-Kampagne hässlich wird“.



Auch das Ansehen Netanjahus wird ein Faktor sein. Die Wut auf den Premierminister kocht hoch, weil er es nicht geschafft hat, das Massaker zu verhindern, und weil er mit seiner Strategie die Hamas als Rivalen der Palästinensischen Autonomiebehörde gestärkt hat.



Premierministerin Golda Meir trat kurz nach dem Jom-Kippur-Krieg 1973 überraschend zurück, und Netanjahu kann mit einer ähnlichen Abrechnung rechnen, so Solon Solomon, ein ehemaliger Knesset-Anwalt und Professor für internationales Recht an der Brunel University London.



„Es ist so gut wie sicher, dass Ministerpräsident Netanjahu nach einigen Monaten, wenn die Bodenoperation beendet ist, aufhören wird, als Ministerpräsident zu dienen“, sagte er.

Zu den Autoren Steve Hendrix ist seit 2019 Leiter des Jerusalem-Büros der Washington Post. Er kam im Jahr 2000 zur Post und hat für so ziemlich jeden Bereich der Zeitung geschrieben: Foreign, National, Metro, Style, Travel, the Magazine. Er hat aus dem Nahen Osten, Europa, Afrika, Asien, Amerika und den meisten Ecken der Vereinigten Staaten berichtet. Loveday Morris ist die Berliner Büroleiterin der Washington Post. Zuvor war sie für The Post in Jerusalem, Bagdad und Beirut tätig.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 15. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.