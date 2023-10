Der Hamas-Angriff auf Israel hat alles verändert – Wie jetzt die Zukunft aussehen könnte

Von: Foreign Policy

Teilen

Rauch steigt nach einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen auf. © Ariel Schalit/dpa

Der Ausgangspunkt für den neuen Nahen Osten wird eine israelische Rückeroberung des Gazastreifens sein, nicht eine israelische Botschaft in Riad.

Falsche Annahmen über die Region haben einen klaren Blick auf die komplexe politische Dynamik des Nahen Ostens verstellt.

über die Region haben einen klaren Blick auf die komplexe politische Dynamik des verstellt. Das Leben der Palästinenser in Westjordanland und Gazastreifen ist geprägt von Gewalt, Enteignung und Entmenschlichung.

ist geprägt von Gewalt, Enteignung und Entmenschlichung. Aber für die Hamas besteht das Problem darin, dass Israel existiert.

besteht das Problem darin, dass existiert. Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 09. Oktober 2023 das Magazin Foreign Policy.

Gaza - Das hätte nicht passieren dürfen. Israels gepriesenes Militär und seine rücksichtslos effizienten Sicherheitsdienste hatten die Hamas im Gazastreifen eingekesselt. Sicher, alle paar Jahre gab es einen Konflikt, der einem ähnlichen Muster folgte: eine Provokation, Raketenangriffe der Hamas, israelische Luftangriffe, ägyptische Vermittlung und dann wieder Ruhe. In der Zwischenzeit häuften sich Israels diplomatische Erfolge, als es seinen Friedenskreis auf die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und den Sudan ausdehnte. Bis vor ein paar Tagen wurde in Washington darüber diskutiert, wann Saudi-Arabien und Israel ihre Beziehungen normalisieren würden.

Zu diesem Zeitpunkt erhielten die Menschen Nachrichten auf ihren Geräten, die sie darüber informierten, dass die Hamas in Israel eingedrungen war, viele Zivilisten und Soldaten getötet hatte und noch immer nicht besiegt werden konnte, während eine Salve von 3.000 bis 5.000 Raketen auf Ashkelon, Ashdod und Tel Aviv niederging.

Inzwischen ist alles, was über die „Operation Al-Aqsa-Flut“ der Hamas, wie dieser jüngste Angriff genannt wird, gesagt wurde - dass er beispiellos ist, ein Quantensprung, Israels 9/11 -, zum Klischee geworden. Wie auch immer man es beschreiben möchte, es sollte klar sein, dass die gnadenlose Tödlichkeit des Einmarsches der Hamas in Israel - auf die Gefahr hin, ein weiteres Klischee zu bedienen - alles verändert hat.

Krieg in Israel: Ausgangspunkt für den neuen Nahen Osten

Das vertraute Muster des Konflikts zwischen Israel und der Hamas gehört nun der Vergangenheit an. Die israelische Regierung wird auf keinen Fall die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) auf dem Boden, in der Luft und auf dem Seeweg auf den Gazastreifen loslassen, um die Hamas zu vernichten und dabei Führer wie Ismail Haniyeh und Mohammed Deif zu töten oder gefangen zu nehmen.

Infolgedessen erscheinen die Themen, die noch vor einer Woche die Welt der Nahostexperten, der Fachwelt und der offiziellen Stellen beschäftigten - Israels Anspruch auf das US-Visumserleichterungsprogramm und die Aussicht auf eine saudi-israelische Normalisierung - plötzlich irrelevant. Der Ausgangspunkt für den neuen Nahen Osten wird eine israelische Wiederbesetzung des Gazastreifens sein, nicht eine israelische Botschaft in Riad.

Diese missliche Lage ist nur deshalb so überraschend, weil falsche Annahmen über die Region einen klaren Blick auf die komplexe politische Dynamik des Nahen Ostens verstellt haben. Dies gilt insbesondere für die palästinensische Frage und ihre angebliche Verkleinerung im Zuge der regionalen Integration, die Vorstellung, dass das Problem die israelische Besatzung ist, und den hartnäckigen Glauben - trotz vieler Beweise -, dass die US-Diplomatie das Verhalten des Irans zum Besseren verändern kann.

Leben der Palästinenser ist geprägt von Gewalt, Enteignung und Entmenschlichung

Betrachten wir die einzelnen Punkte nacheinander. Erstens: Obwohl einige Regierungen des Nahen Ostens Beziehungen zu Israel aufbauen wollen, hat die Frage der palästinensischen Rechte für die große Mehrheit der Araber, die einer Normalisierung skeptisch gegenüberstehen, nichts von ihrer Bedeutung verloren. Im Miasma der Gewalt der letzten Tage ist die Tatsache untergegangen, dass Israel das Westjordanland seit 56 Jahren besetzt hält und zusammen mit Ägypten einen Cordon sanitaire um den Gazastreifen aufrechterhält. Das Leben der Palästinenser in diesen Gebieten ist geprägt von Gewalt, Enteignung und Entmenschlichung.

