Israel steckt in Geisel-Dilemma – Hamas verschärft die Lage

Von: Sonja Thomaser

Menschen nehmen an einer Demonstration teil, bei der der Rücktritt des israelischen Premierministers Netanjahu und die Rückkehr der von der Hamas entführten Menschen gefordert wird. © Ilia Yefimovich/dpa

Die Geiselnahme im von der Hamas regierten Gazastreifen wird für Benjamin Netanjahu zu einer politischen Falle.

Jerusalem – Der israelische Soldat Gilad Shalit wurde fünf Jahre lang von der Hamas in Gaza festgehalten, bevor er 2011 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs befreit wurde. Der Preis: mehr als 1000 inhaftierte Palästinenserinnen und Palästinenser.



Jetzt stehen Israel und die Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor einem Geisel-Dilemma ganz anderen Ausmaßes. Während des Überraschungsangriffs der Hamas auf Südisrael entführte die militante Gruppe, die den Gazastreifen regiert, dutzende israelische Soldaten und Zivilpersonen – ältere Frauen, Kinder, ganze Familien.

Die Entführungen scheinen ein Schlüsselelement der Strategie der Hamas bei ihrem Überraschungsangriff gewesen zu sein, berichtet unter anderem Australian Financial Review. Die Militanten drohten damit, jedes Mal, wenn Israel ohne Vorwarnung Zivilistinnen und Zivilisten im Gazastreifen angreift, eine Geisel hinzurichten. Die Hamas sagte am Montag (9. Oktober), dass bei israelischen Bombenanschlägen vier Geiseln getötet worden seien, diese Behauptung konnte jedoch nicht unabhängig bestätigt werden.

Gefangenenaustausch von Shalit wurde teilweise scharf verurteilt

Dennoch bergen Gefangenenaustausche ihre eigenen Risiken. Solche Austausche seitens Israel waren in der Vergangenheit ein einseitiger Austausch, bei dem der jüdische Staat eine große Zahl von Palästinenser:innen im Austausch gegen eine Handvoll Israelis freiließ.



Während der Gefangenenaustausch von Shalit damals von der Bevölkerung gutgeheißen wurde, wurde er von rechten Politiker:innen und ultranationalistischen Gruppen scharf verurteilt. Israelische Sicherheitsbeamte sagen, dass viele der 2011 freigelassenen Palästinenser:innen anschließend zu militanten Aktivitäten zurückkehrten: Einer von ihnen, Yahya Sinwar, ist derzeit der politische Führer der Hamas in Gaza.

„Es war eine schreckliche, tragische Entscheidung, die ich treffen musste“, sagt Uzi Arad laut Australian Financial Review, der Netanjahus nationaler Sicherheitsberater während der Verhandlungen über Shalits Freilassung von 2009 bis 2011 war.



„Wir wussten, dass wir mit der Freilassung des armen Mannes Shalit, der jahrelang in einem Keller in Gaza gesessen hatte, Terroristen zurückgeben mussten, die sich nicht nur terroristischer Verbrechen schuldig gemacht hatten, sondern wahrscheinlich auch wieder dieser Tätigkeit nachgehen würden.“

Krieg in Israel: Verhandlungen über Geiseln werden schwierig

Israel hat nicht bekannt gegeben, was sie über den Aufenthaltsort der jüngsten Geiseln wissen, und auch keine Pläne, sie zu beschützen, geschweige denn sie zu befreien. Israel bombardiert Gaza zurzeit aus der Luft, zu Wasser und mit Artillerie, außerdem steht möglicherweise ein Bodenangriff bevor.



Major Nir Dinar, ein Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte, sagte laut Australian Financial Review: „Wenn man sich einer solchen Situation gegenübersieht, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens üben Sie genügend Druck auf die Terrororganisationen aus, um entführte Menschen [zurückzugeben]. Zweitens, man bringt sie mit Gewalt zurück.“

„An den meisten Tagen würde ich die erste Option empfehlen. Aber nachdem ich gesehen habe, wie in den israelischen Zivilgemeinden im Süden mit Leichen umgegangen wurde, glaube ich nicht, dass wir jemanden haben, mit dem wir sprechen können.“ Die Hamas sagte am Dienstag (10. Oktober), sie werde nicht über einen Gefangenenaustausch verhandeln, während sie unter Beschuss stehe.

Dinar sagte, dass die Zahl der Gefangenen mindestens 50 betrug, es könnten aber noch mehr sein, da es schwierig sei festzustellen, ob einige Personen getötet oder entführt worden seien. Andere Berichte deuten darauf hin, dass es bis zu 150 sein könnten, so die Australian Financial Review.

Geiselnahme in Gaza: Familien erhalten keine Informationen

Nach den Anschlägen vom Samstag sagte Netanjahu, er werde die Hamas „für ihr Wohlergehen verantwortlich machen“. „Israel wird mit jedem abrechnen, der ihnen auch nur ein Haar krümmt“, sagte er.

Netanjahu habe Gal Hirsch, einen Vertrauten und ehemaligen Militärbefehlshaber während des Libanonkriegs 2006, zu seinem „Koordinator für die Gefangenen und Vermissten“ ernannt, so die Australian Financial Review. Netanjahu sagte, er habe „eine umfassende Einschätzung der Situation formuliert“ und „mit aller Kraft gehandelt“, um den Familien der Geiseln zu helfen. Die Familien geben jedoch an, weitgehend im Dunkeln gelassen worden zu sein.

Gefangenaustausch in Israel als neue Praxis seit den 1980ern

Israel war jahrzehntelang stolz darauf, nicht mit militanten Gruppen über die Freilassung von Geiseln zu verhandeln, und bevorzugte lange Zeit den Einsatz von Gewalt – sei es innerhalb Israels oder der Geiselnahme am Flughafen Entebbe im Jahr 1976.



In den 1980er Jahren änderte sich die Politik Israels dramatisch, als das Land begann, Gefangene auszutauschen. Militärbeamte führten außerdem das „Hannibal-Protokoll“ ein, eine Richtlinie, die es den israelischen Streitkräften erlaubt, extreme Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Gefährdung des Lebens eines Soldaten, um seine Gefangennahme zu verhindern.



Israel tauschte 1985 mehr als 1100 inhaftierte Militante gegen drei Soldaten aus, die von einer linken palästinensischen Fraktion im Libanon gefangen gehalten wurden. Im Jahr 2004 ließ sie mehr als 400 Gefangene frei, im Austausch gegen einen gefangenen israelischen Oberst, der von der militanten Gruppe Hisbollah in Dubai festgenommen worden war.



Arad, der frühere nationale Sicherheitsberater, sagte laut Australian Financial Review, die aktuelle Geiselnahme erinnere ihn an Entebbe, da dort eine große Anzahl von Geiseln beteiligt sei und ihr Leben bedroht sind.



Er fügte hinzu, dass die Hamas auch Zivilpersonen gefangen genommen habe: „Das ist eine ganz andere Größenordnung: ein Skandal und eine Gräueltat zugleich.“ (Sonja Thomaser)