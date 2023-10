Nach Hamas-Angriff: US-Präsident Biden will offenbar Israel besuchen

Von: Bedrettin Bölükbasi

US-Präsident Joe Biden will anscheinend Israel besuchen. (Archivbild) © Susan Walsh/AP/dpa

Nach mehreren Pressekonferenzen zum Hamas-Anschlag in Israel will US-Präsident Joe Biden jetzt offenbar in das Land reisen und seine Unterstützung persönlich ausdrücken.

Washington D.C. – Eineinhalb Wochen nach dem Angriff der im Gaza-Streifen ansässigen palästinensischen Hamas gegen Israel wird US-Präsident Joe Biden nach Angaben israelischer Medien in das Land reisen, um dort seine Unterstützung zu verkünden. Der Besuch sei für den Mittwoch (18. Oktober) geplant und man treffe bereits Vorbereitungen, meldeten israelische Sender wie Keshet 12 und Reshet 13.

Biden besucht offenbar Israel: Medienberichte nennen mögliches Datum

Nur wenige Tage nach dem Angriff war bereits der amerikanische Außenminister Antony Blinken nach Israel gereist und hatte dort unter anderem Premierminister Benjamin Netanjahu sowie weitere militärische und politische Beamte getroffen. Nach einer eintägigen Pause in den USA ist Blinken am Montag (16. Oktober) wieder nach Israel gereist. Während seines Aufenthalts im Nahen Osten hatte Blinken zudem die Staats- und Regierungschefs weiterer Länder wie Saudi-Arabien und Katar getroffen.

So soll es offenbar auch bei Bidens Besuch in Israel sein. Der US-Präsident werde nicht nur Israel, sondern weitere wichtige Länder in der Region besuchen, berichtete der israelische Sender Reshet 13. In Israel erwarte man den Besuch Bidens auf jeden Fall noch in dieser Woche. Ein genaues Datum werde sehr wahrscheinlich Außenminister Blinken während seiner diplomatischen Treffen in Israel nennen.

Indes sagte Biden kurzfristig eine Reise in den Bundesstaat Colorado ab. Der Demokrat wollte dort einen Hersteller von Windkrafttürmen besuchen und über seine Wirtschaftspolitik sprechen. Der Präsident werde im Weißen Haus bleiben, um an den Sitzungen zur nationalen Sicherheit teilzunehmen, teilte die US-Regierungszentrale mit. Die Absage könnte ein Hinweis darauf sein, dass Biden in dieser Woche eine Reise nach Israel plant, so die Spekulationen in den US-Medien.

Biden verkündete immer wieder Unterstützung für Israel: Armeesprecher bestätigt

Nach dem blutigen Angriff der Hamas gegen Israel war Biden mehrmals vor die Presse getreten, um seine feste Unterstützung für Israel zum Ausdruck zu bringen. „Wir stehen an der Seite Israels“, hieß es von ihm. Zudem versicherte er, man werde Israel die nötigen militärischen Fähigkeiten geben, um sich zu verteidigen. Außerdem warnte der amerikanische Präsident den Iran und die schiitische Gruppe Hisbollah im Süden des Libanon. Sie sollten sich nicht einmischen, so die Botschaft.

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari betonte zuletzt, die USA würden mit Blick auf die bisher begrenzten Zusammenstöße mit der Hisbollah an den nördlichen Grenzen hinter Israel stehen. „Sollte die Hisbollah uns testen, dann wird unsere Antwort tödlich ausfallen“, so Hagari. (bb)