Unter diesen Umständen gibt es nur wenige Palästinenser, die den Widerstand als illegitim ansehen. Dies wurde vielleicht am besten in einem Medieninterview mit Mustafa Barghouti, dem Führer der Palästinensischen Nationalen Initiative, zum Ausdruck gebracht, der weder der Hamas noch ihrem politischen Rivalen, der Fatah, angehört.

Bilder zeigen, wie der Krieg in Israel das Land verändert Fotostrecke ansehen

Ohne den Amoklauf der Hamas im Süden Israels ausdrücklich zu billigen oder zu verurteilen, konzentrierte er sich auf das, was er als Schuld Israels ansieht. Gegenüber Fareed Zakaria von CNN sagte er, der Hamas-Angriff sei eine Reaktion auf eine Reihe von Aktionen gewesen, darunter Angriffe von Siedlern auf und Vertreibungen von Palästinensern im Westjordanland, Angriffe auf muslimische und christliche heilige Stätten durch israelische Extremisten und Israels Normalisierung mit arabischen Ländern, die Barghouti als einen Versuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu bezeichnete, palästinensische Rechte und die palästinensische Sache zu „liquidieren“.

Für viele Zuschauer war es wahrscheinlich schwer zu hören, als der ganze Schrecken der Ermordung Hunderter israelischer Zivilisten ans Licht kam, aber Barghouti beschrieb die Situation vieler Palästinenser genau.

Sicherheit, Rechte und Gerechtigkeit für Menschen im Westjordanland und Gazastreifen

Jetzt, da der Krieg ausgebrochen ist, wird deutlich, dass die palästinensische Frage nicht nur ein „Kästchen“ vor einer saudi-israelischen Unterzeichnungszeremonie auf dem South Lawn des Weißen Hauses ist. Sicherheit, Rechte und Gerechtigkeit für die Menschen im Westjordanland und im Gazastreifen sind nach wie vor wichtige Bestandteile der Normalisierung, die sich so viele Israelis wünschen.

Es ist der Verdienst von US-Präsident Joe Biden und seinen Beratern, dass sie dies verstanden haben und die Israelis drängten, das Thema ernst zu nehmen. Dennoch herrschte in Washington bis Samstagmorgen der Eindruck vor, dass die Haupthindernisse für eine saudi-israelische Normalisierung nicht die israelische Besatzung und die fehlenden Rechte der Palästinenser sind, sondern eine radikale, rechtsextreme israelische Regierung und ein giftiger saudischer Führer, der der Wohltaten, die das Weiße Haus für eine Annäherung an Israel anzubieten bereit war, nicht würdig ist.

Das mögen triftige Gründe sein, um einer Einigung skeptisch gegenüberzustehen, aber es ist klar, dass die arabischen Länder, vor allem jetzt, nicht in der Lage sein werden, die Normalisierung der Beziehungen zu Israel voranzutreiben, solange die palästinensischen Missstände nicht behoben sind.

Die Bedeutung von „End the Occupation!“

Zweitens wird jeder, der das Thema aufmerksam verfolgt, bei pro-palästinensischen Kundgebungen Plakate gesehen haben, auf denen „End the Occupation!“ steht. Dahinter steht die Annahme, dass ein israelischer Rückzug aus dem Westjordanland und das Ende der Blockade des Gazastreifens den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern beenden würden.

Das scheint unwahrscheinlich, aber auch nebensächlich, denn wenn Deif, der Chef des militärischen Flügels der Hamas, erklärt, dass die Operation Al-Aqsa-Flut die längste Besatzung der Welt beenden soll, meint er nicht die 56-jährige Besatzung, die mit Israels Sieg im arabisch-israelischen Krieg von 1967 begann. Er meint die Besetzung dessen, was er als das Land Palästina ansieht - einschließlich Israel. Dies ist etwas, das die Anhänger Palästinas lieber unausgesprochen lassen würden; oder, wenn es angesprochen wird, protestieren sie, dass die Hamas-Charta 2017 überarbeitet wurde, um die Haltung der Gruppe gegenüber Israel abzumildern. Das ist jedoch kaum der Fall. In Artikel 18 heißt es zum Beispiel:

Die Balfour-Erklärung, das britische Mandatsdokument, die UN-Resolution zur Teilung Palästinas und alle daraus abgeleiteten oder ihnen ähnlichen Resolutionen und Maßnahmen werden als null und nichtig betrachtet. Die Errichtung „Israels“ ist völlig illegal und verstößt gegen die unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes und gegen seinen Willen und den Willen der Ummah [weltweite muslimische Gemeinschaft]; sie verstößt auch gegen die Menschenrechte, die durch internationale Konventionen garantiert werden, darunter vor allem das Recht auf Selbstbestimmung.

Weiter heißt es: „Der Widerstand gegen die Besatzung mit allen Mitteln und Methoden ist ein legitimes Recht, das durch göttliche Gesetze und internationale Normen und Gesetze garantiert wird. Im Mittelpunkt steht der bewaffnete Widerstand, der als die strategische Wahl zum Schutz der Grundsätze und Rechte des palästinensischen Volkes angesehen wird.“ Dies sollte die Ziele der Hamas in ein klares Licht rücken. Die Einnahme von Städten in Israel und nicht von Siedlungen im Westjordanland widerlegt die Behauptung der Apologeten, die Hamas wolle nur den Gazastreifen und das Westjordanland befreien.

Ja, die Besatzung im Sinne der internationalen Gemeinschaft ist ein Problem, aber sie ist nicht das Problem. Für die Hamas besteht das Problem darin, dass Israel existiert. Und obwohl die überwiegende Mehrheit der Menschen in der arabischen Welt die Methoden der Hamas nicht gutheißt, ist ihre Auffassung von der Unrechtmäßigkeit Israels der Auffassung der Hamas nicht unähnlich, wenn man sich einige der Umfragen zur Normalisierung ansieht. Die Operation „Al-Aqsa-Flut“ hat somit ein Problem aufgedeckt, das den Kern des ganzen Geredes über einen neuen integrierten Nahen Osten bildet: Ohne Gerechtigkeit für die Palästinenser ist die Unterstützung für eine Normalisierung bestenfalls dünn.

Iran und das gemeinsame Interesse mit der Hamas

Drittens ist die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten das iranische Verhalten durch Diplomatie ändern können, ein Irrglaube. Es bleibt abzuwarten, inwieweit der Iran an der Infiltration Israels durch die Hamas beteiligt war, aber es gibt Anzeichen dafür, dass die Quds-Truppe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden eine Rolle gespielt hat.

Der Kommandeur dieser Gruppe, General Esmail Qaani, traf im Frühjahr mit der Hamas, dem Palästinensischen Islamischen Dschihad und der Hisbollah zusammen, um die Koordination zwischen den Gruppen und Angriffe auf Israel zu fördern. Hamas-Führer haben auch öffentlich erklärt, dass der Iran Waffen, Geld und Ausrüstung für die Operation Al-Aqsa-Flut bereitgestellt hat. Die Raffinesse der Hamas-Operation und ihre verblüffende Änderung der Taktik legen ebenfalls die Möglichkeit nahe, dass die Gruppe Unterstützung von außen erhielt. Außerdem haben die Iraner Länder vor einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel gewarnt, was eindeutig auf ein gemeinsames Interesse mit der Hamas hindeutet.

Wenn die Iraner an der Operation Al-Aqsa-Flut beteiligt waren, sollte dies der Annahme ein Ende setzen, die sowohl die demokratische als auch die republikanische Regierung bisher vertraten, dass im Falle des Iran „guter Wille guten Willen erzeugt“. Dafür gibt es nur sehr wenige Beweise. Stattdessen kassieren die Iraner den guten Willen der USA, betrachten ihn als Schwäche und verfolgen ihr Ziel, die regionale Ordnung zu untergraben, unter anderem durch Konfrontation mit Israel.

Als Reaktion darauf belagern die Israelis nun den Gazastreifen, um die Hamas zu vernichten. Es wird ein langer, harter Kampf werden, wie die Israelis einräumen. Angesichts des Ausmaßes der Angriffe der Hamas wird Israel wahrscheinlich ungewöhnlich viel Spielraum von den Vereinigten Staaten, Europa und sogar einigen seiner arabischen Partner erhalten, um dieses Ziel zu erreichen - trotz der wahrscheinlich enormen Verluste an Zivilisten.

Aber was dann? Die Israelis versuchen schon seit Jahrzehnten, den Gazastreifen loszuwerden. Sie waren sogar bereit, ihn an Jassir Arafat zu übergeben. Da es keine guten Optionen gibt, könnten die Israelis nun dasselbe Gebiet besetzen, aus dem sie sich vor fast 20 Jahren zurückgezogen haben. Selbst wenn sie dies nicht beabsichtigen, ist Gaza eine Falle. Dies wird die Normalisierung in der Region und vieles andere mehr mit Sicherheit zurückwerfen. Sieg für die Iraner.

Zum Autor Steven A. Cook ist Kolumnist bei Foreign Policy und Eni Enrico Mattei Senior Fellow für Nahost- und Afrika-Studien beim Council on Foreign Relations. Sein neuestes Buch, The End of Ambition: America‘s Past, Present, and Future in the Middle East, wird im Juni 2024 veröffentlicht. Twitter (X): @stevenacook

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 9. Oktober 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com